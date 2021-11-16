طريقة عمل البط بصوص البرتقال اللذيذ بكل تكاتها

البط المشوي بصوص البرتقال لا تخلو أي سفرة أو مائدة رمضانية من البط وهي من أوائل الوجبات التي لا يمكن الأستغناء عن وجودها في سفرة العزومات العائلية والاحتفالات و السفرة الرمضانية لا تحلو إلا بوجود البطة باي طريقة لطهيها فهي رمز العزومات والتجمعات وهي وجبة مصرية وعربية شهيرة ويمكن طهيها بالعديد من الطرق والعديد من الحشوات فيمكن حشوها بالفريك أو بالارز بالخلطة أو حشوها أرز بالكبد والقوانص واليوم سوف نتناول طريقة جديدة لعمل البط وسهلة التحضير سوف نقوم بعمل البط مشوي فالفرن بصوص البرتقال. مقادير عمل البط بصوص البرتقال: بطة.

٢ بصل متوسطة الحجم.

٢ طماطم.

٣ فصوص ثوم مفروم.

٢ برتقالة كبيرة.

بشر برتقال.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملح.

فلفل أسمر.

بابريكا.

حبهان بودر.

ورق لورى.

سمنة بلدي. طريقة عمل البطة بصوص البرتقال: أولاً نقوم بنقع البطة في محلول النقع وهو(ماء نضع بها ٣ معالق كبيرة ملح وربع كوب خل و٣ معالق عصير ليمون و ٢ ملعقة سكر أبيض وبشر برتقال) ونتركها ٣ ساعات. يساعد محلول النقع في إزالة الزفارة من البطة ويساعد على انها تنضج اسرع. نصفي البطة من محلول النقع ونعمل بها فتحات. تساعد الفتحات في البطة علي دخول التتبيلة بداخل البطة لتعطي مذاق غني اكثر. نقوم بتجهيز التتبيلة للبطة نعصر البرتقال للحصول على كوب كبير عصير برتقال ونضيف له الفلفل الأسمر والعسل الأبيض والحبهان البودرة و ١ حبة الطماطم و ١ حبة بصل متوسط ٣ فصوص ثوم و بشر البرتقال و الملح ملعقة كبيرة وملعقة بابريكا. نقلبهم جيداً حتى تمتزج كل المكونات و

نترك البطة في التتبيلة لمدة لا تقل عن ٣ ساعات من الأفضل أن نتركها ليلة كامله في التتبيلة في الثلاجة. نضع البطة في كيس حراري ومعاها بصلة متقطعة قطع كبيرة وطماطم وجرز متقطع وورق لورى وباقي التتبيلة وأغلق الكيس الحراري ثم اعمل به فتحات صغيرة. نحضر صينية كبيرة ونضع بقا ٢ كوب ماء مغلي ونضع بها البطة ونغطي بورق فويل وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة نص ساعة. ثم في درجة حرارة متوسطة نتركها حتى تنضج تماماً حوالي ساعة ونصف أو ساعتين. بعد التأكد من أكتمال نضجها نطلع البطة من الكيس الحراري. وندهنها كلها بالسمن البلدي وعليها رشة ملح وفلفل أسمر ونضعها تحت الشواية حتى تحمر وتأخد اللون البني اللذيذ. طريقة عمل الأرز بالمكسرات : مقادير عمل البط بصوص البرتقال:طريقة عمل البطة بصوص البرتقال:طريقة عمل الأرز بالمكسرات : ٢ كوب أرز بسمتى.

٤ كوب شوربة مرقة.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كاري.

ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسمر.

قرفة عيدان.

ورق لوري.

٢ فص حبهان.

مكسرات.

زبيب.

مكعب زبدة. الطريقة عمل الأرز بابمكسرات: في وعاء على النار نضع مكعب الزبدة ونضيف الأرز بعد غسلة وتصفيته. نضيف كل البهارات ونقلب ثم نضيف الشوربة المغلية. نهدئ النار ونترك الأرز حتى ينضج. نتزين الأرز وقت التقديم بالمكسرات والزبيب. عمل البطة بحشوة الفريك: ٢ كوب كبير فريك.

١ بصلة متوسطة.

ملح.

فلفل أسمر.

جوزة الطيب.

٢ فص ثوم.

