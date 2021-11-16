ببيضة واحدة اصنعي بسكويت الكمون اللذيذ بنكهة رائع وجميلة

يُصنف بسكويت الكمون ، ضمن أنواع البسكوت الحادق والمقرمش الذي يتم تقديمه مع أنواع مختلفة من الجبن، ويعتبر هو بديل للبقسماط المقرمش، وتعتبر مكوناته سهلة جداً وبسيطة تعطي له مذاق رائع وجميل، ويعتبر هو من المقرمشات الجميلة التي يتم تناوله كوجبة فطور صحية ومغذية جداً، ويحتوي الكمون على العديد من الفوائد الهامة للجسم ويعتبر هو نوع من التوابل الجميلة التي لها نكهة رائعة وجميلة، يتم استخدامه في العديد من الأكلات والوصفات لما يحتوي عليه من فوائد، يتم استخدام في هذه الوصفة على شكل حبوب دون طحن ليعطي شكل رائع للبسكوت، وتوجد أنواع مختلفة من أنواع البسكوت الحادق أو المالح مثل أصابع البسكوت المالح أو البسكوت المملح، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت الكمون بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل بسكويت الكمون بالمنزل

يتكون البسكوت من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق.

ربع كوب زيت.

ربع كوب لبن.

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

2 ملعقة كبيرة كمون حب.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت الكمون من خلال خطوات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

نقوم بخلط الدقيق مع الكمون والبيكنج بودر والسكر، ونقلب المكونات ثم نضيف الزيت والزبدة. ثم نضيف البيض والفانيليا واللبن ونخلط المكونات جيداً حتي نحصل على عجينة متماسكة . نترك العجينة لكي ترتاح لمدة ربع ساعة مع مراعاة تغطيتها جيداً. ثم نقوم بفرد العجينة على ورقة من الزبدة باستخدام النشابة بسمك متوسط، ثم نقطع أطراف العجينة الزائدة باستخدام السكين. ثم نقطع العجينة إلي أصابع صغيرة أو مكعبات أو دوائر حسب الرغبة، ثم نضع قطع البسكوت في صينية مبطنة بورق الزبدة. نستخدم الشوكة لعمل فتحات في قطع البسكوت من أعلي حتي لا ينتفخ أثناء التسوية.

طريقة التسوية

لنجاح البسكوت وجعله مقرمش يتم تسويته كالآتي:ـ