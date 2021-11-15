في دقيقتين.. بملعقة خميرة افردي شعرك لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي

بملعقة خميرة افردي شعرك لخيوط حرير، يمكننا بأقل كمية من مكون الخميرة أن نقوم بالتحضير السريع لأفضل خلطات تحسين ملمس وخصائص الشعر من خلال مزجها مع بعض نوعيات المقادير الطبيعية الأخرى والتي لها كفاءة عالية في تعزيز صحة الشعر وتقويته ومنحه أفضل الخصائص من الخارج وكذلك منحه التغذية الكاملة من الخارج، وفيما يأتي نوضح كيف يمكننا الاستفادة بشكل كامل من استعمال الخميرة مع المكونات الأخرى لعمل وصفة طبيعية بديل هائل للكيراتين الكيميائي الحارق للشعر.

بملعقة خميرة افردي شعرك لخيوط حرير

الكيراتين من بين أقوى المواد التي تعمل على التعزيز لنعومة الشعر وجعله متمتع بالانسيابية والنعومة، ولكن حال استعمال نوعية الكيراتين الصناعي المباع في المحلات أو حتى الصيدليات فهذا ما يعود بالكثير من الأضرار على الشعر، وهنا تجدر الإشارة لإحدى نوعيات خلطات الكيراتين الطبيعية والتي تساعد بشكل كبير على التحسين بشكل تام من الخصائص لخصلات الشعر كما أن خليط كيراتين يتم تحضيره من الخميرة يعد من المكونات الطبيعية المذهلة والتي تحقق أفضل مستوى نعومة للشعر.

مكونات عمل كريم الخميرة لفرد الشعر

كيراتين الخميرة من الممكن أن نستعمله بالاستعانة بالآتي من المكونات القادمة:

كيس من مكون الخميرة الفورية.

مكون جل الصبار.

القليل من النشا.

ملعقة واحدة مكون الدقيق.

ملعقة صغيرة من مكون العسل الأبيض.

ملعقة فازلين.

زيت الزيتون.

طريقة التحضير السريعة لخليط الخميرة المنعم لخصلات الشعر:

من الممكن أن نستعمل البولة الملائمة لتحضير الخليط فنقوم بالخطوات الآتية:

نضع المكونات التي قد سبق الذكر لها بالوعاء الملائم.

لا بد من الخلط السريع ما بين كل المكونات.

الخلط الجيد واستشعار التجانس يعد أساسي للتخلص من التكتلات.

بعد تكوين الخليط يصبح جاهز تماما للتطبيق على خصلات الشعر.

كيف يمكننا القيام بتطبيق خلطة كيراتين الخميرة

خلطة كيراتين الخميرة من الممكن أن نقوم بالتطبيق السريع لها من خلال تنظيف البشرة بالماء النقي، ومن ثم نقوم بوضع الخلطة على خصلات الشعر، ونتركها ما يقرب من خمسة عشر دقيقة وبعدها نقوم بغسل الشعر لتخليصه من أثر الوصفة، ويعاد التطبيق لنحو مرتين بالأسبوع لتحقيق أقصى استفادة من الخليط.