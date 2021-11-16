طريقة اعداد بسكويت اليانسون الرهيب: بطريقة اقتصادية ومضمونة2021

نقدم لكم طريقة اعداد بسكويت اليانسون الرهيب ، في معظم الدول العربية كونه يتميز بقوام هش وطعم رائع ومذاق خرافي، ويعتبر من اشهي انواع المخبوزات التي تقدم في كل الاوقات، ويقدم بجانب الشاي او الحليب، وهو يحتوي علي عناصر غذائية كثيرة وسعرات حرارية، ويوجد اكثر من طريقة لأعداد مخبوزات اليانسون مثل طريقة اعداد بسكويت اليانسون و وبسكويت اليانسون بالحليب وبسكويت اليانسون بالشوكولاتة والكراميل وكعك اليانسون وكيكة اليانسون والكثير من طرق عملها، وتعد من اجمل واشهي والذ المخبوزات التي نقدمها، وتحتوي ايضا علي بعض الفيتامينات المفيدة للجسم، سوف نتعرف علي مكونات بسكويت اليانسون، ونتحدث ونتعرف ايضا من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا علي طريقة اعداد بسكويت اليانسون الرهيب في المنزل بطريقة اقتصادية لعام 2021.

مكونات طريقة اعداد بسكويت اليانسون الرهيب في المنزل بطريقة مضمونة

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لأعداد بسكويت اليانسون الرهيب بشكل مضمون وهي كالتالي:-

كوبان من الدقيق الناعم الابيض.

كوب صغير من السكر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من البيكينج باودر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

ماء علي حسب الكمية.

2 عدد من البيض.

طريقة التحضير

نتحدث اليوم عن طريقة مضمونة لتحضير بسكويت اليانسون في المنزل بكل سهولة ونتائج مبهرة وهي كالآتي:-

نحضر خلاط ونضع بداخله السكر والزيت ونضربهم جيدا ثم نضيف البيض بتدرج بيضة ثم الأخرى مع الاستمرار في الضرب ونضيف الفانيليا ونسمر في الضرب بشكل مستمر وجيد. ثم نضيف اليانسون مع الاستمرار في الخفق ثم نخلط البيكينج باودر والدقيق مع بعضهم البعض في وعاء عميق. ثم نسكب الخليط عليهم ونستمر في العجن ونضيف الماء علي حسب الكمية حتي تصبح لدينا عجينة ثقيلة نوعا ما ومتماسكة.

طريقة التسوية

سوف نتعرف الان علي طريقة بسيطة لتسوية البسكويت في المنزل مثل اكبر المخابز وهي كالاتي:-