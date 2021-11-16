نقدم لكم اليوم تركيبة سحرية لإزالة الشعر في خمس دقائق وبدون ألم فهناك عدد كبير من السيدات يبحثون بشكل دائم عن طرق جديدة لإزالة الشعر بسهولة ويسر وبدون الشعور بألم مثل الطريقة المعتادة وهي السويت والتي لا يجيد استعمالها عدد كبير من السيدات بالإضافة أنها تجعل السيدات والبنات يشعرون بألم شديد عند استخدامها ويحدث التهابات للبشرة بعد الانتهاء من استخدامها،وهناك سيدات ورجال يبحثون عن وصفات لتطويل الشعر وحل مشاكله من اجل اهتمامهم بمظهرهم الخارجي، واليوم نقدم لكم عدة تركيبات سحرية من الطبيعة لإزالة الشعر في خمس دقائق وبدون ألم.

إزالة الشعر في خمس دقائق وبدون ألم

سوف نقدم لكم عدد من الوصفات السحرية والمتاح لأي سيدة أو فتاة إعدادها في المنزل من مكونات طبيعية متوفرة داخل كل منزل أو ممكن شرائها من العطار أو أي متجر، وهذه الوصفات تعمل علي إزالة الشعر من الجسم بأكمله سواء تحت الإبط أو الرجلين أو اليدين بالإضافة إلى الأماكن الحساسة.

الوصفة الأولي



تتكون الوصفة الأولي من مكونات طبيعية وهي النشا والليمون وكل مكون منهم يحتوي علي فوائد حيث أن النشا تعمل علي تفتيح لون البشرة بالإضافة إلي شد الجلد وتغذيته وجعله ناعم وطري مثل الحرير، وبالنسبة لليمون له فوائد عديدة مثل تطهير البشرة من الجراثيم والبكتريا وتفتيح لون البشرة فعليك سيدتي إحضار وعاء عميق ووضع به معلقة كبيرة من النشا ثم وضع عليها معلقة كبيرة من عصير الليمون وخلطهم جيدا حتى يتم مزجهم جيدا.

نقوم بوضع المكون علي بشرة نظيفة ويتم تركه حتي ينشف تماما ثم نأتي بقطنة دافئة أو قطعة قماش قطنية أو منشفة دافئة ونزيل الخليط ببطيء وبذلك نجد الشعر يزال بكل سهولة ونجد البشرة بيضاء مشدودة ناعمة وعليك إحضار مكعبات من الثلج ووضعه علي البشرة من أجل تهدئه البشرة من أي التهاب أو احمرار بالجلد.

الوصفة الثانية

عليك سيدتي بإحضار أناء عميق ونضع به عدد 3 ملاعق كبيرة سكر ونضع عليها نصف كوب من الماء الدافئ ثم نضع عليهم قطعة كبيرة من الخميرة الجافة أو معلقة من الخميرة الفورية وعليك بالتقليب الجيد ووضع الخليط علي البشرة بحيث تكون بشرة نظيفة ثم تركها حتي تجف ثم إزالة الشعر بالخليط باستخدام قطعة قماش دافئة وغسل البشرة بماء فاتر ووضع مكعبات ثلج حتي يتم غلق مسامات البشرة.

الوصفة الثالثة

نأتي بوعاء عميق ونضع به بشر صابونة زيت الزيتون ثم نضع عليه 3 ملاعق ملح خشن وفي النهاية نضع كمية قليلة من ماء الورد ونخلط المكونات جيدا حتي يصبح الخليط متجانس كريمي، ثم نضع الخليط علي البشرة ونتركه حتي يجف تماما لمدة تتراوح ما بين ساعة إلي ساعتين ثم مسح المزيج وبذلك يزول الشعر تماما.

أهم شيء يجب أن تقومي به بعد إزالة الشعر هو الترطيب الجيد للبشرة بوضع كريم مرطب علي الجسم كله أو يمكنك عمل ماسك طمي مغربي يقوم بغلق المسامات وترطيب البشرة وتنعيمها، والطمي المغربي متواجد في جميع محلات التجميل والصيدليات المختلفة ولكن عزيزتي يجب عليك تجربة الطمي المغربي علي جزء من بشرتك حتي تقومي بتجربة حساسيته للماسك حتي لا يحدث لك حبوب.