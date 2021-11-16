ألذ طريقة عمل الوافل بالشيكولاتة اللذيذة بسهولة وبسعر أفضل من محلات الحلويات

الوافل من أشهر الحلويات التي انتشرت بسرعة كبيرة في الآونة الأخيرة في جميع محلات الحلويات والهايبرات الكبري ، وذلك لاختلاف طعمها المميز عن أغلب الحلويات الأخري، والتي أصبحت من أكثر الحلويات المطلوبة التي يرغب فيها الكثيرون وذلك بحلاوة طعمها وذلك لما تحتويه الوافل علي المكونات لذيذة الطعم، ويحتوي الوافل علي الكثير من العناصر الغذائية والمفيدة جل لصحة وجسم الإنسان، ومن ذلك العناصر الغذائية الكالسيوم، والبروتينات، والسكريات وكل ذلك العناصر تساعد على مساعدة الصحة على أداء الأنشطة اليومية بشكل سليم، وحيث أن الوافل يعتبر من أكثر الحلويات التي يزداد الطلب عليها خاصتا في فصل الشتاء نظرا لأنها تمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية والتي تمد الجسم بالدفي، حيث يعتبر الوافل من الحلويات الخفيفة واللذيذة التي يفضل تناولها كثير من الأطفال والكبار لأنها غنية بالشيكولاته لذلك يفضلها كثير من الأطفال، يمكن تناول الوافل في أي وقت من الأوقات، حيث يفضل غالبية الناس تناوله بعد الوجبات أو كوجبة في العشاء، حيث يعتقدون البعض أن طريقة عمله في المنزل أمر صعب ولا يمكن تحضيره، لذلك يقومون بشرائه من الخارج في المطاعم والكافيهات بأغلى الأسعار، ومن المؤكد أن يكون به نسبة من الملوثات والميكروبات وغير جيد، لذلك سوف نقدم لكي سيدتي الطريقة الصحيحة لعمل الوافل في المنزل بأبسط المكونات وبطريقة صحية للحصول على أطعم وافل شهي ورائع.

كوبان من الدقيق.

كوبان اثنان من الحليب السائل.

بيضتان اثنتان.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

أربعة ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

قومي بتحضير وعاء متوسط الحجم، ونضع به كوبان من الدقيق الأبيض ونضيف إليها أربعة ملاعق صغيرة من البيكنج بودر، وربع ملعقة صغيرة من الملح، ونقلب هذه المكونات الجافة مع بعضها حتي تتجانس.

قومي بتحضير وعاء أخر وقومي بوضع البيضتان، وملعقة كبيرة من السكر، وملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة وكوبان اثنان من الحليب، وقومي بخفق هذه المكونات بواسطة المضرب اليدوي.

بعد خفق هذه المكونات، نضيف إليهم المكونات الجافة، ونقوم بتقليبهم جيدا حتي تختلط المكونات مع بعضها جيدا.

ثم عليك بتشغيل ماكينة الوافل، وعند السخونة العالية قومي بإحضار مغرفة وصغي بربع المغرفة كمية من خليط المكونات، وضعيها في هذه الماكينة لمدة خمس دقائق.

ثم أعيدي نفس الطريقة حتي نفاذ الخليط، ثم عليك بإضافة الشيكولاته والفواكه التي ترغبين في تناولها والمحببة إليك لأحلي وافل.

طريقة عمل الوافل بالشيكولاتة ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير