طريقة عمل كنافة المانجة الباردة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وفي وقت بسيط

كنافة المانجة الباردة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أنها مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كنافة المانجة الباردة.

مكونات كنافة المانجة الباردة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة وسنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

٤٠٠ جرام كنافة.

مقدار نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من السمن.

كوب ونصف من كريمة الخفق.

ملعقتين كبار من القشطة.

نصف كوب سكر بودرة.

خمس حبات مانجة مقطعة شرائح رقيقة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كنافة المانجة الباردة وطريقة تحضيرها كالتالي: