بكوب من الدقيق أصنعي كيكة الغابة السوداء اللذيذة الهشة في المنزل بكل سهولة

كيكة الغابة السوداء ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار ويمكن تناولها بجانب كوب من الشاي أو كوب من عصير البرتقال أو كوب من الحليب، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتبحث دائماً السيدات على سر نجاح الكيكة وعدم هبوطها أو نشافها، وتعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يمكن تقديمها على سفرة الإفطار، وتعتبر من الحلويات التي تحتوي على مكونات متوفرة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كيكة الغابة السوداء اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كيكة الغابة السوداء

تتكون كيكة الغابة السوداء اللذيذة الهشة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

كوب من الدقيق.

علبة من الزبادي.

100 جرام من الزبدة.

ربع كوب بودرة كاكاو.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

3 حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الحليب السائل.

مقادير تزيين الكيك

هناك بعض المكونات التي تزيين بها الكيكة وهي كالآتي:-

علبة من الكرز المعلب مع العصير.

2 كوب من الكريمة المخفوقة.

نصف كوب من الشوكولاتة السوداء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الغابة السوداء اللذيذة الهشة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير وعاء وننخل به الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو وبيكربونات الصودا ونقلب المكونات جيداً. ونضع الحليب المكثف والبيض والفانيليا والزبدة والحليب في الخلاط الكهربائي ونخلط المكونات جيداً. نخفق المكونات جيداً لمدة دقيقة حتي تمتزج جيداً، ثم نضيف خليط الدقيق السابق ونخفق لمدة دقيقة حتي تمتزج. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية حتي تسخن جيداً. نسكب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ونبطنها بالقليل من الدقيق وندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة180 درجة مئوية. نترك الصينية في الفرن لمدة ساعة إلا ربع حتي تتحمر وتنضج جيداً. نخرج الصينية ونقليها على الشبكة ونتركها لتبرد تماماً ثم نقسمها نصفين بواسطة سكينة. للتزيين نخفق الكريم السائلة في الخلاط الكهربائي لمدة ست دقائق ونضعها في الثلاجة. نضع قاعدة الكيكة في طبق التقديم ونسكب عليها 4 ملاعق من عصير الكرز جيداً. ثم ندهنها بالقليل من الكريمة جيداً ثم نضع عليها القسم الآخر من الكيكة. قومي بعمل ثقوب على وجه الكيكة بواسطة عود. خشبي صغير ونسكب 4 ملاعق كبيرة من عصير الكرز بها. نوزع الكريمة على الكيكة من جميع الجهات وعلى الوجه جيداً ثم نرش عليها الشوكولاتة السوداء. بواسطة كيس من الحلويات اصنعي وردات من الكريمة ونزينها حسب الرغبة. وزعي حبات الكرز ومبشور الشوكولاتة على وردات الكريمة ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين كاملتين. نقطع الكيكة ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من عصير البرتقال أو كوب من الشاي.

سر نجاح الكيكة

يجب وضع البيض والفانيليا وتشغيل المضرب والخفق الجيد لمدة خمس دقائق حتي يصبح الخليط هش ويشبة الريم ثم بعد ذلك نضع السكر مع الاستمرار في الخفق حتي يذوب السكر ويفضل استخدام السكر الأبيض وليس البني، ثم بعد ذلك نضيف الدقيق بعد خلطه مع البيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي.

خطوات هامه يجب مراعاتها عند عمل الكيك

هناك بعض النصائح المهمة عند عمل الكيكة وهي كالآتي:-