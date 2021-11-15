العيش المصري الأصلي بطريقة سهلة وبنفس طعم الجاهز

العيش المصري من أكثر أنواع الخبز استهلاكاً في مصر ويعتمد عليه الناس في جميع وجباتهم اليومية، ولا تخلو منه أي مائدة، فهو يتمتع بطعم شهي ولذيذ مما يجعله الخبز المفضل للكثيرين بجانب الأكلات المصرية مثل الفول والطعمية والكبدة والحواوشي، ويمكن إعداده في المنزل بكل سهولة فمكوناته بسيطة وغير مكلفة، ويؤكد خبراء التغذية أن الخبز البلدي له العديد من الفوائد لأنه يمد الجسم بالنشويات التي تعتبر مصدر مهم للطاقة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل العيش المصري الأصلي بنفس طعم الجاهز.

الخبز المصري من أسهل أنواع الخبز التي يمكن تحضيرها بالمكونات التالية:-

كوب ونصف دقيق أسمر(190جرام)

1 كوب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات (125جرام).

كوب ماء دافئ (250 مللي)

ملعقة صغيرة ونصف خميرة جافة (5 جرام)

1 ملعقة كبيرة من السكر(13جرام)

ملعقة صغيرة ونصف ملح ( 9 جرام )

للوجه

كوب ماء.

ملعقة كبيرة سكر.

يتم تحضير الخبز المصري في المنزل بخطوات سريعة وسهلة كالتالي:-