قوالب الكب كيك بالحليب المكثف بنكهة البرتقال خفة و طراوة بطعم لا يوصف

قوالب الكب كيك بالحليب المكثف بنكهة البرتقال من الوصفات السهلة في التحضير و تتميز بطعم طيب بالإضافة إلي قوام هش وطراوة بشكل لا يقاوم تعد قوالب الكب كيك من المصادر الغذائية الهامة لصحة الجسم نظرا للإضافة الحليب إليها وتعد هذه الوصفة الأصلية من الوصفات الأجنبية حيث يدخل في تحضيرها الحليب المكثف بشكل أساسي بديلا عن الحليب العادي ممكن تناول قوالب الكب كيك بالحليب المكثف كوجبة إفطار لأنها تحتوي على السكريات والحليب الذي يمد الجسم بالطاقة طول اليوم مع كوب الشاي الأسود أو الأخضر ويمكن التزين بكريمة الخفق وعليها حبات الفراولة أو إضافة الشوكولاته والمكسرات لأعطاها مذاق أكثر جاذبية تصلح أن تكون وجبة جانبية مغذية للأطفال ولذيذة في الطعم. طريقة عمل قوالب الكب كيك بالحليب المكثف بنكهة البرتقال طريقة عمل قوالب الكب كيك بالحليب المكثف بنكهة البرتقال المكونات:- حضري نصف كوب زبدة طرية.

2 سكر ابيض.

4 حبات بيض.

عدد 1 ملعقة كبيرة فانيليا.

مقدار نصف كوب حليب.

3 كوب دقيق ابيض صالح لجميع الأغراض.

1 ملعقة صغيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة بذور النشا.

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون.

نصف كوب من عصير البرتقال.

3 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. ملعقة صغيرة قرفة.

1 كوب حليب مكثف.

1 كوب شرائح برتقال.

رشه ملح. طريقة تحضير قوالب الكب كيك بالحليب المكثف ونكهة البرتقال يستغرق وقت تحضير هذه الوصفة 30 دقيقة وقت الطهي 60 دقيقة. قبل البدء في تحضير قوالب الكب كيك بالحليب يجب إشغال الفرن على درجة حرارة 180 درجة قبل دخول القوالب لحين الانتهاء من التحضير. في وعاء ضعي الزبدة والسكر واستخدمي المضرب الكهربائي ثم امزجي المكونات مع الخفق المستمر. ثم ضيفي على السكر والزبدة البيض واحدة تلو الأخري واستمري في الخلط بعد كل بيضه إلي أن تختفي. ثم يضاف بشر الليمون وعليه عصير البرتقال والحليب والفانيليا وعودي مرة اخرى للخفق جيدا. في وعاء اخر نخلط المواد الجافة مع بعضها مثل الدقيق والبيكنج بودر والخميرة والملح والقرفة وامزجيهم جيدا. ثم ضيفي عليهم خليط الزبدة والسكر وبذور النشا. حضري قوالب الكب كيك وضعي في القاع ورق الكب كيك في كل فتحه. ثم انزلي بالعجينة في قوالب الكب كيك احرصي على أن لا تملئي قالب الكب كيك بالكامل حتى لا ينزل العجين من فتحه الكب كيك عند النضج. ادخلي قوالب الكب كيك الفرن بعد تسخينه لكي ينضج و يكسب اللون الذهبي الجميل. ثم اخرجي القوالب من الفرن بعد النضوج وتترك لتبرد في القالب ثم تقلب برفق. يزين الوجه بالحليب المكثف وشرائح البرتقال وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير قوالب الكب كيك بالحليب المكثف ونكهة البرتقال قدمنا لكم وصفة من الحلويات اللذيذة المغذية والصحية وهي قوالب الكب كيك بالحليب المكثف بنكهه البرتقال من الوصفات اللذيذة والسريعة كيك لذيذ في الطعم لأنه ممتزج باللبن المكثف المحلى بمكونات بسيطة على قد الايد قوموا بتجربتها سوف تحصلون على كيك بالحليب المكثف في البيت ولا اروع من ذلك. الوسوم

