طريقة عمل كريم القهوة المعجزة لتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت نهائيا

طريقة عمل كريم القهوة المعجزة لتقشير البشرة، يمكننا الاستعانة بالقهوة في إنتاج العديد من وصفات العناية بالجلد وبالأخص بشرة الوجه، حيث يعد استعمال القهوة من أكثر ما يمكن أن يفيد الجلد وهذا لكونها من بين أهم وأغنى المواد الطبيعية والتي تعمل على التعزيز من صحة خلايا الجلد، كما أن لها دور كبير في إزالة أي جلد ميت على البشرة من الخارج وهو المسبب لظهور البشرة بمظهر شاحب وغير نضر، وعبر ما يلي من السطور القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم ما يمكن إدخاله مع القهوة من مقادير تعمل على التحسين من اللون الطبيعي للبشرة، كما سنوضح الطريقة التي يسهل بها التحضير لتلك الخلطة الطبيعية المعززة للنضارة والمقشرة للجلد.

طريقة عمل كريم القهوة المعجزة لتقشير البشرة

تحضير مقشر من أقوى نوعيات المقشرات الطبيعية والتي تعمل على التحسين بشكل عادي، وطبيعي من لون خلايا الجلد وهو المقشر المعزز بحبيات من القهوة الطبيعية والتي تعمل على جعل البشرة بمظهر متميز من النضارة، وقوة وجمال خلايا الجلد، كما أن تلك الخلطة الطبيعية والتي نحن بصدد الحديث عنها تعد من التركيبات الفعالة في القضاء على الكلف، والاسوداد أو المناطق الداكنة والحبوب التي قد تصيب جلد الوجه، ومن خلال الفقرة القادمة نوضح أهم المكونات الأساسية الداخلة في تركيب الخلطة الطبيعية المقشرة بالبن.

ملعقة من القهوة.

ملعقة مكون جل الصبار.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة من النشا.

ملعقتان ماء الورد.

ملعقتان من مكون الحليب السائل.

فيتامين إي.

لا بد من إذابة مكون جل الصبار في البداية ومن ثم نبدأ في المزج لسائر المكونات مع بعضها.

النشا مع القهوة يتم تقليبهما معا.

إضافة الجل للمكونين السابقين.

بقية المكونات لا بد من تقليبهم ومن ثم يجب أن تكون الخلطة في النهاية خفيفة ويسهل فردها على الجلد.

مقشر القهوة من الممكن أن يتم تطبيقه في البداية بغسل الوجه، ولا بد من تجفيفه جيدا وبرفق.

توزيع الماسك المقشر من القهوة على سائر أنحاء الوجه.

تطبيقه مدة ربع سعة ومن ثم يتم شطف الوجه.

مكونات الخليط الطبيعي:طريقة التحضير لمقشر القهوة.كيف يمكن تطبيق مقشر القهوة