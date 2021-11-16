طريقة عمل كنافة المانجة الباردة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وفي وقت بسيط

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كنافة المانجة الباردة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أنها مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كنافة المانجة الباردة.مكونات كنافة المانجة الباردة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة وسنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- ٤٠٠ جرام كنافة.
- مقدار نصف كوب من السكر الناعم.
- نصف كوب من السمن.
- كوب ونصف من كريمة الخفق.
- ملعقتين كبار من القشطة.
- نصف كوب سكر بودرة.
- خمس حبات مانجة مقطعة شرائح رقيقة.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كنافة المانجة الباردة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بتفتيت الكنافة ونضيف إليها السكر ثم نقوم بتحميصها على النار مع كوب السمن حتى تأخذ لونا ذهبيا.
- ثم نقوم بخفق الكريمة مع ملعقتي القشطة بواسطة المضرب الكهربائي ونضيف إليهم نصف كوب السكر.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع نصف كمية الكنافة التي قمنا بتحميصها بالتساوي على صينية.
- ثم نضع على الكنافة طبقة من الكريمة التي قمنا بخفقها.
- ثم نضع فوق الكريمة طبقة من شرائح المانجة المقطعة لشرائح رقيقة ثم نقوم بوضع طبقة أخري من الكنافة ثم طبقة من الكريمة ثم طبقة من شرائح المانجة.
- بعد ذلك نقوم بوضها في الثلاجة لمدة ثلاث أو أربع ساعات حتي تبرد جيدا.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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كنافة المانجة الباردة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أنها مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كنافة المانجة الباردة.مكونات كنافة المانجة الباردة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة وسنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- ٤٠٠ جرام كنافة.
- مقدار نصف كوب من السكر الناعم.
- نصف كوب من السمن.
- كوب ونصف من كريمة الخفق.
- ملعقتين كبار من القشطة.
- نصف كوب سكر بودرة.
- خمس حبات مانجة مقطعة شرائح رقيقة.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كنافة المانجة الباردة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بتفتيت الكنافة ونضيف إليها السكر ثم نقوم بتحميصها على النار مع كوب السمن حتى تأخذ لونا ذهبيا.
- ثم نقوم بخفق الكريمة مع ملعقتي القشطة بواسطة المضرب الكهربائي ونضيف إليهم نصف كوب السكر.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع نصف كمية الكنافة التي قمنا بتحميصها بالتساوي على صينية.
- ثم نضع على الكنافة طبقة من الكريمة التي قمنا بخفقها.
- ثم نضع فوق الكريمة طبقة من شرائح المانجة المقطعة لشرائح رقيقة ثم نقوم بوضع طبقة أخري من الكنافة ثم طبقة من الكريمة ثم طبقة من شرائح المانجة.
- بعد ذلك نقوم بوضها في الثلاجة لمدة ثلاث أو أربع ساعات حتي تبرد جيدا.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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