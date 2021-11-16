طريقة عمل البرجر في البيت زي المطاعم واحسن من الجاهز وطريقة تسويتة الصحيحة

طريقة عمل البرجر من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها بشكل مستمر وهذا بسبب أن جميع الأطفال والشباب يفضلون تناول البرجر كل يوم في الصباح والمساء، لهذا تسعى جميع الأمهات إلي تحضير البرجر من المنزل لكي يشعرون بالراحة والإطمئنان على أطعمة أولادها وخلوها من المصنوعات والمواد الحافظة، ولهذا يا سيدتي حرصنا على تقديم طريقة المصنع لتحضير البرجر من المنزل بطعم الجاهز.

من البيت

البرجر لا يحتاج إلى مكونات كثيرة فهو يتكون من مكونات بسيطة جدًا وهي:

كيلو من اللحم مفروم ويفضل أن تحتوى على نسبة 25% دهون.

بصل كبيرة مبشورة.

معلقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من البابريكا.

ملح حسب الكميه.

البرجر من ألذ وأطعم الوجبات السريعة كما أنه مفيد جدًا لأنه يحتوي على اللحمة ونضع معه الخضروات فيصبح واجبة متكاملة وسنقدم لكم بالخطوات طريقة تحضير البرجر من المنزل وهي:

نحضر طبق كبير ونضع بداخلها اللحم ويفضل أن تحتوي اللحم المفروم على نسبة دهون.

نضيف البصلة المفرومة و المصفاة تمامًا من الماء التي تبداخلها.

نقوم بعجن البرجر جدًا حاي يتم مزج جنيع المكونات وتصبح عجينة واحدة.

يضاف التوابل الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، البصل والثوم البودر.

يخلط البرجر مرة ثانية والعجن هي ما تساعده على التماسك.

نقوم بتكوير البرجر وضغط على كل كرة على حدي بالمكبس أو غطاء برطمان.

لابد من وضع البرجر في الثلاجة لمدة ساعتين حتى يتماسك قبل التسوية لكي لا يفتت أثناء الطهي.

من السهل جدًا تسوية البرجر كما أنه من أسرع الوجبات وطريقة تسويته هي: