طريقة عمل السحلب بالنشا مثل الكافيهات بطعم ومذاق لذيذ

يعتبر السحلب من المشروبات التي لاغني عنها في فصل الشتاء، ولا غنى عن وجوده في المنزل، حيث تعمل على تدفئة الجسم، وإعطائه طاقة تكفيه ليوم كامل، كما أن السحلب له فوائد كثيرة للجسم، وذلك لاحتوائه على عناصر مفيدة للجسم، و يمكنك عمله في المنزل مثل الكافيهات، وفي هذا المقال سوف نقوم بعرض طريقة عمل السحلب فى المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل السحلب فى المنزل مثل الكافيهات

يمكنك عمل السحلب فى المنزل بكل سهولة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

كوبان من اللبن الحليب كامل الدسم.

ثمان ملاعق من بودرة السحلب الخام.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند المبشور.

ملعقتان كبيرتان من الزبيب.

ملعقتان كبيرتان من السوداني المكسر.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

اربع ملاعق كبيرة مملوءة بالسكر البني الخشن، أو حسب الرغبة.

إناء يوضع الحليب فيه على النار.

نقطه من الفانيليا السائلة، أو ظرف من الفانيليا.

ملعقة للتقليب.

كوبان من الزجاج للتقديم.

الطريقة:

اضيفي اللبن كامل الدسم البارد الى الإناء.

قومي بإضافة السكر حسب رغبتك.

قلبي باستخدام الملعقة.

وقلبي حتى يذوب السكر في اللبن.

قومي بإضافة القرفة، وقلبي مرة أخرى جيداً.

اضيفي السحلب، وأثناء إضافته قومي بالتقليب حتى لاتجدى تكتلات.

اضيفي الفانيليا السائلة إلى المشروب.

بعد ذوبان السحلب في اللبن البارد الكامل الدسم، قومي بإشعال النار الهادئة.

قلبي باستمرار حتى يتم الغليان جيداً.

استمري في التقليب حتي يصبح الخليط سميكا قليلاً.

قومي بإطفاء النار.

اسكبي السحلب في الكوبان بالتساوى.

رشي على الوجه الزبيب، وجوز الهند.

اضيفي السوداني، أو المكسرات التي تفضلينها.

قدمي السحلب ساخناً.

يساعد على تقوية العظام، ويستخدم في علاج بعض أمراض العظام.

يحمي من الإصابة بالروماتيزم بسبب نسبة الكالسيوم الموجودة به.

يساعد في تعديل نسبة ضغط الدم.

يعمل على الإقلال من حدة التوتر، والقلق.

يعمل على تحسين الدورة الدموية في الجسم، كما يستخدمه بعض الأشخاص لتقوية المناعة.

يستخدمه بعض الأشخاص الذين يريدون زيادة وزنهم.

تقوم بشربه الحوامل، والمرضعات لرفع نسبة الكالسيوم بالجسم لتستفيد منه الأم والطفل.

علاج قوي للإسهال.

يستخدم في علاج قرح المعدة.

فوائد السحلب للجسم

السحلب مشروب مشهور جدًا في مصر وفي العديد من البلاد العربية الاخرى، كما انه محبوب جدًا وله طعم مميز ولذيذ، ويتم تناوله بشكل خاص في فصل الشتاء، وذلك قد يرجع لقدرته الهائلة على تدفئة الجسم، كما أنه متعدد الفوائد بشكل كبير، ويمكن تحضير السحلب بأكثر من طريقة وجميعهم يتميزون بالطعم الجميل، ولذلك سنتعرف على كيفية تحضير مشروب السحلب فى المنزل بخطوات بسيطة جدًا.

يعتبر السحلب من أهم وأشهر المشروبات الساخنة التي تنتشر كثيراً في فصل الشتاء لأنه يعطي الجسم طاقة، وينتشر هذا المشروب كثيراً في بلدان عربية كثيرة مثل: مصر، بلاد الشام، تركيا، وسبب شهرته أنه يتمتع بعدد كبيير من الفوائد الصحية نظراً لأنه يحتوي على مكونات غذائية بها عناصر غذائية كثيرة تفيد الصحة والجسم أيضاً.