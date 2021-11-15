طريقة عمل الغريبة البيتي الناعمة والطعم أحلي من الجاهزة ١٠٠ مرة

تعتبر الغريبة البيتي ، واحدة من الحلويات الناعمة التي تقدم دائماً في الأعياد والأفراح، ويعشقها الكثير من الناس في مصر والبلاد العربية، ومكوناتها سهلة وبسيطة وتتوفر في كل بيت، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل والطعم أحلى من الجاهزة، وكثير من الأمهات يفضلون صنعها في المنزل في الأعياد والمناسبات بدل من شرائها من المخابز أو محلات الحلواني بأسعار غالية الثمن، وهى من أكثر الحلويات التي يحبها الأطفال لأنها ناعمة وتذوب في الفم، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل الغريبة البيتي بتاعة زمان على طريقة جدتي بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة. مكونات الغريبة البيتي الناعمة مكونات الغريبة البيتي الناعمة تتكون من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها الآن وهى كالتالي:- ٢ كوب من السمنة.

كوب من السكر البودرة.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه صغيرة من الملح.

نصف كوب من الفسدق. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الغريبة البيتي الناعمة بتاعة زمان أحلي من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:- نضع السمنة المثلجة، والسكر البودرة، في وعاء كبير الحجم، ثم نخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط أبيض كريمي. بعد ذلك نضيف الفانيليا والملح للخليط ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ناعم جيداً. نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة سهلة التشكيل. نغطي العجين، ثم نتركه في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً، ثم نقوم بتشكيله على حسب الأشكال التي نرغبها. نحضر صينية كبيرة ونرص عليها قطع العجين، ثم نضغط عليها في المنتصف ونضع الفسدق. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بتقديمها بجانب المشروبات وبالهناء والشفاء. سر نجاح الغربية بالمنزل سوف نتعرف على بعض أسرار نجاحها في المنزل وهى كما يلي:- خفق السكر والسمنة جيداً حتى تصبح بيضاء. يفضل استخدام السمنة بدل من الزبدة لأنها لا تحتوي على سوائل. عدم وضع البيكنج بودر لأن حجمها يتضاعف في الفرن بدون أي إضافات. يفضل وضع السمنة في الثلاجة قبل الاستخدام. تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها. الوسوم

تعتبر الغريبة البيتي ، واحدة من الحلويات الناعمة التي تقدم دائماً في الأعياد والأفراح، ويعشقها الكثير من الناس في مصر والبلاد العربية، ومكوناتها سهلة وبسيطة وتتوفر في كل بيت، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل والطعم أحلى من الجاهزة، وكثير من الأمهات يفضلون صنعها في المنزل في الأعياد والمناسبات بدل من شرائها من المخابز أو محلات الحلواني بأسعار غالية الثمن، وهى من أكثر الحلويات التي يحبها الأطفال لأنها ناعمة وتذوب في الفم، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل الغريبة البيتي بتاعة زمان على طريقة جدتي بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة. مكونات الغريبة البيتي الناعمة مكونات الغريبة البيتي الناعمة تتكون من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها الآن وهى كالتالي:- ٢ كوب من السمنة.

كوب من السكر البودرة.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه صغيرة من الملح.

نصف كوب من الفسدق. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الغريبة البيتي الناعمة بتاعة زمان أحلي من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:- نضع السمنة المثلجة، والسكر البودرة، في وعاء كبير الحجم، ثم نخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط أبيض كريمي. بعد ذلك نضيف الفانيليا والملح للخليط ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ناعم جيداً. نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة سهلة التشكيل. نغطي العجين، ثم نتركه في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً، ثم نقوم بتشكيله على حسب الأشكال التي نرغبها. نحضر صينية كبيرة ونرص عليها قطع العجين، ثم نضغط عليها في المنتصف ونضع الفسدق. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بتقديمها بجانب المشروبات وبالهناء والشفاء. سر نجاح الغربية بالمنزل سوف نتعرف على بعض أسرار نجاحها في المنزل وهى كما يلي:- خفق السكر والسمنة جيداً حتى تصبح بيضاء. يفضل استخدام السمنة بدل من الزبدة لأنها لا تحتوي على سوائل. عدم وضع البيكنج بودر لأن حجمها يتضاعف في الفرن بدون أي إضافات. يفضل وضع السمنة في الثلاجة قبل الاستخدام. تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها.

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