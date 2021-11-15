الكبدة الاسكندراني المشطشطة اعمليها في البيت على اصولها

الكبدة الإسكندراني، تعتبر الكبدة الإسكندراني من أكثر المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فهي من المأكولات الشعبية التي تتسم بنكتها المميزة ومذاقها الرائع ومن خلال مقالنا التالي سوف نقدم إليكم طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني في المنزل. مقادير تحضير الكبدة الإسكندراني: مقادير تحضير الكبدة الإسكندراني: تتسم مقادير الكبدة الإسكندراني بأنها غير مكلفة ويمكن شرائها بكل سهولة وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير: نصف كيلو من الكبدة.

خمسة فصوص من الثوم المهروسة.

ثمرة واحدة من الفلفل الأحمر.

ثمرة واحدة من الفلفل الأصفر.

فلفل أخضر.

ربع كأس من زيت الذرة.

فلفل أصفر.

ثلاثة ثمرات من الطماطم.

ربع كأس من عصير الليمون.

ملعقة من الخل.

ملعقتين كبيرتان من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح وفقًا للحاجة. طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني في المنزل: طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني في المنزل: تتسم طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت على الإطلاق في التحضير وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها ويتم تحضيرها كالتالي: الحصول على الكبدة ويتم غسلها جيداً بالمياه وتخليصها من كافة الزيادات. القيام بتقطيع الكبدة إلى شرائح رفيعة للغاية وتكون شبيهة إلى شرائح الشاورما. القيام بنقع الكبدة في كمية من اللبن لحين أن يتم التخلص من رائحة الزفارة. القيام بتقطيع ثمرة الفلفل إلى شرائح بنفس الطريقة التي سيتم تقطيع بها الكبدة. بعد ذلك يتم الحصول على مقلاة ويتم وضع بها زيت الذرة ثم يتم وضع نصف كمية الثوم المفروم. بعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون والخل مع باقي كمية الثوم. يتم التقليب لحين أن تختلط كافة المقادير مع الكبدة. بعد ذلك يتم وضع شرائح الفلفل الألوان والفلفل الحار ويتم تقليبهم جيداً مع الكبدة. الخطوة التالية يتم وضع فيها الفلفل الأسود مع البابريكا والملح والكمون ويتم تقليب الكبدة مع تلك المكونات. يتم تذوق الكبدة والتأكد من أنها أصبحت ناضجة ثم يتم رفعها من على النار ثم يتم وضعها في طبق التقديم ويتم تزيينها بالبقدونس. هكذا تكون طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني في المنزل وبالهناء على الجميع. الوسوم

الكبدة الإسكندراني، تعتبر الكبدة الإسكندراني من أكثر المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فهي من المأكولات الشعبية التي تتسم بنكتها المميزة ومذاقها الرائع ومن خلال مقالنا التالي سوف نقدم إليكم طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني في المنزل. مقادير تحضير الكبدة الإسكندراني: مقادير تحضير الكبدة الإسكندراني: تتسم مقادير الكبدة الإسكندراني بأنها غير مكلفة ويمكن شرائها بكل سهولة وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير: نصف كيلو من الكبدة.

خمسة فصوص من الثوم المهروسة.

ثمرة واحدة من الفلفل الأحمر.

ثمرة واحدة من الفلفل الأصفر.

فلفل أخضر.

ربع كأس من زيت الذرة.

فلفل أصفر.

ثلاثة ثمرات من الطماطم.

ربع كأس من عصير الليمون.

ملعقة من الخل.

ملعقتين كبيرتان من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح وفقًا للحاجة. طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني في المنزل: طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني في المنزل: تتسم طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت على الإطلاق في التحضير وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها ويتم تحضيرها كالتالي: الحصول على الكبدة ويتم غسلها جيداً بالمياه وتخليصها من كافة الزيادات. القيام بتقطيع الكبدة إلى شرائح رفيعة للغاية وتكون شبيهة إلى شرائح الشاورما. القيام بنقع الكبدة في كمية من اللبن لحين أن يتم التخلص من رائحة الزفارة. القيام بتقطيع ثمرة الفلفل إلى شرائح بنفس الطريقة التي سيتم تقطيع بها الكبدة. بعد ذلك يتم الحصول على مقلاة ويتم وضع بها زيت الذرة ثم يتم وضع نصف كمية الثوم المفروم. بعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون والخل مع باقي كمية الثوم. يتم التقليب لحين أن تختلط كافة المقادير مع الكبدة. بعد ذلك يتم وضع شرائح الفلفل الألوان والفلفل الحار ويتم تقليبهم جيداً مع الكبدة. الخطوة التالية يتم وضع فيها الفلفل الأسود مع البابريكا والملح والكمون ويتم تقليب الكبدة مع تلك المكونات. يتم تذوق الكبدة والتأكد من أنها أصبحت ناضجة ثم يتم رفعها من على النار ثم يتم وضعها في طبق التقديم ويتم تزيينها بالبقدونس. هكذا تكون طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني في المنزل وبالهناء على الجميع.

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