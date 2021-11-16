طريقة عمل مخلل الجزر اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة

مخلل الجزر ، يعتبر نوع من أنواع المقبلات اللذيذة التي يحبها الكثير، ويقوموا بتقديمها مع الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، ويدخل أيضاً الجزر في الكثير من الوجبات، وتبحث دائماً الأمهات على طرق مختلفة لعمل المخلل زي الجاهز ويظل لفترة أكثر لأنها كانت تعتقد أن طريقة تحضيره صعبة ولا يمكن عملها في المنزل، ويتكون من مكونات متوفرة في كل المنازل وسعره رخيص جداً، ومشهور جداً في الوطن العربي وخاصتاً في مصر، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل مخلل الجزر اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل مخلل الجزر

يتكون مخلل الجزر من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهي كالآتي:-

نصف كيلو جرام من الجزر.

ملعقة متوسطة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من الماء.

٥ فصوص من الثوم لكل برطمان.

القليل من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الجزر اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

نغسل الجزر جيداً ونقوم بتقشير وتقطيعه بالشكل المرغوب فيه. نضع الجزر في البرطمان ويفضل أن تكون في برطمان زجاجي ثم نقشر الثوم ونضعه في البرطمان مع الجزر. تغمر برطمانات الجزر بالمحلول الملحي وتغطي البرطمان بأوراق العنب أو الكرفس لمنع تسرب الهواء. نضيف الزيت حتي عدم وصول البكتيريا للمخلل ونترك المخلل مغطاه دون أن ينضج في مكان دافئ. يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الخردل لانه يعطي طعم لذيذ ورائع ولا يأخذ مدة أطول لنضجه. يمكنك غلي البهارات والخل مثل القرنفل والفلفل الأسود وورق الغار والملح قبل الاستخدام.

فوائد الجزر

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الجزر للجسم وهي كالتالي:-