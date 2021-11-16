معجزة كريم النشا لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

معجزة كريم النشا لفرد الشعر الخشن، وصفات كيراتين النشا تعتبر أشهر وصفات عناية بالشعر ومن الممكن أن تكون وصفة من النشاء مع مكونات بسيطة أفضل خليط من الممكن أن يتم تطبيقه على خصلات الشعر لإمداد الشعر بالكثير من الخصائص والتي من أهمها النعومة الفائقة للشعر ومن الممكن أن نستغني عن مختلف الكريمات من النوع غير الطبيعي واستعمال كريم كيراتين بالنشاء يزيل التجاعيد ويزيد من نمو الشعر ويحمي الشعر من الضعف والتساقط، وفيما يلي نتعرف على أهم المعلومات التي تخص المقادير المستخدمة لعمل وصفة النشاء الطبيعية المعززة لنمو ونعومة خصلات الشعر.

معجزة كريم النشا لفرد الشعر الخشن

كيراتين معزز بالنشا من الممكن أن يعمل على التحسين من ملمس خصلة الشعر بإضافة النشاء مع بعض المكونات الأخرى مثل الزيوت وأنواع المواد لطبيعية المرطبة للشعر وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال ما يلي حيث تعتبر وصفة مثل وصفة كيراتين النشاء تعد مثالية لجميع أنواع الشعر وتتعامل الوصفة مع التجاعيد من مختلف درجاتها وتعمل على تقوية وتحسين شكل الشعر، ووقايته من أي مشكلات قد تصيبه نتيجة عوامل جوية قد تزيد من جفافه، وتقصفه.

مكونات كيراتين النشا:

النشاء من الممكن أن نستعمله مع مكونات بسيطة أخرى تساعد في تنعيم الشعر بشكل متميز، وتلك الوصفة تحتاج مع النشاء إلى الآتي من المكونات:

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت خروع.

ملعقة زيت جرجير.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من الليمون المعصور.

ملعقة من فيتامين إي.

خليط من النشا مع بقية المكونات يعد من أهم وأفضل الخلطات الطبيعية لمزيد من النعومة للشعر حيث يتعين عليكِ القيام بإحضار الوعاء الملائم للخلط.

وضع كمية جل الصبار تذويبها حتى يسهل مزجها مع مختلف المكونات.

نضع النشا على الجل ثم نقوم بالتقليب.

نضع بقية الزيوت المختلفة على النشا مع الجل والتقليب يكون باستمرار.

إضافة مقدار الدقيق ثم موصلة التقليب.

تطبيق الخليط على الشعر يكون بشكل مباشر حيث أن الخلطة يتطلب تكرارها من مرتين لثلاث مرات على مدار الأسبوع وستلاحظين الفارق في ملمس الشعر وكذلك مستوى نعومته

طريقة تحضير كريم النشا لفرد الشعر: