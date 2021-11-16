طريقة عمل كيك الشيكولاتة الغارقة في صوص الشيكولاتة وبنكهة النسكافيه والكريمة

ألكيك بالشيكولاته الغرقان في صوص الشيكولاتة وبنكهة النسكافيه والكريمة من ألذ أنواع ألكيك والمشهورة علي مستوي الوطن العربي وعلي المستوي العالمي أيضا، ويفضل ألكيك بالشيكولاتة عن غير في فصل الشتاء وذلك لما يحتويه ألكيك بالشيكولاتة علي سعرات حرارية عالية بالإضافة إلي القيمة الغذائية العالية المتمثلة في مكونات عمل ألكيك والتي تمد الجسم بالكلسيوم، والبروتينات والعناصر الغذائية المفيدة جدا لتنشيط الجسم والذاكرة، ولذلك يبحث العديد من الناس عن أفضل طريقة صحية والتي نقدمها في طريقتنا المثلي لعمل ألذ وأطعم كيك بصوص الشيكولاته والنسكافية المميز لعشاقه والكريمة. طريقة عمل كيك ألشكولاته بالنسكافيه والصوص والكريمة المكونات ثلاث بيضات واحد.

ملعقه خل كبيرة.

نصف كوب زيت كوب.

وربع كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

معلقه كبيره نسكافيه بلاك.

2كوب دقيق اثنان باكو فانيليا.

واحد باكو بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي. طريقة التحضير أولا نشعل الفرن علي درجه حرارة 180 قبل البدء حتي تسخن الفرن جيدا.

ثم نحضر وعاء ونضع فيه الثلاث بيضات ومعلقه الخل والفانيليا والسكر ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي لمدة 3 دقائق حتي يتضاعف حجم المخلوط ويصبح كريمي.

ثم نضع نصف كوب الزيت والكاكاو الخام ومعلقه النسكافيه ونضرب مرة أخرى جيدا ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلب بالمعلقة جيدا حتي تزول تكتلات الدقيق.

ثم نحضر صينيه مدهونه سمنه ودقيق ونصب بها الخليط وتصبح الكيك جاهزة للفرن وتدخل الفرن علي درجه حرارة 180و لمده لا تقل عن 35 دقيقه.

وبعد أن تنضج وتدفئ ثم نخرم ألكيك بالخلة نضع عليها صوص الشيكولاته. مكونات صوص الشيكولاته أربعة ملاعق كاكاو خام.

كوب سكر.

كوب لبن.

نصف كوب زيت. طريقة عمل صوص الشيكولاته نضع الكاكاو والسكر واللبن في الخلاط وننزل بالزيت نقطة نقطة حتي يثقل الخليط. مكونات الكريمة أثنين باكو كريم شانتيه.

معلقه كبيرة نسكافيه.

كوب ماء مثلج.

نص معلقه كاكاو. طريقه عمل الكريمة نضع الكريم شانتيه والكاكاو في وعاء عميق و نذوب في اللبن معلقه النسكافيه ونصب اللبن علي الخليط ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي.

وبعد ذلك نضع الكريمة علي الكيكه ونوزعها جيدا وتزين علي الوجه بصوص الشيكولاته ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين وبعد ذلك تقدم مع نسكافيه وبالهنأ والشفا. طريقة عمل كيك ألشكولاته بالنسكافيه والصوص والكريمة المكوناتطريقة التحضيرمكونات صوص الشيكولاتهطريقة عمل صوص الشيكولاتهمكونات الكريمةطريقه عمل الكريمة الوسوم

ألكيك بالشيكولاته الغرقان في صوص الشيكولاتة وبنكهة النسكافيه والكريمة من ألذ أنواع ألكيك والمشهورة علي مستوي الوطن العربي وعلي المستوي العالمي أيضا، ويفضل ألكيك بالشيكولاتة عن غير في فصل الشتاء وذلك لما يحتويه ألكيك بالشيكولاتة علي سعرات حرارية عالية بالإضافة إلي القيمة الغذائية العالية المتمثلة في مكونات عمل ألكيك والتي تمد الجسم بالكلسيوم، والبروتينات والعناصر الغذائية المفيدة جدا لتنشيط الجسم والذاكرة، ولذلك يبحث العديد من الناس عن أفضل طريقة صحية والتي نقدمها في طريقتنا المثلي لعمل ألذ وأطعم كيك بصوص الشيكولاته والنسكافية المميز لعشاقه والكريمة. طريقة عمل كيك ألشكولاته بالنسكافيه والصوص والكريمة المكونات ثلاث بيضات واحد.

ملعقه خل كبيرة.

نصف كوب زيت كوب.

وربع كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

معلقه كبيره نسكافيه بلاك.

2كوب دقيق اثنان باكو فانيليا.

واحد باكو بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي. طريقة التحضير أولا نشعل الفرن علي درجه حرارة 180 قبل البدء حتي تسخن الفرن جيدا.

ثم نحضر وعاء ونضع فيه الثلاث بيضات ومعلقه الخل والفانيليا والسكر ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي لمدة 3 دقائق حتي يتضاعف حجم المخلوط ويصبح كريمي.

ثم نضع نصف كوب الزيت والكاكاو الخام ومعلقه النسكافيه ونضرب مرة أخرى جيدا ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلب بالمعلقة جيدا حتي تزول تكتلات الدقيق.

ثم نحضر صينيه مدهونه سمنه ودقيق ونصب بها الخليط وتصبح الكيك جاهزة للفرن وتدخل الفرن علي درجه حرارة 180و لمده لا تقل عن 35 دقيقه.

وبعد أن تنضج وتدفئ ثم نخرم ألكيك بالخلة نضع عليها صوص الشيكولاته. مكونات صوص الشيكولاته أربعة ملاعق كاكاو خام.

كوب سكر.

كوب لبن.

نصف كوب زيت. طريقة عمل صوص الشيكولاته نضع الكاكاو والسكر واللبن في الخلاط وننزل بالزيت نقطة نقطة حتي يثقل الخليط. مكونات الكريمة أثنين باكو كريم شانتيه.

معلقه كبيرة نسكافيه.

كوب ماء مثلج.

نص معلقه كاكاو. طريقه عمل الكريمة نضع الكريم شانتيه والكاكاو في وعاء عميق و نذوب في اللبن معلقه النسكافيه ونصب اللبن علي الخليط ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي.

وبعد ذلك نضع الكريمة علي الكيكه ونوزعها جيدا وتزين علي الوجه بصوص الشيكولاته ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين وبعد ذلك تقدم مع نسكافيه وبالهنأ والشفا. طريقة عمل كيك ألشكولاته بالنسكافيه والصوص والكريمة المكوناتطريقة التحضيرمكونات صوص الشيكولاتهطريقة عمل صوص الشيكولاتهمكونات الكريمةطريقه عمل الكريمة

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