قوالب الكب كيك بالحليب المكثف بنكهة البرتقال من الوصفات السهلة في التحضير و تتميز بطعم طيب بالإضافة إلي قوام هش وطراوة بشكل لا يقاوم تعد قوالب الكب كيك من المصادر الغذائية الهامة لصحة الجسم نظرا للإضافة الحليب إليها وتعد هذه الوصفة الأصلية من الوصفات الأجنبية حيث يدخل في تحضيرها الحليب المكثف بشكل أساسي بديلا عن الحليب العادي ممكن تناول قوالب الكب كيك بالحليب المكثف كوجبة إفطار لأنها تحتوي على السكريات والحليب الذي يمد الجسم بالطاقة طول اليوم مع كوب الشاي الأسود أو الأخضر ويمكن التزين بكريمة الخفق وعليها حبات الفراولة أو إضافة الشوكولاته والمكسرات لأعطاها مذاق أكثر جاذبية تصلح أن تكون وجبة جانبية مغذية للأطفال ولذيذة في الطعم. طريقة عمل قوالب الكب كيك بالحليب المكثف بنكهة البرتقال طريقة عمل قوالب الكب كيك بالحليب المكثف بنكهة البرتقال المكونات:- حضري نصف كوب زبدة طرية.

2 سكر ابيض.

4 حبات بيض.

عدد 1 ملعقة كبيرة فانيليا.

مقدار نصف كوب حليب.

3 كوب دقيق ابيض صالح لجميع الأغراض.

1 ملعقة صغيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة بذور النشا.

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون.

نصف كوب من عصير البرتقال.

3 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. ملعقة صغيرة قرفة.

1 كوب حليب مكثف.

1 كوب شرائح برتقال.

رشه ملح. طريقة تحضير قوالب الكب كيك بالحليب المكثف ونكهة البرتقال يستغرق وقت تحضير هذه الوصفة 30 دقيقة وقت الطهي 60 دقيقة. قبل البدء في تحضير قوالب الكب كيك بالحليب يجب إشغال الفرن على درجة حرارة 180 درجة قبل دخول القوالب لحين الانتهاء من التحضير. في وعاء ضعي الزبدة والسكر واستخدمي المضرب الكهربائي ثم امزجي المكونات مع الخفق المستمر. ثم ضيفي على السكر والزبدة البيض واحدة تلو الأخري واستمري في الخلط بعد كل بيضه إلي أن تختفي. ثم يضاف بشر الليمون وعليه عصير البرتقال والحليب والفانيليا وعودي مرة اخرى للخفق جيدا. في وعاء اخر نخلط المواد الجافة مع بعضها مثل الدقيق والبيكنج بودر والخميرة والملح والقرفة وامزجيهم جيدا. ثم ضيفي عليهم خليط الزبدة والسكر وبذور النشا. حضري قوالب الكب كيك وضعي في القاع ورق الكب كيك في كل فتحه. ثم انزلي بالعجينة في قوالب الكب كيك احرصي على أن لا تملئي قالب الكب كيك بالكامل حتى لا ينزل العجين من فتحه الكب كيك عند النضج. ادخلي قوالب الكب كيك الفرن بعد تسخينه لكي ينضج و يكسب اللون الذهبي الجميل. ثم اخرجي القوالب من الفرن بعد النضوج وتترك لتبرد في القالب ثم تقلب برفق. يزين الوجه بالحليب المكثف وشرائح البرتقال وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير قوالب الكب كيك بالحليب المكثف ونكهة البرتقال قدمنا لكم وصفة من الحلويات اللذيذة المغذية والصحية وهي قوالب الكب كيك بالحليب المكثف بنكهه البرتقال من الوصفات اللذيذة والسريعة كيك لذيذ في الطعم لأنه ممتزج باللبن المكثف المحلى بمكونات بسيطة على قد الايد قوموا بتجربتها سوف تحصلون على كيك بالحليب المكثف في البيت ولا اروع من ذلك.

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