السينابون ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي لا تأخذ الكثير من الوقت، وتعتبر من الحلويات السريعة التي يمكن تناولها بجانب كوب من الشاي أو كوب من عصير البرتقال وغيرها، وتبحث دائماً السيدات على حلويات سهلة وبسيطة التحضير ومتوفرة وغير مكلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل السينابون اللذيذ الهش في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل السينابون

يتكون السينابون الهش من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

4 أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الحليب.

ربع كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من الماء الدافئ.

مقادير الحشوة

هناك بعض المكونات التي تتكون منها الحشوة وهي كالتالي:-

ملعقة صغيرة من القرفة.

كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من الزبدة الذائبة.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير السينابون اللذيذ الهش اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

تحضير وعاء ونضع به ملعقة الخميرة وملعقتين صغيرتين من السكر والماء الدافئ ونتركها لمدة عشر دقائق ثم تقلب جيداً. تذاب الزبدة مع الحليب على نار هادئة مع مراعاة عدم غلي المكونات. نضيف البيض الي الخليط السابق ونقلب جيداً ثم نضيف الدقيق ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة طرية. نغطي العجينة ونتركها جانباً لمدة نصف ساعة حتي تختمر ويتضاعف حجمها جيداً. نفرد العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق ونفردها بشكل مستطيل باستخدام النشابة. ندهن العجينة بالزبدة ونخلط القرفة بالسكر لتحضير الحشوة جيداً. نرش خليط القرفة على العجينة وملف العجينة على شكل أسطوانة أو رول وتقطع قطع باستخدام السكينة. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية حتي تسخن جيداً. نضع القطع في صينية مدهونة بالقليل من الزبدة ثم ندخل الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تنضج. نصب عليها صوص الشوكولاتة أو صوص الكريمة أو الكراميل ونتركها جانباً حتى تبرد ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة إعداد صوص الشوكولاتة

تحضير إناء ونضعه على النار ثم نضع ربع كوب الزبدة حتي تذوب ثم نضيف ربع كوب من الحليب ونقلب المكونات جيداً، ثم نضيف. الشوكولاته المبشورة ونقلب المكونات حتي تذوب تماماً، نضيف بعد ذلك ملعقة صغيرة من النشا ونتركها حتي تغلى ويصبح القوام ثقيل قليل ثم نرفعه من النار ونتركه جانباً يبرد.

خطوات إعداد صوص الكراميل

تحضير إناء ونضع كوب من السكر مع ربع كوب من الماء ونقلب المكونات جيداً حتي يذوب السكر جيداً، ثم نقوم بعد ذلك بوضع الإناء على النار حتى يغلي ويأخذ اللون الذهبي الغامق، ثم نضيف كوب من الكريمة المخفوقة ونتركها دقيقة واحدة ثم نرفع الإناء من النار ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ونتركها جانباً حتى تبرد.