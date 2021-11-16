أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكب كيك فى 10 دقائق بدون عجن و جميع المكونات من المنزل، يعتبر الكب كيك أحد أهم الحلوى المميزة المفضلة لدى الأطفال، كما أن الكبار يعشقونه لذا فهو يقدم في كل المطاعم لطعمه الرائع الجذاب، فاليوم نقدمه لكم بأسرع طريقة بمكونات من المنزل ألذ كب كيك بطريقة أشهر المطاعم العربية والأوروبية، أسهل طريقة لا تحتاج في تحضيرها إلى العجن أو الكثير من الوقت، أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكب كيك فى 10 دقائق بدون عجن و جميع المكونات من المنزل.

أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكب كيك فى 10 دقائق

تتكون وصفة كب كيك الشوكولاته من العناصر التالية :

2 حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة.

مغلف سكر فانيليا بمقدار 7 جرام.

رشة ملح.

كوب سكر يعادل 150 جرام.

كوب حليب بمقدار 200 مللي.

نصف كوب زيت نباتي بمقدار 100 جرام.

2 كوب دقيق يعادل 220 جرام.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى.

مغلف خميرة الحلويات بمقدار 8 جرام.

12 قطعة من الشوكولاته البيضاء.

طريقة تحضير الوصفة

نضع البيض مع الفانيليا في وعاء مناسب ونضيف إليه السكر مع رشة الملح، ثم نخلط جيداً بالمضرب اليدوي لمدة 4 دقائق تقريباً حتى يتضاعف حجم الخليط، وبعد ذلك نضيف الحليب والزيت ثم نمزج المكونات جيداً، وبعدها نغربل الدقيق والكاكاو بالإضافة إلى الخميرة بإستخدام مصفاة ونضيفهم على الخليط، ثم نمزج المكونات جيداً حتى تختفي المكونات الجافة تماماً لتحضير كب كيك الشوكولاته وبعد ذلك نحضر القالب الخاص بالكب كيك، ونضع به أوراق الكب كيك ثم نفرغ كمية قليلة من الخليط في كل ورقة.

ثم يتم وضع قطعة من الشوكولاته البيضاء على الخليط في كل ورقة مع الضغط عليها قليلاً برفق، ثم نغطي الشوكولاتة بالمتبقى من الخليط ونقسمه بالتساوي وبعد ذلك ندخل القالب في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، رف أوسط مدة 35 دقيقة حتى ينضج تماماً وبعد ذلك نخرجه من الفرن ونتركه جانباً ليبرد، وبعد ذلك نزينها بالشوكولاتة البيضاء المذابة بوضعها في كيس حلواني صغير، وبعد ذلك يكون جاهز للتقديم، أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكب كيك فى 10 دقائق بدون عجن و جميع المكونات من المنزل.