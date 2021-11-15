بسبوسة بالقشطة مرملة ومتماسكة وقوامها كريمي رائع

نعشق جميعاً تناول البسبوسة بالقشطة وكافة أنواع الحلويات الشرقية بشكل عام، فالبسبوسة من الحلويات التي تمنح المكان التي تتواجد فيه شعور بالسعادة وذلك لإرتباطها بمناسباتنا السعيدة كلها حيث أعتدنا على تناولها في الأفراح والحفلات وأعياد الميلاد والكثير من المناسبات السعيدة الأخرى.

والبسبوسة بالقشطة من أفضل الطرق التي تقدم البسبوسة بها حيث تعطيها القشطة قوام كريمي نعشق جميعاً تناوله يعطيها طراوة المذاق مع ترميلة البسبوسة والقيام بسقيها بالشربات.

ولذلك قراءنا المميزين قراء موقع ثقفني سوف نعرض لحضراتكم طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة مرملة ومتماسكة بمكونات مظبوطة ومتواجدة في كل بيت وبطريقة دقيقة خطوة بخطوة، تابعوا معنا لمعرفة كل ما هو جديد.

كوبان ونصف الكوب من السميد الخشن. نصف كوب صغير من السكر الأبيض المطحون. كوب إلا ربع الكوب من الدقيق الأبيض الفاخر. كوبان من اللبن الرائب، أو اللبن الزبادي البلدي. نصف كوب من الزيت النباتي. خمسة ملاعق من الزبدة الطرية. نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم. بيضة دجاج بنفس درجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

كوبان من اللبن السائل كامل الدسم. نصف كوب من الماء البارد. علبة صغيرة من القشطة اللباني. نصف كوب من السكر الأبيض. ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا. ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

كوب ونصف الكوب من السكر الأبيض. كوب ونصف الكوب من الماء البارد. ملعقة صغيرة من ماء الورد الطبيعي. ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض. نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. ملعقة من السمن البلدي لنكهة أجمل للبسبوسة.

يوضع إناء غويط به كمية اللبن على نار متوسطة ثم يضاف له السكر، والفانيليا. تذاب النشا في الماء جيداً وتسكب على اللبن الساخن ويتم تحريكها بشكل جيد حتى تقرب على التماسك وفي نفس الوقت يكون قوامها كريمي. ترفع القشطة من على النار ثم يضاف لها علبة القشطة وتمزج جيداً ويفضل خفقها بالمضرب الكهربائي وتترك جانباً حتى تبرد تماماً قبل الاستخدام.

ينخل السميد الخشن في المصفاة الضيقة ويضاف له البيكنج باودر والملح. ينخل الدقيق باستخدام منخل ضيق وتخلط المكونات جيداً ويضاف إلى الخليط السكر . تذاب الزبدة على نار هادئة ويضاف لها الزيت ويبسس بها السميد بفركه على راحة اليد حتى يتشرب الزبدة تماماً يخفق البيض مع الفانيليا واللبن الزبادي حتى تتداخل المكونات. يصب خليط البيض والزبادي على السميد ونبدأ العجن باليد حتى الحصول على عجينة رملية. تقسم العجينة الرملية إلى قسمين متساويين. نحضر صينية ذات جدار منخفض وتدهن بالسمنة وتبطن بالدقيق لمنع إلتصاق البسبوسة بها. يوضع نصف كمية عجينة البسبوسة الرملية في الصينية وتفرد جيداً بالتساوي. توضع القشطة المجهزة مسبقاً فوق النصف الأول من عجينة البسبوسة وتوزع جيداً. تغطى طبقة القشطة بالنصف الآخر من العجينة بحيث تغطيها بالكامل.

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