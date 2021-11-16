اذا كنت تتناول كوب من شاي الزعتر كل صباح فلن تصدق ما يفعله لجسمك وصحتك كنز في بيتك

نجد أن الزعتر أحد أنواع الأعشاب الطبية التي تستخدم في أغراض طبية كثيرة، وينتشر استخدامها كثيراً في فصل الشتاء نظراً لأن لها فوائد كبيرة ومختلفة، هذا بجانب أن الزعتر يتميز برائحة المميزة وطعمها اللذيذ، ويحبه النحل كثيراً لأنه يساعد النحل في صناعة وإنتاج العسل.

يتميز شاي الزعتر بأن له الكثير من الفوائد الصحية المختلفة، ومن ضمن هذه الفوائد نجد التالي:

يعزز شاي الزعتر الصحة العامة للفم والأسنان.

يقلل الشاي من آلام المفاصل والالتهابات بها.

له دور كبير في القضاء على التوتر.

يقوي شاي الزعتر جهاز الجسم المناعي.

شاي الزعتر مفيد بشكل كبير للبشرة.

يعزز من صحة القلب، والأوعية الدموية.

يساعد شاي الزعتر في خفض معدل ضغط الدم في الجسم.

ينظم معدل الكوليسترول في جسم الإنسان.

يساعد في تعزيز حالة الفرد المزاجية.

يقلل من خطر إصابة الفرد بالسرطان، وتحديداً ( سرطان القولون ).

يحسن من قوة الذاكرة.

يخفف من الأعراض المصاحبة للحيض.

يحسن عملية الأيض في الجسم.

يمكن تحضير شاي الزعتبر باستخدام الزعتر الطازج أو الزعتر المجفف، وهذا يكون من خلال التالي:

المكونات:

ماء.

ملعقة زعتر كبيرة.

طريقة التحضير:

نغلي كوب الماء، ونضيف له ملعقة زعتر مجفف كبيرة.

نترك الخليط حتى يغلي لعدة دقائق، ثم نترك المشروب لمدة ربع ساعة قبل تناوله.

يفضل عدم غليان شاي الزعتر لفترة طويلة حتى لا يخسر أي زيوت به.

على الرغم من وجود فوائد مختلفة لشاي الزعتر، نجد أن هناك عدد من الآثار الجانبية التي تظهر على الفرد ويجب أن يعرفها، مثل:

في بعض الحالات ينتج عن شرب شاي الزعتر بشكل كبير للغثيان، الدوار، القيء، آلام في المعدة.

قد يشعر الفرد ببعض ردود الفعل التحسسية عند تناول الزعتر.

يوجد في شاي الزعتر مركبات تعزز الصداع النصفي عند الأشخاص المصابين بالصداع.

يحذر تناول شاي الزعتر في حالة السيدات الحوامل.