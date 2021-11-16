في 10 دقائق طريقة عمل خبز التورتيلا طري وخفيف بمكونات غير مكلفة ونفس طعم الجاهزة

يعتبر خبز التورتيلا هو خبز رقيق متداول في الوقت الحالي ونستخدم به كثير من الاكلات، وايضا تستخدمه مطاعم ومحلات الشاورما والكريب، كما يتداول بيع الخبز في محلات السوبر ماركت بيكون سعرها غالي فيمكن أن تقوم ربة المنزل بإعدادها بااسهل الطرق في البيت وبأقل الإمكانيات المتوفرة لديها، فتقوم بااعدادها بكافة الحشوات من ميكس الجبن واللحوم او الدجاج. طريقة عمل خبز التورتيلا طريقة عمل خبز التورتيلا المقادير إحضار ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض التي تم نخلة.

كوب واحد من الماء.

ملعقة صغيرة واحدة من السكر الأبيض.

150 جرام من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام. طريقة تحضير نقوم بإحضار بولة صغيرة ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض ثم نضيف عليه كوب واحد من الماء وثلث كوب من الزيت النباتي وملعقة كبيرة من السكر الأبيض ندمجهم مع بعض بشكل جيد ونضيف عليهم ملعقة صغيرة من ملح الطعام و نستمر في التقليب باستخدام اليدين حتي تصبح عجينة متماسكة مرنة.

نترك العجينة في درجة الحرارة عادية في الغرفة حتى تستريح وتكون لمدة لا تتجاوز عن ربع ساعة.

نبدا نقطع العجين الى كرات متعددة متوسطة الحجم تكون متساوية لبعضها تقريبا يمكن عمل 15 قطعه من الكرات العجين.

ناتي بسطح مسطح ونرش عليه قليل من الدقيق حتى لا يلتصق بها العجين.

نستخدم النشابة في فرد العجين نضع كل كرة على حدي ونفردها باستخدام اليدين بالنشابة حتى يتم فردها وتكون دائرية رفيعة.

نستخدم مقلاة واسعة ونضع بها قليل من الزيت النباتي ونتركها على نار متوسطة حتى يتم تسخينها تماما ثم نضع عليها خبز التورتيلا ونضعه في المقلاة على النار.

نترك الخبز في المقلاة لبضع من الوقت وأثناء وجودها نقوم بفرم مرة أخرى على السطح مرشوش عليها الدقيق.

نقلب العجين في المقلاة الى الوجه الآخر عندما تأخذ اللون الذهبي حتي يتم نضجها من الناحيتين.

نستمر في ذلك حتى ننتهي من الكمية الخبز ونضعه في طبق ونضع من تحت قطعة من القماش حتى تحافظ عليه من أي جفاف فيكون كما هو طري وليس ناشف جاف. طريقة تحضير الوسوم

يعتبر خبز التورتيلا هو خبز رقيق متداول في الوقت الحالي ونستخدم به كثير من الاكلات، وايضا تستخدمه مطاعم ومحلات الشاورما والكريب، كما يتداول بيع الخبز في محلات السوبر ماركت بيكون سعرها غالي فيمكن أن تقوم ربة المنزل بإعدادها بااسهل الطرق في البيت وبأقل الإمكانيات المتوفرة لديها، فتقوم بااعدادها بكافة الحشوات من ميكس الجبن واللحوم او الدجاج. طريقة عمل خبز التورتيلا طريقة عمل خبز التورتيلا المقادير إحضار ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض التي تم نخلة.

كوب واحد من الماء.

ملعقة صغيرة واحدة من السكر الأبيض.

150 جرام من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام. طريقة تحضير نقوم بإحضار بولة صغيرة ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض ثم نضيف عليه كوب واحد من الماء وثلث كوب من الزيت النباتي وملعقة كبيرة من السكر الأبيض ندمجهم مع بعض بشكل جيد ونضيف عليهم ملعقة صغيرة من ملح الطعام و نستمر في التقليب باستخدام اليدين حتي تصبح عجينة متماسكة مرنة.

نترك العجينة في درجة الحرارة عادية في الغرفة حتى تستريح وتكون لمدة لا تتجاوز عن ربع ساعة.

نبدا نقطع العجين الى كرات متعددة متوسطة الحجم تكون متساوية لبعضها تقريبا يمكن عمل 15 قطعه من الكرات العجين.

ناتي بسطح مسطح ونرش عليه قليل من الدقيق حتى لا يلتصق بها العجين.

نستخدم النشابة في فرد العجين نضع كل كرة على حدي ونفردها باستخدام اليدين بالنشابة حتى يتم فردها وتكون دائرية رفيعة.

نستخدم مقلاة واسعة ونضع بها قليل من الزيت النباتي ونتركها على نار متوسطة حتى يتم تسخينها تماما ثم نضع عليها خبز التورتيلا ونضعه في المقلاة على النار.

نترك الخبز في المقلاة لبضع من الوقت وأثناء وجودها نقوم بفرم مرة أخرى على السطح مرشوش عليها الدقيق.

نقلب العجين في المقلاة الى الوجه الآخر عندما تأخذ اللون الذهبي حتي يتم نضجها من الناحيتين.

نستمر في ذلك حتى ننتهي من الكمية الخبز ونضعه في طبق ونضع من تحت قطعة من القماش حتى تحافظ عليه من أي جفاف فيكون كما هو طري وليس ناشف جاف. طريقة تحضير

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