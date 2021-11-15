مقلوبة الباذنجان الإقتصادية المفيدة جددي سفرتك بيها بتكلفة بسيطة

تعتبر مقلوبة الباذنجان من الأكلات العربية الأصيلة التي تنتمي كل الإنتماء للمطبخ الخليجي، والتي تحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فهى وجبة غذائية متكاملة.

والمقلوبة لقبت بهذا الأسم لأنها تجهز من أكثر من مكون وتسوى كل تلك المكونات في إناء واحد وتقلب عند التقديم في طبق التقديم مرة واحدة، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ومكوناتها غير مكلفة، ولذلك يسعد أسرة موقع ثقفني أن تقدم لحضراتكم طريقة تحضير مقلوبة الباذنجان في المنزل بمكونات مظبوطة ومتواجدة داخل مطبخك، وبطريقة واضحة ومبسطة تضمن لك نجاح طبختك من أول مرة، تابعونا لمعرفة التفاصيل.

ثلاثة ثمرات من الباذنجان الطازج مقطعة شرائح. كيلو إلا لحم بقري مقطع مكعبات صغيرة. ثمرة بطاطس كبيرة مقطعة شرائح. كوبان من الأرز البسمتى. ثمرة بصل كبيرة الحجم مفرومة. ثمرة بصل مقطعة شرائح رفيعة. ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة. نصف ملعقة صغيرة الكركم. نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون. ورقات شجر لورا. زيت نباتي صافي للطبخ. ملعقة ملح طعام ناعم. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف كوب صنوبر ولوز و زبيب للتزيين.

يقطع الباذنجان إلى شرائح ثم نضع عليه القليل من الملح ويترك منقوع لمدة ساعة حتى يذبل. توضع مقلاة عميقة على نار متوسطة ونضيف فيها القليل من الزيت ويترك حتى يسخن ويغلي. تضاف قطع اللحم في الزيت مع التقليب المستمر على جميع الجهات حتى يصبح لونها بني. يضاف البصل المفروم على اللحم مع استمرار التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها. يضاف القليل من الملح والفلفل الأسود والقرفة والكركم والحبهان والبابريكا المدخنة وورق اللورا لجعل اللحم ذات رائحة جذابة ونكهة رائعة. يضاف كوبان ونصف من الماء الساخن على اللحم ونترك المزيج على نار هادئة حتى ينضج اللحم تماماً. نحضر مقلاة كبيرة ونضع بيها زيت غزير ونضعها على نار متوسطة. نضيف للزيت المغلي شرائح الباذنجان ويقلب على الجهتين حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي.

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