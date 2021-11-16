بدون بيض حضري الكريب المالح بالخلاط بحشوة الدجاج اللذيذة

يعد الكريب المالح ، من الأكلات اللذيذة والسريعة التي يتم تحضيرها بالمنزل بطريقة بسيطة جداً ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت، ويعد هو من الأكلات اللذيذة التي يتم تحضيرها بأكثر من حشوة غير الدجاج يمكن تقيمه بحشوة البطاطس مع صوص الصلصة الحار، أو يمكن تقديمه مع الجبن حسب الرغبة والذوق، وهو من الأكلات اللذيذة التي يمكن تقديمها في الرحلات أو في النزهة مع الأصدقاء، فهو يمتاز بطعم رائع جداً ولذيذ وسوف نقدمه من خلال مكونات بسيطة وغير مكلفة تجعلنا لا نرغب بشرائه من الخارج من المحلات مرة أخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكريب المالح بالدجاج بنكهة البهارات الجميلة.

مكونات عمل الكريب المالح

يتكون الكريب المالح من مكونات سهلة واقتصادية هي كما يلي:

3 أكواب من الدقيق.

3 أكواب من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زيت.

للحشوة

شرائح دجاج حوالي نصف كيلو.

حبة بصل مقطعة شرائح..

2 قرن من الفلفل الألوان

1 فلفل أخضر حار.

ملعقة من عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من كلاً من (نشا، زعتر، كمون والكزبرة والبابريكا)

للتقديم

مايونيز.

شرائح من الزيتون.

طريقة التحضير

يتم تحضير الكريب المالح بحشوة الدجاج بطريقة سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ

نقوم بوضع الدقيق في وعاء ونضيف إليه ملعقة من السكر وملعقة من الملح ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف إلي الحليب نصف ملعقة صغيرة من الخل وملعقتين من الزيت ونمزج المكونات معاً. نضع خليط الدقيق في الخلاط الكهربائي ثم نضيف إليه خليط الحليب والخل والزيت ونخلط المكونات حتي تتجانس تماماً. نسكب الخليط في وعاء ونتركه لكي يرتاح لمدة ربع ساعة مع مراعاة تغطيته. ثم نضع طاسة على النار تكون غير قابلة للالتصاق ندهنها بطبقة خفيفة من الزيت، تترك حتي تسخن على درجة حرارة هادئة. نضع بها كمية من خليط الكريب ونوزعها جيداً على شكل دائرة، نتركها حتي تأخذ لون ذهبي فاتح من أسفل ثم نقلبها على الوجه الآخر لتأخذ نفس اللون. نكرر ذلك حتي الانتهاء من كمية الخليط، نغطي الكريب بفوطة نظيفة بعد تسويته حتي يصبح طري.

طريقة تحضير الحشوة

يتم تجهيز حشوة الكريب بالخطوات الآتية:ـ