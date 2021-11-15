العيش المصري الأصلي بطريقة سهلة وبنفس طعم الجاهز

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العيش المصري من أكثر أنواع الخبز استهلاكاً في مصر ويعتمد عليه الناس في جميع وجباتهم اليومية، ولا تخلو منه أي مائدة، فهو يتمتع بطعم شهي ولذيذ مما يجعله الخبز المفضل للكثيرين بجانب الأكلات المصرية مثل الفول والطعمية والكبدة والحواوشي، ويمكن إعداده في المنزل بكل سهولة فمكوناته بسيطة وغير مكلفة، ويؤكد خبراء التغذية أن الخبز البلدي له العديد من الفوائد لأنه يمد الجسم بالنشويات التي تعتبر مصدر مهم للطاقة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل العيش المصري الأصلي بنفس طعم الجاهز.مكونات العيش المصري الأصلي
الخبز المصري من أسهل أنواع الخبز التي يمكن تحضيرها بالمكونات التالية:-
- كوب ونصف دقيق أسمر(190جرام)
- 1 كوب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات (125جرام).
- كوب ماء دافئ (250 مللي)
- ملعقة صغيرة ونصف خميرة جافة (5 جرام)
- 1 ملعقة كبيرة من السكر(13جرام)
- ملعقة صغيرة ونصف ملح ( 9 جرام )
للوجه
- كوب ماء.
- ملعقة كبيرة سكر.
يتم تحضير الخبز المصري في المنزل بخطوات سريعة وسهلة كالتالي:-
- نخلط الماء الدافئ مع الخميرة والسكر وكوب دقيق مع التقليب الجيد ثم نترك المكونات لمدة 25 دقيقة حتى تتفاعل مع بعضها.
- ثم نضيف باقي كمية الدقيق والملح إلي الخليط السابق بالتدريج، ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة متجانسة وطرية
- ثم نغطي العجينة ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- بعد أن يتم التخمير نقطع العجينة إلي كرات صغيرة الحجم، ثم نضعها في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق الأسمر.
- ثم نغطي كرات العجين بقماش نظيف لمدة 10 دقائق لكي يسهل فردها.
- نفرد كرات العجين بشكل دائري على سطح مرشوش بالدقيق الأسمر، ثم اخلطي كوب من الماء وملعقة كبيرة سكر في بخاخ نظيف وانثري قليل من الخليط على الوجه للحصول على لون ذهبي.
- ثم يخبز العيش في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة دقيقتين ثم نقلب الخبز ليأخذ لون ذهبي من الجانبين
- نخرج العيش من الفرن ونكمل تسوية باقي الكمية، ثم نترك الخبز يبرد تماماً ثم يقدم بجانب الأكلات المفضلة بألف صحة وعافية.
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العيش المصري من أكثر أنواع الخبز استهلاكاً في مصر ويعتمد عليه الناس في جميع وجباتهم اليومية، ولا تخلو منه أي مائدة، فهو يتمتع بطعم شهي ولذيذ مما يجعله الخبز المفضل للكثيرين بجانب الأكلات المصرية مثل الفول والطعمية والكبدة والحواوشي، ويمكن إعداده في المنزل بكل سهولة فمكوناته بسيطة وغير مكلفة، ويؤكد خبراء التغذية أن الخبز البلدي له العديد من الفوائد لأنه يمد الجسم بالنشويات التي تعتبر مصدر مهم للطاقة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل العيش المصري الأصلي بنفس طعم الجاهز.مكونات العيش المصري الأصلي
الخبز المصري من أسهل أنواع الخبز التي يمكن تحضيرها بالمكونات التالية:-
- كوب ونصف دقيق أسمر(190جرام)
- 1 كوب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات (125جرام).
- كوب ماء دافئ (250 مللي)
- ملعقة صغيرة ونصف خميرة جافة (5 جرام)
- 1 ملعقة كبيرة من السكر(13جرام)
- ملعقة صغيرة ونصف ملح ( 9 جرام )
للوجه
- كوب ماء.
- ملعقة كبيرة سكر.
يتم تحضير الخبز المصري في المنزل بخطوات سريعة وسهلة كالتالي:-
- نخلط الماء الدافئ مع الخميرة والسكر وكوب دقيق مع التقليب الجيد ثم نترك المكونات لمدة 25 دقيقة حتى تتفاعل مع بعضها.
- ثم نضيف باقي كمية الدقيق والملح إلي الخليط السابق بالتدريج، ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة متجانسة وطرية
- ثم نغطي العجينة ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- بعد أن يتم التخمير نقطع العجينة إلي كرات صغيرة الحجم، ثم نضعها في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق الأسمر.
- ثم نغطي كرات العجين بقماش نظيف لمدة 10 دقائق لكي يسهل فردها.
- نفرد كرات العجين بشكل دائري على سطح مرشوش بالدقيق الأسمر، ثم اخلطي كوب من الماء وملعقة كبيرة سكر في بخاخ نظيف وانثري قليل من الخليط على الوجه للحصول على لون ذهبي.
- ثم يخبز العيش في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة دقيقتين ثم نقلب الخبز ليأخذ لون ذهبي من الجانبين
- نخرج العيش من الفرن ونكمل تسوية باقي الكمية، ثم نترك الخبز يبرد تماماً ثم يقدم بجانب الأكلات المفضلة بألف صحة وعافية.
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