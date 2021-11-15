طريقة عمل الدجاج المشوي في الفرن بتتبيلة لذيذة وطعم شهي للغاية

الدجاج المشوي في الفرن ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضير الدجاج المشوي في الفرن سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الدجاج المشوي في الفرن.

مكونات الدجاج المشوي في الفرن

سنتعرف فيما يلي علي مكونات الدجاج المشوي في الفرن ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ثلاث بصلات متوسطي الحجم.

ثمرتين طماطم.

أربع ملاعق لبن رايب.

٨ فصوص ثوم مفرومين.

ملعقتين كبار من الخل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

قطع دجاج.

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة مطحونة.

ملعقة صغيرة كمون.

وملعقة صغيرة جنزبيل.

ملعقة صغيرة زعتر ناشف.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الدجاج المشوي في الفرن وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط كلا من البصل والطماطم واللبن الرائب والثوم في الخلاط الكهربائي حتى تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط كالمعجون.

وبعدما تختلط المكونات جيدا نقوم بوضهم داخل إناء ونخلط معهم الخل والزيت ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بغمر قطع الدجاج في التتبيلة لمدة لا تقل عن ٦ ساعات.

ثم بعد ذلك نقوم بإخراج قطع الدجاج من التتبيلة ونصفيها من التتبيلة.

بعد ذلك نقوم بخلط الكزبرة والكمون والزنجبيل والزعتر مع بعضهم البعض ثم نقوم بخلطهم مع الدجاج من جميع الجهات.

ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل إلي الدجاج ونقلبهم مع بعضهم البعض ثم نترك الدجاج مع البهارات لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نقوم بوضع قطع الدجاج في صاج مبطن بورق الفويل.

ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ثم ندخل الدجاج في الفرن لمدة ساعة تقريبا حتي تتم التسوية.

وتكون وصفة الدجاج المشوي في الفرن بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات جيدا وتصبح مزيجا واحدا.

ثم يكون صوص الباربكيو بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

أولا نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر ويكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير