بالباذنجان اعملي أحلى كباب باذنجان على الطريقة التركية بطعم رائع ومذاق ولا أروع

يعد الكباب بالباذنجان من الأكلات المشهورة التي يتم تحضيرها في تركيا، وهي من الأكلات المحبوبة التي يقبل عليها الجميع ويعشقها الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدمها بطريقة لذيذة وطعم رائع لاحتوائها على مكونات ذات نكهة رائعة ايضاً تحتوي على الباذنجان الذي يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية للجسم، حيث يعطي الجسم الكثير الطاقة والحيوية ومفيد جداً لحالات الانيميا، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كباب بالباذنجان على الطريقة التركية بطعم رائع ومذاق مختلف في المنزل.

مقادير عمل كباب الباذنجان التركي

يحتوي كباب الباذنجان التركي على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كيلو من اللحم المفروم.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

حبة من البصل المبشور.

ثوم مهروس.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

باذنجان مقطع دوائر.

رشة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كباب الباذنجان التركي في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-