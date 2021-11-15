اصنعي رول البطاطس باللحم المفروم بطريقة سهلة والطعم روعة

رول البطاطس باللحم المفروم ، يعتبر هو من الوصفات اللذيذة والشهية التي يتم تجهيزها من خلال مكونات بسيطة ومعدودة، ويعرف أيضاً باسم لفائف البطاطس المحشية فهو من الأكلات الشهية التي لها مذاق خاص ومختلف، فهو عبارة عن البطاطس المبشورة مع الجبن المبشور والبيض وبعض من التوابل التي تعطي له نكهة جميلة ومميزة، يتم تجهيزه على شكل اسطواني محشي باللحم مع بعض الخضروات، يمكن تقديمه في المناسبات أو للأسرة بالمنزل كوجبة غداء أو عشاء لذيذة وخفيفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل رول البطاطس باللحم المفروم بطريقة سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل رول البطاطس باللحم المفروم

تتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة جداً وغير مكلفة هي كما يلي:ـ

3 حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

2 بيضة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتين كبيرتين من البقدونس.

للحشو

نصف كيلو من اللحم المفروم.

3 ملاعق من الزيت.

حبة من البصل مقطعة مكعبات صغيرة.

2 قرن من الفلفل الأخضر مقطع مكعبات.

1 قرن من الفلفل الأحمر مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

كوب من الماء المغلي.

رشة من الفلفل الأسود والملح.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

طريقة التحضير

يتم تجهيز رول البطاطس باللحم المفروم بالخطوات التالية:ـ

نقوم بتقشير البطاطس ثم نغسلها جيداً، ثم نبشر حبات البطاطس باستخدام المبشرة. ثم نقوم بتصفيتها جيداً من الماء ثم توضع في وعاء كبير ونضيف إليها 2 حبة من البيض وكوب من الجبنة الموزاريلا. نضيف الملح والفلفل والبقدونس المفروم، ثم نقلب المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً. ثم نضع الخليط داخل صينية مستطيلة متوسطة الحجم ومبطنة بورق الزبدة، ثم يوزع جيداً باستخدام الملعقة. نضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.

طريقة تحضير الحشوة