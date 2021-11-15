طريقة عمل السجق السوري و ساندوتش العيش السوري المحشي سجق سوري بصوص الكاتشب والمايونيز

طريقة عمل السجق السوري وساندوتش العيش السوري المحشي سجق سوري بصوص الكاتشب والمايونيز يعد من احلي واجمل الأكلات المفضلة السريعة لدي الكثير التي تتميز بطعم طيب يعشقه الجميع وهي من الوصفات الممتازة التي تتميز بقيمة غذائية عالية يكثر شرائها من المحلات ولكن اليوم سوف نقوم بتحضير هذه الوصفة مثل المحلات الجاهزة بأسهل طريقة بسيطة للغاية سوف نتعرف على طريقة التحضير عبر موقع تقفني الكثير من ربات البيوت يستطيعون عمله بكل سهولة في المنزل لأن مكوناته متوفرة في مطبخ المنزل. طريقة عمل السجق السوري و ساندوتش العيش السوري المحشي سجق سوري طريقة عمل السجق السوري و ساندوتش العيش السوري المحشي سجق سوري المكونات.. جهزي عدد6 رغيف عيش سوري يمكنك تحضيره في المنزل أو يمكن شراؤه جاهز من المحلات.

عدد 1 بصلة كبيرة الحجم مقطعة.

ثمرة فلفل رومي مقطعة.

قرن فلفل حار حسب الرغبة.

عدد واحد جزرة كبيرة مبشورة.

ملعقة صغيرة من التوابل وتكون جميع هذه التوابل مطحونة بشكل ناعم مثل الملح و الفلفل الأسود والكمون والبصل البودر والثوم البودر والقرفة.

مقدار 2 ملعقة طعام كبيرة سمنة يمكن استبدالها بالزبدة أو الزيت النباتى النقي حسب ما يفضل.

عدد 1 حبة بطاطس متوسطة الحجم مقطعة مكعبات.

كمية مناسبة من صوص الكاتشب والمايونيز.

احضري أي نوع جبنه مفضل لدى الأسرة ويفضل الجبنه الرومي. طريقة تحضير ساندوتش العيش السوري المحشي سجق سوري نبدأ في تقطيع البصل شرائح طولية ثم نضع مقلاة على نار بها القليل من الزيت. عندما يسخن نضع بداخلها البصل ونقلب حتى يذبل و يتغير لونه إلى أن يصبح لونه ذهبي. وبعد نجهز الفلفل الرومي و يقطع ثم يوضع فوق البصل وبعد نجهز الجزر المبشور ثم نضع عليهم ونقلب لمدة عشر دقائق. بعد أن تذبل جميع الخضروات في الزيت نضيف عليهم جميع التوابل السابق ذكرها من الملح والفلفل الأسود والكمون والثوم والبصل البودر ونقلب جيدا. ثم نحضر السجق ويقطع قطع ويضاف على المكونات السابقة. بذلك أصبحت جميع الخضروات جاهزة نجهز رغيف العيش السوري ثم نحضر خلطة الخضار و نضع في الرغيف مقدار ملعقتين كبار بالإضافة إلى السجق المقطع. ثم نضع الكاتشب والمايونيز والجبن الرومي ويلف الرغيف بالحشوة جيدا. نحضر البطاطس ويقطع إلى شرائح شيبسي رقيقة جدا ويقلب في الزيت الساخن. طريقة تحضير ساندوتش العيش السوري المحشي سجق سوري ثم نقوم بتجهيز السندوتشات بالحشوة ثم نحضر مقلاة ونضع فيها ملعقة زيت تم يرص فيها ارغفة العيش الملفوفة واحد تلو الأخر ويقلب على الوجه الأخر إلى أن يصبح لونه ذهبي. الوسوم

طريقة عمل السجق السوري وساندوتش العيش السوري المحشي سجق سوري بصوص الكاتشب والمايونيز يعد من احلي واجمل الأكلات المفضلة السريعة لدي الكثير التي تتميز بطعم طيب يعشقه الجميع وهي من الوصفات الممتازة التي تتميز بقيمة غذائية عالية يكثر شرائها من المحلات ولكن اليوم سوف نقوم بتحضير هذه الوصفة مثل المحلات الجاهزة بأسهل طريقة بسيطة للغاية سوف نتعرف على طريقة التحضير عبر موقع تقفني الكثير من ربات البيوت يستطيعون عمله بكل سهولة في المنزل لأن مكوناته متوفرة في مطبخ المنزل. طريقة عمل السجق السوري و ساندوتش العيش السوري المحشي سجق سوري طريقة عمل السجق السوري و ساندوتش العيش السوري المحشي سجق سوري المكونات.. جهزي عدد6 رغيف عيش سوري يمكنك تحضيره في المنزل أو يمكن شراؤه جاهز من المحلات.

عدد 1 بصلة كبيرة الحجم مقطعة.

ثمرة فلفل رومي مقطعة.

قرن فلفل حار حسب الرغبة.

عدد واحد جزرة كبيرة مبشورة.

ملعقة صغيرة من التوابل وتكون جميع هذه التوابل مطحونة بشكل ناعم مثل الملح و الفلفل الأسود والكمون والبصل البودر والثوم البودر والقرفة.

مقدار 2 ملعقة طعام كبيرة سمنة يمكن استبدالها بالزبدة أو الزيت النباتى النقي حسب ما يفضل.

عدد 1 حبة بطاطس متوسطة الحجم مقطعة مكعبات.

كمية مناسبة من صوص الكاتشب والمايونيز.

احضري أي نوع جبنه مفضل لدى الأسرة ويفضل الجبنه الرومي. طريقة تحضير ساندوتش العيش السوري المحشي سجق سوري نبدأ في تقطيع البصل شرائح طولية ثم نضع مقلاة على نار بها القليل من الزيت. عندما يسخن نضع بداخلها البصل ونقلب حتى يذبل و يتغير لونه إلى أن يصبح لونه ذهبي. وبعد نجهز الفلفل الرومي و يقطع ثم يوضع فوق البصل وبعد نجهز الجزر المبشور ثم نضع عليهم ونقلب لمدة عشر دقائق. بعد أن تذبل جميع الخضروات في الزيت نضيف عليهم جميع التوابل السابق ذكرها من الملح والفلفل الأسود والكمون والثوم والبصل البودر ونقلب جيدا. ثم نحضر السجق ويقطع قطع ويضاف على المكونات السابقة. بذلك أصبحت جميع الخضروات جاهزة نجهز رغيف العيش السوري ثم نحضر خلطة الخضار و نضع في الرغيف مقدار ملعقتين كبار بالإضافة إلى السجق المقطع. ثم نضع الكاتشب والمايونيز والجبن الرومي ويلف الرغيف بالحشوة جيدا. نحضر البطاطس ويقطع إلى شرائح شيبسي رقيقة جدا ويقلب في الزيت الساخن. طريقة تحضير ساندوتش العيش السوري المحشي سجق سوري ثم نقوم بتجهيز السندوتشات بالحشوة ثم نحضر مقلاة ونضع فيها ملعقة زيت تم يرص فيها ارغفة العيش الملفوفة واحد تلو الأخر ويقلب على الوجه الأخر إلى أن يصبح لونه ذهبي.

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