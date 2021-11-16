ألذ دجاج بالكاري هتاكليه اعملي الدجاج بالكاري على الطريقة الأصلية بطعم وتتبيلة لذيذة وشهية

الكثير من الأشخاص يفضلون تناول الدجاج سواء كان مشوي أو محمر مع بعض أنواع الخضار المختلفة، وتعتبر هذه الأكلة وجبة غذائية متكاملة وتمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، وفي بعض الأوقات نرغب بعمل أطباق مختلفة من الدجاج ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الدجاج بالكاري فتابعونا. طريقة عمل الدجاج بالكاري طريقة عمل الدجاج بالكاري المكونات: صدور دجاج أو أفخاذ دجاج.

ملعقة كبيرة ونصف من الزيت.

2 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور.

بصلة مفرومة ناعم.

2 ملعقة كبيرة ونصف من الكاري.

كوب ونصف من حليب جوز الهند.

رشة ملح.

ثلاثة أرباع كوب بازلاء مجمدة.

ربع كوب كزبرة مفرومة. طريقة التحضير: نقوم بوضع مقلاة على النار ونضيف بها الزيت مع الثوم ونقلب حتى تخرج رائحته بعد ذلك نضع الزنجبيل والبصل. نقلب المكونات لمدة 3 دقائق حتى يصبح البصل شفاف ونضع الدجاج ونتركه حتى يتغير لونه ثم يقلب على الجانب الأخر حتى يأخذ اللون الذهبي. يضاف الكاري مع باقي المكونات ونقلب لمدة دقيقتين وبعد ذلك نضع حليب جوز الهند مع مرقة الدجاج ونترك المكونات على نار متوسطة. بعد مرور 10 دقائق سوف يتكاثف الصوص في هذه المرحلة نضع البازلاء والملح ونقلب لمدة دقيقة ثم تقدم وهي ساخنة مع أرز أبيض وبالهنا والشفا. طريقة عمل دجاج بالكاري والزبادي طريقة عمل دجاج بالكاري والزبادي المكونات: صدور دجاج مقطعة مكعبات.

3 ملاعق زيت زيتون.

حبة بصل مفروم.

2 فص ثوم مهروس.

3 ملاعق كاري.

عصير نصف ليمونة.

ثلاثة أرباع حليب جوز الهند.

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة صلصة.

ملح.

نصف ملعقة سكر.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور.

ورقة لورا.

بابريكا وقرفة. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونرفعه على النار مع زيت الزيتون حتى يسخن ثم نضيف البصل ونقلب حتى يصبح لونه أصفر فاتح.

نضيف الثوم مع الكاري والقرفة والبابريكا وورق لورا ثم نضع السكر والملح ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

بعد ذلك يضاف الدجاج المقطع مع صلصة الطماطم وحليب جوز الهند والزبادي ونقلب المكونات ثم يترك المزيج على النار لمدة 25 دقيقة.

عندما تنضج جميع المكونات يرفع من النار ونزيل ورق لورا ونعصر نصف ليمونة ثم يقدم وهو ساخن مع أرز أو مكرونة بيضاء وبالهنا والشفا. الوسوم

الكثير من الأشخاص يفضلون تناول الدجاج سواء كان مشوي أو محمر مع بعض أنواع الخضار المختلفة، وتعتبر هذه الأكلة وجبة غذائية متكاملة وتمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، وفي بعض الأوقات نرغب بعمل أطباق مختلفة من الدجاج ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الدجاج بالكاري فتابعونا. طريقة عمل الدجاج بالكاري طريقة عمل الدجاج بالكاري المكونات: صدور دجاج أو أفخاذ دجاج.

ملعقة كبيرة ونصف من الزيت.

2 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور.

بصلة مفرومة ناعم.

2 ملعقة كبيرة ونصف من الكاري.

كوب ونصف من حليب جوز الهند.

رشة ملح.

ثلاثة أرباع كوب بازلاء مجمدة.

ربع كوب كزبرة مفرومة. طريقة التحضير: نقوم بوضع مقلاة على النار ونضيف بها الزيت مع الثوم ونقلب حتى تخرج رائحته بعد ذلك نضع الزنجبيل والبصل. نقلب المكونات لمدة 3 دقائق حتى يصبح البصل شفاف ونضع الدجاج ونتركه حتى يتغير لونه ثم يقلب على الجانب الأخر حتى يأخذ اللون الذهبي. يضاف الكاري مع باقي المكونات ونقلب لمدة دقيقتين وبعد ذلك نضع حليب جوز الهند مع مرقة الدجاج ونترك المكونات على نار متوسطة. بعد مرور 10 دقائق سوف يتكاثف الصوص في هذه المرحلة نضع البازلاء والملح ونقلب لمدة دقيقة ثم تقدم وهي ساخنة مع أرز أبيض وبالهنا والشفا. طريقة عمل دجاج بالكاري والزبادي طريقة عمل دجاج بالكاري والزبادي المكونات: صدور دجاج مقطعة مكعبات.

3 ملاعق زيت زيتون.

حبة بصل مفروم.

2 فص ثوم مهروس.

3 ملاعق كاري.

عصير نصف ليمونة.

ثلاثة أرباع حليب جوز الهند.

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة صلصة.

ملح.

نصف ملعقة سكر.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور.

ورقة لورا.

بابريكا وقرفة. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونرفعه على النار مع زيت الزيتون حتى يسخن ثم نضيف البصل ونقلب حتى يصبح لونه أصفر فاتح.

نضيف الثوم مع الكاري والقرفة والبابريكا وورق لورا ثم نضع السكر والملح ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

بعد ذلك يضاف الدجاج المقطع مع صلصة الطماطم وحليب جوز الهند والزبادي ونقلب المكونات ثم يترك المزيج على النار لمدة 25 دقيقة.

عندما تنضج جميع المكونات يرفع من النار ونزيل ورق لورا ونعصر نصف ليمونة ثم يقدم وهو ساخن مع أرز أو مكرونة بيضاء وبالهنا والشفا.

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