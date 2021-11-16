طريقة عمل كريم الأرز والنشا المعجزة لتبيض البشرة ونفخ الخدود وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا

طريقة عمل كريم الأرز والنشا المعجزة لتبيض البشرة، من أهم ما يجب أن نقوم بتطبيقه على الجلد لما لها من عظيم الفائدة الممنوحة للجلد عن طريق تطبيق صحيح ومكونات محسوبة مع المكونين السابقين واللذان يحملان الكثير من الفوائد للبشرة، ومن خلال ما يلي من النقاط القادمة نتعرف بمزيد من الإيضاح والتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالمكونات واجبة الإحضار والتي تزيد من فعالية دقيق الأرز مع النشاء، وعن تلك الخلطة وأهميتها نتحدث في العرض القادم من الفقرات.

طريقة عمل كريم الأرز والنشا المعجزة لتبيض البشرة

الخليط الطبيعي من النشاء مع الأرز يساعد في التحسين من الملمس للبشرة، ويقوي من الجلد ومناعته، وهذا ما يجعل الجلد يبدو دائما في حالة من الصفاء والنقاء كما يجعل الجلد خاليا من أي مشكلات ومنها أن الخلطة تعتبر من أهم معالجات الشحوب، كما أنها تساعد في جعل الجلد دائما في حالة من الإشراق والتوهج، وبالتالي تعتبر تلك الخلطة من أقوى الخلطات التي تعمل بشكل ملحوظ على تفتيح البشرة بشكل طبيعي، وتزيل أثر الندبات، والتصبغات من اللون الداكن التي قد تتكون على الجلد نتيجة التعرض لأشعة الشمس العمودية، وكذلك يعتبر الخليط من مقويات ومغذيات الجلد.

مكونات عمل كريم الأرز والنشا

خليط الأرز يعد من بين أقوى المكونات المبيضة مع النشاء حيث أن تلك الخلطة تعمل بصفة أساسية على التبيض للجلد، وكذلك تنعيمه، علاوة على كون تلك الخلطة تعتبر أقوى خلطات ترطيب الجلد وإزالة التجاعيد، وفيما يأتي مكونات الخلطة الطبيعية للتبيض:

ملعقة واحدة مكون دقيق الأرز.

ملعقة من النشا.

ملعقة واحدة قطرات ليمون.

ملعقة من مكون الفازلين.

ملعقة من زيت الجلسرين.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة دقيق.

ملعقة عسل النحل.

طريقة تحضير الخلطة المبيضة للوجه

في البداية نقوم بالمزج ما بين كل المكونات المسحوقة النشوية ومنها النشاء، والدقيق لمكون الأرز، وتعتبر تك الخلطة النشوية هي أساس الخليط.

نضع بقية المكونات مع مراعاة إذابة الفازلين وبعد الخلط تصبح الخلطة الكريمية جاهزة للتطبيق الفوري على الجلد.