ملعقة سمنة بلدى. طريقة تجهيز حشوة الفريك: نقوم بنقع الفريك في ماء دافئ حوالي ٣ ساعات. في وعاء على النار نضع السمنة وعليها البصل المتقطع ثم الثوم ونقلب حتى يدبل البصل. ننزل بالفريك والبهارات ونقلب حتى تنضج الفريك. ونحشى البطة بالفريك ونقوم بسلقها وبعد نضجها ندهن البطة معجون صلصة طماطم وسمنة بلدي ورشة ملح وفلفل أسمر وندخلها الفرن على الشواية حتى تتحمر. الطريقة عمل الأرز بابمكسرات:عمل البطة بحشوة الفريك:طريقة تجهيز حشوة الفريك: الوسوم

البط المشوي بصوص البرتقال لا تخلو أي سفرة أو مائدة رمضانية من البط وهي من أوائل الوجبات التي لا يمكن الأستغناء عن وجودها في سفرة العزومات العائلية والاحتفالات و السفرة الرمضانية لا تحلو إلا بوجود البطة باي طريقة لطهيها فهي رمز العزومات والتجمعات وهي وجبة مصرية وعربية شهيرة ويمكن طهيها بالعديد من الطرق والعديد من الحشوات فيمكن حشوها بالفريك أو بالارز بالخلطة أو حشوها أرز بالكبد والقوانص واليوم سوف نتناول طريقة جديدة لعمل البط وسهلة التحضير سوف نقوم بعمل البط مشوي فالفرن بصوص البرتقال. مقادير عمل البط بصوص البرتقال: بطة.

٢ بصل متوسطة الحجم.

٢ طماطم.

٣ فصوص ثوم مفروم.

٢ برتقالة كبيرة.

بشر برتقال.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملح.

فلفل أسمر.

بابريكا.

حبهان بودر.

ورق لورى.

سمنة بلدي. طريقة عمل البطة بصوص البرتقال: أولاً نقوم بنقع البطة في محلول النقع وهو(ماء نضع بها ٣ معالق كبيرة ملح وربع كوب خل و٣ معالق عصير ليمون و ٢ ملعقة سكر أبيض وبشر برتقال) ونتركها ٣ ساعات. يساعد محلول النقع في إزالة الزفارة من البطة ويساعد على انها تنضج اسرع. نصفي البطة من محلول النقع ونعمل بها فتحات. تساعد الفتحات في البطة علي دخول التتبيلة بداخل البطة لتعطي مذاق غني اكثر. نقوم بتجهيز التتبيلة للبطة نعصر البرتقال للحصول على كوب كبير عصير برتقال ونضيف له الفلفل الأسمر والعسل الأبيض والحبهان البودرة و ١ حبة الطماطم و ١ حبة بصل متوسط ٣ فصوص ثوم و بشر البرتقال و الملح ملعقة كبيرة وملعقة بابريكا. نقلبهم جيداً حتى تمتزج كل المكونات و

نترك البطة في التتبيلة لمدة لا تقل عن ٣ ساعات من الأفضل أن نتركها ليلة كامله في التتبيلة في الثلاجة. نضع البطة في كيس حراري ومعاها بصلة متقطعة قطع كبيرة وطماطم وجرز متقطع وورق لورى وباقي التتبيلة وأغلق الكيس الحراري ثم اعمل به فتحات صغيرة. نحضر صينية كبيرة ونضع بقا ٢ كوب ماء مغلي ونضع بها البطة ونغطي بورق فويل وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة نص ساعة. ثم في درجة حرارة متوسطة نتركها حتى تنضج تماماً حوالي ساعة ونصف أو ساعتين. بعد التأكد من أكتمال نضجها نطلع البطة من الكيس الحراري. وندهنها كلها بالسمن البلدي وعليها رشة ملح وفلفل أسمر ونضعها تحت الشواية حتى تحمر وتأخد اللون البني اللذيذ. طريقة عمل الأرز بالمكسرات : مقادير عمل البط بصوص البرتقال:طريقة عمل البطة بصوص البرتقال:طريقة عمل الأرز بالمكسرات : ٢ كوب أرز بسمتى.

٤ كوب شوربة مرقة.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كاري.

ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسمر.

قرفة عيدان.

ورق لوري.

٢ فص حبهان.

مكسرات.

زبيب.

مكعب زبدة. الطريقة عمل الأرز بابمكسرات: في وعاء على النار نضع مكعب الزبدة ونضيف الأرز بعد غسلة وتصفيته. نضيف كل البهارات ونقلب ثم نضيف الشوربة المغلية. نهدئ النار ونترك الأرز حتى ينضج. نتزين الأرز وقت التقديم بالمكسرات والزبيب. عمل البطة بحشوة الفريك: ٢ كوب كبير فريك.

١ بصلة متوسطة.

ملح.

فلفل أسمر.

جوزة الطيب.

٢ فص ثوم.

ملعقة سمنة بلدى. طريقة تجهيز حشوة الفريك: نقوم بنقع الفريك في ماء دافئ حوالي ٣ ساعات. في وعاء على النار نضع السمنة وعليها البصل المتقطع ثم الثوم ونقلب حتى يدبل البصل. ننزل بالفريك والبهارات ونقلب حتى تنضج الفريك. ونحشى البطة بالفريك ونقوم بسلقها وبعد نضجها ندهن البطة معجون صلصة طماطم وسمنة بلدي ورشة ملح وفلفل أسمر وندخلها الفرن على الشواية حتى تتحمر. الطريقة عمل الأرز بابمكسرات:عمل البطة بحشوة الفريك:طريقة تجهيز حشوة الفريك:

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