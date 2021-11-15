طريقة عمل رول التمر بالمكسرات اللذيذ في المنزل حلوى صحية

يعد رول التمر بالمكسرات ، من أكثر أنواع الحلويات الصحية، والتي تحتوي علي قيمة غذائية عالية، بما فيها من المعادن والفيتامينات، ولكن سعراتها الحرارية عالية قليلاً، تعتبر من الحلويات الشهية واللذيذة والتي يمكنك تقديمها في الأعياد والمناسبات والأفراح بأشكال مختلفة ورائعة وشهية، من الحلوى اللذيذة والمفيدة جداً للصغار، حضري لهم رول التمر بالمكسرات وقدميها لصغارك مع كوب من الحليب الدافئ، هي مغذية ومفيدة جداً، لأن البلح مصدر عالي للألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، لهذا فله دور في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، هي من أشهي وألذ أنواع الحلوى الذي يفضلها الكبار ويعشقها الصغار، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل حلوى رول التمر بالمكسرات بخطوات بسيطة وغير مكلفة.

مكونات عمل رول التمر بالمكسرات

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذه الحلوى الصحية وهي كالاتي:-

كوب من التمر منزوع النوي.

معلقة كبيرة من الزبدة.

كوب من المكسرات المشكلة.

معلقتين كبار من السمسم.

2 معلقة كبار من الطحينة.

معلقة صغيرة هيل مطحون.

طريقة التحضير

سوف نذكر لكم من خلال السطور الأتية طريقة عمل رول التمر بالمكسرات في المنزل بأبسط الخطوات وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بنزع النوي من التمر، ثم نفرمه في الكبة، ثم في مقلاة علي النار، نضع معلقة كبيرة زبدة، حتي تذوب. ثم نحمص فيها المكسرات المشكلة، حتي تتصاعد رائحتها، ثم نضيف التمر إلي المقلاة، ونقلب وإذا كانت يابسة، نضيف إليها الطحينة. بعد ذلك نضيف السمسم، ثم نرفعها من النار، ونضع معجون التمر في ورق التغليف الشفاف، ثم نرش علي سطحه سمسم، ونلفه علي شكل رول، ونغلفه بالكامل. ثم نضع في الفريزر، لمدة نصف ساعة حتي يتماسك، ثم يقطع إلي شرائح، ونقدمه مع القهوة أو الشاي، بالهناء والشفاء.

فوائد التمر للجسم

تعرفي من هنا علي أهم فوائد البلح وهي كالاتي:-