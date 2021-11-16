محشي الكرنب المصري بالطعم الفلاحي الاصلي بتاع جدتي

محشي الكرنب الاصلي، يعتبر محشي الكرنب من أكثر المأكولات العشبية المصرية التي يفضل تناولها الكثيرين ويكثر تناولها بالتحديد في فصل الشتاء، فيوجد للكرنب الكثير من الفوائد الصحية وهناك الكثير من السيدات التي لا تعرف طريقة تحضير محشي الكرنب ولكن من خلال مقالنا التالي سيتم طريقة تحضير محشي الكرنب في المنزل بكل سهولة.

محشي الكرنب المصري بالطعم الفلاحي الاصلي:

يعد المحشي بكل أنواعه من الوجبات المحببة لدى المصريين ولدى الجميع في كل الدول العربية والغربية أيضا، ومحشي الكرنب مشهور في مصر بطريقة تحضيره وطعمه الممتاز ويسمى في بعض الدول العربية بالملفوف، واليوم من خلال السطور القادمة سوف نحضر لكم متابعينا الكرام طريقة تحضير محشي الكرنب المصري بالتفصيل، كما سنعرض عليكم المقادير مظبوطة.

في الأول قومي بتقطيع الرأس من فوق وقومي بتقطيع كل ورقة على حدى. قطعي برفق كل ورقة لمربعات تنفع للحشو. حضري بولة عميقة بها ماء وملح وخل وعصرة ليمون. ضعي أوراق الكرنب المقطع في الماء وانقعيه جيدا، واتركيه مدة لا تقل عن ساعة، حتى يتم تطهيرها من الشوائب والأتربة المتعلقة بالورق.

طريقة تحضير الكرنب للسلق والحشو:مقادير تحضير محشي الكرنب:

تتسم المقادير بأنها غير مكلفة ويمكن شرائها من أي متجر وتلك المقادير هي:

رأس من الكرنب.

كوبان من الأرز.

ثمرتان من البصل المفروم.

حزمة من الكزبرة المفرومة.

حزمة من البقدونس المفروم.

حزمة من الشبت.

ثلاثة ثمرات من الطماطم ثم يتم تقطيعهم إلى مربعات صغيرة للغاية.

ثلاثة ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

فصان من الثوم.

مكعبان من مرقة الدجاج.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

خمسة ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير محشي الكرنب:

تتسم طريقة تحضير محشي الكرنب بالسهولة وبإمكان الجميع أن يقوموا بتحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير محشي الكرنب:

القيام أولاً بنقع الأرز في المياه لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلاً من الأرز المنقوع مع الكزبرة والبقدونس والشبت والبصل. يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض جيداً ثم بعد ذلك يتم إضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات مع التقليب. الحصول على إناء ثم يتم تعبئته بالمياه ويتم تركه على النار لحين الغليان ثم بعد ذلك يتم وضع أوراق الكرنب في المياه لسلقها ثم يتم إخراجها وفردها. القيام بتقطيع الأوراق إلى قطع حجمها متوسطة. القيام بوضع حشوة الأرز في الأوراق ثم يتم لفها على هيئة أصابع مع غلقها بصورة محكمة ثم يتم تكرار تلك العملية لحين الانتهاء من كافة الكمية. يتم ترتيب أصابع المحشي في حلة ويكون الترتيب بشكل دائري. الحصول على إناء ويتم وضع فيه البصل والثوم والزيت وتركه لحين أن يذبل ثم إضافة صلصة الطماطم مع قطع الطماطم والملح والكمون ومرق الدجاج. إضافة المياه إلى المكونات ثم يتم وضع الخليط على المحشي وتركه على النار ثم إضافة الليمون وتركه على النار لحين أن ينضج.

طريقة تحضير محشي ورق العنب:

يعد محشي ورق العنب من أكثر المأكولات الشعبية المصرية التي يفضل تناولها الكثيرين ويكثر تناولها بالتحديد في فصل الشتاء، وتناولها أيضا في جميع الدول العربية والدول الغربية، فهناك لورق العنب العديد من الفوائد الصحية وهناك الكثير من السيدات التي لا تعرف طريقة تحضير محشي ورق العنب، سوف نوضحها اليوم بالمقال.

نصف كيلو من الأرز.

نصف كيلو من ورق العنب.

بصلة المفروم.

حزمة من الكزبرة المفرومة.

حزمة من البقدونس المفروم.

حزمة من الشبت.

نصف كيلو طماطم ثم يتم تقطيعهم إلى مربعات صغيرة للغاية.

ملعقو كبيرة من صلصة الطماطم.

فصان من الثوم.

مكعبان من مرقة الدجاج.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

خمسة ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

القيام بغسل الأرز في المياه، بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلاً من الأرز مع الكزبرة والبقدونس والشبت والبصل وباقي المكونات التي ذكرناها. يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض جيداً ثم بعد ذلك يتم إضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات مع التقليب.

مقادير تحضير محشي ورق العنب:طريقة تحضير محشي ورق العنب بالخطوات: