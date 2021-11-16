بملعقة حنة اصبغي شعرك باللون البني المحمر في المنزل للون طبيعي 100% جذاب وجميل

تعشق السيدات استخدام الصبغات الخاصة بالشعر للحصول على إطلالة جذابة بين الجميع ويعد اللون البني بجميع درجاته من الألوان المفضلة لدي الجميع، والآن يمكنك صبغ الشعر بكل سهولة في البيت بدلا من الذهاب إلى صالونات التجميل ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر باللون البني فتابعونا. طريقة صبغ الشعر باللون البني طريقة صبغ الشعر باللون البني المكونات: كمية مناسبة من الباذنجان.

ماء دافئ.

قشر باذنجان مجفف.

عصير ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به كوب من الحناء مع كمية مناسبة من الماء و2 ملعقة من قشر الباذنجان المجفف ونعجن المكونات بالماء للحصول على عجينة متجانسة. بعد ذلك ندهن منطقة الجبهة وحول الأذن بالفازلين حتى لا تترك الصبغة أي اثر على الجلد ونترك الصبغة لمدة 3 ساعات حتى تختمر. ثم نضيف عصير ليمونة ونقلب نقسم الشعر إلى نصفين ثم يفرد على الخليط على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف باستخدام فرشاة الصبغة. نقوم بتغطية الشعر بقبعة الاستحمام ونتركه لمدة 6 ساعات ثم يغسل بالماء الدافئ والشامبو وبعد ذلك نتركه حتى يجف. ثم يمشط وفي اليوم التالي سوف يظهر اللون الحقيقي للشعر وسوف تندهشي من النتيجة هذه الصبغة تساعد في الحصول على لون بني غامق. طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح المكونات: كوب حناء.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

القليل من الماء الدافئ.

عصير 2 ليمونة. طريقة التحضير: في وعاء نضع الحناء مع مسحوق الكركم ثم نضيف ملعقة من الخل ونعجن المكونات بالماء الدافئ حتى تصبح العجينة متماسكة. نترك الحناء حتى تختمر ونضيف عليها عصير الليمون ويجب أن تكون سهلة الفرد على الشعر بعد ذلك نضع المزيج على الشعر ونتركه لمدة 3 ساعات. ويمكن زيادة الوقت على حسب اللون الذين ترغبين بالحصول عليه ثم يغسل الشعر بالماء وشامبو مخفف للتخلص من اثار الصبغة. والآن أصبح شعرك مصبوغ باللون البني الفاتح بدون الحاجة إلى الذهاب لصالونات تجميل واستخدام صبغات تحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة الشعر. إذا أردت الحصول على لون بني نحاسي ضيفي على الحناء سفن اب على الحناء واعجنيها ثم توضع على الشعر للحصول على اللون المطلوب. الوسوم

تعشق السيدات استخدام الصبغات الخاصة بالشعر للحصول على إطلالة جذابة بين الجميع ويعد اللون البني بجميع درجاته من الألوان المفضلة لدي الجميع، والآن يمكنك صبغ الشعر بكل سهولة في البيت بدلا من الذهاب إلى صالونات التجميل ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر باللون البني فتابعونا. طريقة صبغ الشعر باللون البني طريقة صبغ الشعر باللون البني المكونات: كمية مناسبة من الباذنجان.

ماء دافئ.

قشر باذنجان مجفف.

عصير ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به كوب من الحناء مع كمية مناسبة من الماء و2 ملعقة من قشر الباذنجان المجفف ونعجن المكونات بالماء للحصول على عجينة متجانسة. بعد ذلك ندهن منطقة الجبهة وحول الأذن بالفازلين حتى لا تترك الصبغة أي اثر على الجلد ونترك الصبغة لمدة 3 ساعات حتى تختمر. ثم نضيف عصير ليمونة ونقلب نقسم الشعر إلى نصفين ثم يفرد على الخليط على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف باستخدام فرشاة الصبغة. نقوم بتغطية الشعر بقبعة الاستحمام ونتركه لمدة 6 ساعات ثم يغسل بالماء الدافئ والشامبو وبعد ذلك نتركه حتى يجف. ثم يمشط وفي اليوم التالي سوف يظهر اللون الحقيقي للشعر وسوف تندهشي من النتيجة هذه الصبغة تساعد في الحصول على لون بني غامق. طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح المكونات: كوب حناء.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

القليل من الماء الدافئ.

عصير 2 ليمونة. طريقة التحضير: في وعاء نضع الحناء مع مسحوق الكركم ثم نضيف ملعقة من الخل ونعجن المكونات بالماء الدافئ حتى تصبح العجينة متماسكة. نترك الحناء حتى تختمر ونضيف عليها عصير الليمون ويجب أن تكون سهلة الفرد على الشعر بعد ذلك نضع المزيج على الشعر ونتركه لمدة 3 ساعات. ويمكن زيادة الوقت على حسب اللون الذين ترغبين بالحصول عليه ثم يغسل الشعر بالماء وشامبو مخفف للتخلص من اثار الصبغة. والآن أصبح شعرك مصبوغ باللون البني الفاتح بدون الحاجة إلى الذهاب لصالونات تجميل واستخدام صبغات تحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة الشعر. إذا أردت الحصول على لون بني نحاسي ضيفي على الحناء سفن اب على الحناء واعجنيها ثم توضع على الشعر للحصول على اللون المطلوب.

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