بنت الصحن بطريقة سهلة وشهية مورقة وهشة بألذ الوصفات

بنت الصحن ، من المعجنات والمخبوزات اليمنية اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وشكلها الخرافة أيضاً، كما أنها مورقة وهشة جداً، وهي من الفطائر التي تتمتع بشعبية كبيرة ليس في اليمن فحسب، ولكن أيضاً في العديد من الدول العربية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وهي عبارة عن رقائق من العجين، وتصنع من الدقيق والسكر والخميرة الفورية والملح والسمن والبيض والحليب أو الماء، ثم تزين بحبة البركة، ثم تطهى وتسقى بالعسل، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطيرة الكاسترد وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بنت الصحن بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات بنت الصحن

تتكون بنت الصحن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

4 أكواب دقيق.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من السمن البلدي المذاب.

بيضة وبياض بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب ماء حسب الحاجة.

مقادير الوجه

حبة البركة.

صفار بيضة.

عسل أبيض.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بنت الصحن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والحليب البودر والملح والسكر والخميرة الفورية، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف البيض والسمن والماء، ثم نقلبهم جيداً بالملعقة.

ثم نعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نبل وجهها بالماء ونغطيها ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.

ثم نعجن مرة ثانية العجينة باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها ونتركها ترتاح في مكان دافئ لمدة نصف ساعة تقريباً.

بعد ذلك نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نقسمها إلى 16 كرة متساوية في الحجم.

ثم نحضر صينية فرن وندهنها بالزيت، ثم نرص فيها الكرات.

ثم ندهن وجه الكرات بالزيت، ثم نغطيهم بكيس بلاستيك ونتركهم يرتاحوا لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نحضر صينية فرن دائرية وندهنها بالزبدة، ثم نضعها في الثلاجة قليلاً لتجمد الزبدة.

ثم نخرج الصينية من الثلاجة، ثم نفرد فيها كرات العجين باليد فوق بعض وندهن كل طبقة بالسمن.

ثم نوزع حبة البركة بين كل أربع طبقات.

بعد ذلك نبدأ نمد العجين فوق جوانب الصينية عند ملء الصينية.

ثم نتركه ليرتاح نصف ساعة قبل قص عجين الأطراف الزائد.

بعد ذلك نقص عجين الأطراف الزائد (ومن الممكن أن نستخدم العجين الزائد في عمل منقوشة زعتر).

ثم ندهن الوجه بالسمن ونرش على الوجه حبة البركة.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن وندهن الوجه بالعسل.

ثم نقطعها بالسكينة ونقدم بنت الصحن في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح بنت الصحن

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح بنت الصحن، وهي كالآتي: