شاورما الدجاج بالطريقة السورية بدون بصل وسر تتبيلتها

تعتبر شاورما الدجاج السورية من أشهر الأكلات الجاهزة التي يقام عليها تجهيز محلات كاملة متخصصة بها لبيعها وذلك في الوطن العربي كله، وكانت الشاورما عموماً معروفة وتقدم منذ القدم، فهى عبارة عن دجاج أو لحم متبل جيداً وملفوف حول سيخ من الحديد المعرض للنار بشكل طولي للشوي مما يكسب الدجاج أو اللحم الطعم الشهي اللذيذ.

وكانت الشاورما منذ القدم تقدم مع البصل والخضروات مثل الفلفل الملون وشرائح الطماطم الرفيعة داخل رغيف من الخبز الفينو الفرنساوي، ولكن الأن الشاورما أصبحت تعد بدون بصل وتقدم بدون خضار فقط يوضع داخل الساندويش الدجاج والثومية والكاتشب ومخلل الخيار وتقدم داخل خبز الصاج الرقيق مما جعلها ألذ وأشهى.

وطريقة عمل شاورما الدجاج بالطريقة السورية سهلة وبسيطة ومكوناتها غير مكلفة، وفيما يلي مكونات وطريقة عمل شاورما الدجاج السورية وسر التتبيلة، فتابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد.

نصف كيلو جرام من صدور الدجاج المخلي من العظام والجلد والمقطع شرائح رفيعة. نصف كوب من لبن الزبادي لتتبيل الدجاج به. ربع كوب من الزيت النباتي الصافي لتسوية الشاورما. ملعقة كبيرة من توابل الشاورما الجاهزة. ملعقة صغيرة ملح الطعام الناعم. ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون. ملعقة صغيرة ثوم باودر. ملعقة صغيرة بصل باودر. ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة. ملعقة صغيرة شطة مجففة. ملعقة صغيرة من الكاري. ملعقة صغيرة من السبع بهارات. مكعب مرقة دجاج جاهزة. ملعقة كبيرة خل أبيض للتتبيلة. خل لغسل الدجاج. عصير ليمونة لغسيل الدجاج.

تغسل صدور الدجاج جيداً بالماء والملح وتنقع قليلاً في الخل والليمون. يصفى الدجاج بعد شطفه ويوضع في إناء واسع ويضاف إليه لبن الزبادي. يوضع على الدجاج المملخ والفلفل والتوابل والبابريكا ويقلب الخليط جيداً. يضاف للخليط الثوم الباودر والبصل الباودر وتقلب المكونات جيداً. يضاف للخليط القليل من الخل وعصير الليمون وتقلب التتبيلة جيداً حتى تتداخل المكونات. تغطى صدور الدجاج المتبلة بالبلاستيك وتدخل الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التسوية. في مقلاة عميقة يوضع القليل من الزيت مع ملعقة من الزبدة الطرية وتترك على النار حتى تسخن. توضع الشاورما المتبلة مسبقاً في المقلاة وتقلب جيداً حتى يتغير لون الدجاج ويدخل في السواء. تترك الشاورما على نار هادئة لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تنضج بالكامل. ترغع الشاورما من على النار وتترك قليلاً حتى تهدأ. نحضر عيش الصاج السوري ويطبق على جزئين وتوضع به الشاورما والكاتشب والقليل من الثومية ويلف جيداً.

مكونات شاورما الدجاج السوريةطريقة تحضير تتبيلة شاورما الدجاج السوريةشاورما اللحم السورية

وكما عرضنا على حضراتكم طريقة عمل شاورما الدجاج ونالت إعجابكم، الأن نعرض لحضراتكم أيضاً طريقة عمل شاورما اللحم السورية بكل سهولة وبساطة وسوف نشرح لحضراتكم أيضاً سر التتبيلة السورية التي تعطي اللحم طراوة وطعم رائع وسواء جيد، تابعونا لمعرفة التفاصيل والمكونات المظبوطة لتحضير شاورما اللحم بالطريقة السورية.

نصف كيلو جرام من اللحم الخالي من الدهون مقطعة شرائح صغيرة الحجم. ملعقة صغيرة من السبع توابل. ملح طعام ناعم. نصف كوب من اللبن. رشة حبهان مطحون. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة كبيرة بصل باودر. ملعقة صغيرة من الثوم الباودر. عصير نصف ليمونة. ملعقة صغيرة من البابريكا المدخنة. رشة صغيرة روزماري. ملعقة كبيرة خل طعام أبيض.

مكونات شاورما اللحم السورية