بالباذنجان اعملي أحلى كباب باذنجان على الطريقة التركية بطعم رائع ومذاق ولا أروع

يعد الكباب بالباذنجان من الأكلات المشهورة التي يتم تحضيرها في تركيا، وهي من الأكلات المحبوبة التي يقبل عليها الجميع ويعشقها الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدمها بطريقة لذيذة وطعم رائع لاحتوائها على مكونات ذات نكهة رائعة ايضاً تحتوي على الباذنجان الذي يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية للجسم، حيث يعطي الجسم الكثير الطاقة والحيوية ومفيد جداً لحالات الانيميا، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كباب بالباذنجان على الطريقة التركية بطعم رائع ومذاق مختلف في المنزل.مقادير عمل كباب الباذنجان التركي
يحتوي كباب الباذنجان التركي على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- حبة من البصل المبشور.
- ثوم مهروس.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- باذنجان مقطع دوائر.
- رشة من الملح.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كباب الباذنجان التركي في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط اللحم المفروم مع البصل المبشور والملح ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الثوم المهروس والفلفل الأسود والفلفل الحارس مع العجن المستمر.
- ثم نشكلها إلى كرات متوسطة ونرصها في صينية ودخلها الثلاجة.
- بعد ذلك نحضر الباذنجان المقطع ونرش عليه الملح ونتركه جانبا لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة ثم نغطيها بقطعة قماش جافة حتى تمتص العصائر.
- ثم نقوم بوضعها في إناء عميق به زيت زيتون مع الفلفل الاسود ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نحضر عيدان خشب وندخل بها اللحم ثم الباذنجان وهكذا حتى تنتهي الكمية.
- ثم نشويها على الفحم ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق كباب باذنجان لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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يعد الكباب بالباذنجان من الأكلات المشهورة التي يتم تحضيرها في تركيا، وهي من الأكلات المحبوبة التي يقبل عليها الجميع ويعشقها الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدمها بطريقة لذيذة وطعم رائع لاحتوائها على مكونات ذات نكهة رائعة ايضاً تحتوي على الباذنجان الذي يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية للجسم، حيث يعطي الجسم الكثير الطاقة والحيوية ومفيد جداً لحالات الانيميا، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كباب بالباذنجان على الطريقة التركية بطعم رائع ومذاق مختلف في المنزل.مقادير عمل كباب الباذنجان التركي
يحتوي كباب الباذنجان التركي على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- حبة من البصل المبشور.
- ثوم مهروس.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- باذنجان مقطع دوائر.
- رشة من الملح.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كباب الباذنجان التركي في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط اللحم المفروم مع البصل المبشور والملح ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الثوم المهروس والفلفل الأسود والفلفل الحارس مع العجن المستمر.
- ثم نشكلها إلى كرات متوسطة ونرصها في صينية ودخلها الثلاجة.
- بعد ذلك نحضر الباذنجان المقطع ونرش عليه الملح ونتركه جانبا لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة ثم نغطيها بقطعة قماش جافة حتى تمتص العصائر.
- ثم نقوم بوضعها في إناء عميق به زيت زيتون مع الفلفل الاسود ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نحضر عيدان خشب وندخل بها اللحم ثم الباذنجان وهكذا حتى تنتهي الكمية.
- ثم نشويها على الفحم ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق كباب باذنجان لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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