أقوي كيراتين طبيعي بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن والجاف وحوليه لخيوط حرير خلال ساعة

تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة الشعر الخشن المجعد، حيث يسبب لها الكثير من المشكلات والضيق النفسي وعدم التمتع بالحياة وعدم الشعور بالسعادة، حيث يعتبر الشعر الخشن الأشياء التي يجب معالجتها وحلها، حيث هذا الشعر يمنع الكثير من الفتيات من عمل تسريحات مختلفة، ومن المعروف أن الشعر زينة وجمال المرأة، فهناك الكثير من الفتيات الذين يعانون من مشكلة الشعر المتقصف والخشن للوصول إلى شعر جميل وناعم كالحرير وطويل، ويعتقدون أن هذا الحلم صعب الوصول إليه وصعب تحقيقه.

لأن في معتقداتهم أن هذه المشكلة لا توجد إليها اي حلول ولا علاج إلا بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تقوم هذه المراكز بإستخدام الكيرياتين والبروتين الذي يعمل على تنعيم الشعر خلال فترة معينة من الوقت ثم يعود الشعر مرة أخرى إلي طبيعته، فهناك الحلول الطبيعية التي تجعلكي تتمعتي بشعر ناعم كالحرير وهي إستخدام خلطة الخميرة مع زيت الزيتون وهذه الخلطة بالفعل خلطة سحرية تجعل شعرك جذاب وتجعله يظهر بمظهر مقبول وجميل ورائع.

طريقة فرد الشعر بالخميرة

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

نحضر طبق متوسط الحجم ونظيف، ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة، ونضيف إليها ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ونقلب هذين المكونين مع بعضهما جيدا

بعد التقليب الجيد الخميرة وزيت الزيتون، نضيف إليها ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

بعد التقليب الجيد الخميرة وزيت الزيتون، نضيف إليها ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. نقلب المكونات الثلاثة ببعضها جيدا حتي تتجانس هذه المكونات مع بعضها.

قبل وضع هذه الخلطة علي الشعر، قومي بتحضير مشط خشبي، وقومي بتمشيط الشعر جيدا بواسطة المشط الخشبي وقومي بتقسيمه إلى عدة اقسام.

بعد تقسيم الشعر إلى عدة أقسام، قومي بوضع هذا الخليط على الشعر من الجذور إلي الأطراف حتى نفاذ كمية الخليط التي تم تخضيرها.

بعد وضع هذه الخلطة علي الشعر، قومي بتمشيطه بالمشط الخشبي حتي تختلط هذه الخلطة مع بصيلات الشعر جيدا.

اتركي هذه الخلطة علي الشعر لمدة ساعة علي الأقل، ثم أشطفي الشعر من هذه الخلطة بالماء الدافئ، ثم قومي بتنشيفه من الماء جيدا وقومي بإستخدام زيت الزيتون كدهان للشعر.

كرري هذه الوصفة مرتين في كل إسبوع والنتيجة ملحوظة خلال خمسة عشر ايام فقط تلاحطين شعر ناعم كالحرير ذو مظهر جذاب وجميل ورائع.

طريقة التحضير