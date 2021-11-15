طريقة عمل وافل الشيكولاتة بطريقة سهلة وطعم ولا أروع

كثير من الناس يحبون الأشياء التي يوجد عليها شوكولاتة، ومن هنا عرفنا وافل الشيكولاتة اللذيذ والتي يعد من أشهر الحلويات الشرقية التي انتشرت بسرعة كبيرة في وقت قصير جداً، فهي توجد في كثير من المحلات والمطاعم، وذلك لأن طعمها مميز جداً، ويختلف طعم الوافل عن باقي الحلويات، فهي من الحلويات التي يزداد الطلب عليها، وخاصة في فصل الشتاء لأنها تمد الجسم بالطاقة، ويوجد بها سعرات حرارية عالية جداً التي تشعر الجسم بالدفئ، فهي تعتبر من الحلويات الخفيفة وسهلة التحضير، واليوم في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل وافل الشيكولاتة بمذاق خاص ولذيذ جداً في المنزل لظمان جودة الأكل وصحته، بدلاً من شراؤها من المطاعم بأغلي الأسعار، وعدم ضمان الجودة طريقة عمل وافل الشيكولاتة طريقة عمل وافل الشيكولاتة المكونات: عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر. عدد 2 كوب من الحليب السائل. عدد 2 حبة من البيض. نصف كوب من الزبدة المذابة. ملعقة كبيرة واحدة من السكر. عدد أربع ملاعق كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة. ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض. طريقة تحضير وافل الشيكولاتة أولاً نقوم بإحضار إناء كبير ثم نضع عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر، ثم نضيف إليه أربع ملاعق كبيرة من البيكنج بودر، ونضيف ربع ملعقة صغيرة من الملح، ونقلب هذة المكونات مع بعضها جيد جداً.

ثم بعد ذلك نحضر إناء آخر ثم نضع فيه البيض، وملعقة كبيرة من السكر الأبيض، وملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة، كوبان من الحليب السائل، ثم قومي بضرب كل هذة المكونات مع بعضها جيد جداً بإستخدام المضرب اليدوي.

وبعد خفق هذة المكونات نقوم بإضافة المكونات الجافة عليها، ونقوم بتقليب هذة المكونات مع بعضها جيد جداً.

ثم نقوم بتشغيل ماكينة الوافل وعند السخونة العالية قومي بإحضار مغرفة، وضعي بربع المغرفة كمية من هذا الخليط، وضعيها في هذا الماكينة لمدة لا تقل عن خمس دقائق بالضبط، ثم أعيدي هذة الطريقة حتي نفاذ كمية الخليط.

ثم بعد ذلك ضعي على الوافل شيكولاتة وفواكه حسب الرغبة، وبذلك تكون جاهزة للتقديم. طريقة تحضير وافل الشيكولاتة الوسوم

كثير من الناس يحبون الأشياء التي يوجد عليها شوكولاتة، ومن هنا عرفنا وافل الشيكولاتة اللذيذ والتي يعد من أشهر الحلويات الشرقية التي انتشرت بسرعة كبيرة في وقت قصير جداً، فهي توجد في كثير من المحلات والمطاعم، وذلك لأن طعمها مميز جداً، ويختلف طعم الوافل عن باقي الحلويات، فهي من الحلويات التي يزداد الطلب عليها، وخاصة في فصل الشتاء لأنها تمد الجسم بالطاقة، ويوجد بها سعرات حرارية عالية جداً التي تشعر الجسم بالدفئ، فهي تعتبر من الحلويات الخفيفة وسهلة التحضير، واليوم في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل وافل الشيكولاتة بمذاق خاص ولذيذ جداً في المنزل لظمان جودة الأكل وصحته، بدلاً من شراؤها من المطاعم بأغلي الأسعار، وعدم ضمان الجودة طريقة عمل وافل الشيكولاتة طريقة عمل وافل الشيكولاتة المكونات: عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر. عدد 2 كوب من الحليب السائل. عدد 2 حبة من البيض. نصف كوب من الزبدة المذابة. ملعقة كبيرة واحدة من السكر. عدد أربع ملاعق كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة. ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض. طريقة تحضير وافل الشيكولاتة أولاً نقوم بإحضار إناء كبير ثم نضع عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر، ثم نضيف إليه أربع ملاعق كبيرة من البيكنج بودر، ونضيف ربع ملعقة صغيرة من الملح، ونقلب هذة المكونات مع بعضها جيد جداً.

ثم بعد ذلك نحضر إناء آخر ثم نضع فيه البيض، وملعقة كبيرة من السكر الأبيض، وملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة، كوبان من الحليب السائل، ثم قومي بضرب كل هذة المكونات مع بعضها جيد جداً بإستخدام المضرب اليدوي.

وبعد خفق هذة المكونات نقوم بإضافة المكونات الجافة عليها، ونقوم بتقليب هذة المكونات مع بعضها جيد جداً.

ثم نقوم بتشغيل ماكينة الوافل وعند السخونة العالية قومي بإحضار مغرفة، وضعي بربع المغرفة كمية من هذا الخليط، وضعيها في هذا الماكينة لمدة لا تقل عن خمس دقائق بالضبط، ثم أعيدي هذة الطريقة حتي نفاذ كمية الخليط.

ثم بعد ذلك ضعي على الوافل شيكولاتة وفواكه حسب الرغبة، وبذلك تكون جاهزة للتقديم. طريقة تحضير وافل الشيكولاتة

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