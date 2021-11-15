اصنعي بنفسك في المنزل البطاطس الكرسبي المقرمشة مثل المطاعم

تعتبر البطاطس الكرسبي ، هي بطاطس هشة ومقرمشة وللذيذة ويعشقها الأطفال والكبار، وتفوق جميع أنواع البطاطس في الطعم والرائحة الجميلة، ويتناوله الجميع علي طول النهار، وتستخدم كوجبة للأطفال في المدارس، وهي أكلة عالية القيمة الغذائية لاحتوائه علي النشا الذي يجعل لها قوام خفيف ومقرمش، فالبطاطس المقلية من أكثر الأكلات التي يشتهيها الكبار والصغار، ويفضلون تناولها في معظم الوجبات، والبطاطس من أكثر المحاصيل الزراعية انتشارا في العالم، حيث يتم زرعتها بكثرة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، وتستخدم لتحضير الكثير من الأطعمة، يمكنك تحضير هذه الأكلة الشهية لأطفالك علي العشاء أو الغداء، هي أكلة خفيفة ومفيدة ومغذية للجسم، تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، وسنتعرف من خلال هذه المقالة علي طريقة عمل البطاطس الكرسبي بمكونات بسيطة وسهلة

مكونات عمل البطاطس الكرسبي

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الأكلة اللذيذة وهي كالاتي:-

5 حبات من البطاطس المسلوق.

معلقة كبيرة من البابريكا.

5 ملاعق من النشا.

معلقة كبيرة من الكركم.

رشة ملح.

معلقة من الفلفل الأسود.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال السطور الاتية علي طريقة تحضير البطاطس الكرسبي بخطوات بسيطة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار بولة، ونضع به البطاطس المسلوق والنشا، والكركم والملح، والبابريكا ويتم العجن جيدا،ً حتي تتجانس المكونات. بعد ذلك يتم تشكيلها علي رخمة مع رشة نشا، علي شكل رول طويل مبروم، ثم نحضر سكين حاد، بعد كدة نقوم بتقطيعها، إلي قطع صغيرة. بعد كدة نضغط عليها بشوكة، لتأخذ شكل رسمة جميلة من الوجه، بعد ذلك تحمر في زيت ساخن، حتي تأخذ اللون الذهبي. كما بعد ذلك نخرجها من الزيت، ونتركها جانباً تبرد قليلاً، ثم تقدم بالهناء والشفاء، بجانب سلطة الباذنجان.

فوائد البطاطس الصحية للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض الفوائد المهمة وهي كالاتي:-

تعد البطاطس مصدراً ممتازاً للعديد من الفيتامينات.

تحتوي علي عناصر غذائية مهمة للجسم.

يساعد محتوي الألياف في البطاطس علي منع الإمساك وتعزيز انتظام الجهاز الهضمي.

تعمل علي تحسين ملمس البشرة لاحتوائها علي الكولاجين.

تعتبر مهدئ طبيعي يضمن نوماً جيداً.

تعتبر مصدراً ممتاز لفيتامين سي.

هي مصدر مهم للعديد من الفيتامينات والمعادن.

طريقة عمل سلطة الباذنجان

هيا بنا نتعرف علي طريقة تحضير هذه السلطة الشهية وهي كالاتي:-

قومي بدهن شرائح الباذنجان، وفلفل الهالبينو، بالزيت والملح. ثم اشوي الباذنجان، علي نار متوسطة، واتركيه أربع دقائق، علي كل جانب. بعد ذلك اشوي الفلفل، وأزيلي البذور منه، وقطعيه قطعاً صغيرة. ثم ضعي الباذنجان في طبق عميق، واضيفي إلية الطماطم والفلفل، والكزبرة والخل، والثوم والبصل، ثم اضيفي الملح، وقلبي جيداً. زيني السلطة بعين الجمل، وقدميها مع الخبز والبطاطس، بالهناء والشفاء.

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

هيا بنا نتعرف عن طريقة عمل هذه البطاطس الشهية وهي كالاتي:-