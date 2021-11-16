طريقة عمل الكبسة باللحم الضأني مثل المطاعم

تعد الكبسة من الاطباق المشهورة في جميع دول الخليج خاصة في المملكة العربية السعودية. وتسمي في بعض البلدان الخليجية (المكبوس) وهي من الاطباق الرئيسية في المناسبات. والتي يتم تحضيرها بعدة طرق ونكهات حسب عاداته وتقاليده ورغبته. ويمكن اعداد الكبسة باللحمة او الدجاج ولكن في هذا المقال سنقدم لكم طريقة كبسة اللحم بطريقة سهلة. الكبسة باللحم الضأني المكونات كيلو غرامان ونصف من اللحم الضأني.

اضافة اربعة اكواب من الارز.

وضع كوبان من الجزر المقطع.

اضافة أربع ملاعق صغيرة من الزيت النباتي.

ستة فصوص مفرومة من الثوم.

وضع ربع ملعقة صغيرة من كل من الكمون والكزبرة والملح والفلفل الاسود.

نصف كوب من الزبيب.

اضافة ربع ملعقة كبيرة من الزعفران.

رشة من الهال.

ربع ملعقة من القرفة المطحونة.

وضع ربع ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

رشة من الفلفل الابيض.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم. مكونات الصلصة كوبان من الماء.

وضع مكعب من مرق الدجاج.

اضافة بصلة مقطعة.

ثلاثة اكواب من الطماطم المقطعة.

ملعقتان صغيرتان من رب البندورة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وضع ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

أربع ملاعق صغيرة من الزبدة. طريقة التحضير نقوم بوضع اللحم في وعاء على النار ثم نغمره بالماء ونطهيه على النار حتى ينضج لمدة ساعة ونصف تقريبا.

ننقع الارز بالماء لمدة ربع ساعة ونسخن الزيت في وعاء على النار. ثم نضيف الجزر والثوم والزبيب والبهارات ونحرك المكونات جيدا.

نضيف الارز الي خليط الجزر ونطهيه لمدة خمس دقائق قبل اضافة اللحم.

نغطي القدر ونتركه على النار لنصف ساعة حتى ينضج.

نحضر الصلصة بتسخين الزبدة على نار هادئة ونقلي البصل والطماطم.

نقوم بإضافة رب البندورة والفلفل الاسود والملح والماء ومكعب المرق الدجاج ثم نترك الخليط حتى يتكاثف.

نسكب الكبسة في طبق التقديم. الكبسة باللحم الضأني والزنجبيل المكونات اضافة كيلو غرام من اللحم الضأني المقطع.

وضع أربع ملاعق من زيت الزيتون.

حبة مقطعة من الطماطم.

بصلة مفرومة.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

وضع أربع حبات من الهال الاخضر.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود.

رشة من الملح حسب الرغبة.

وضع عود من القرفة.

اضافة نصف كوب من صوص الطماطم.

حبة من اللومي.

وضع مكعبان من مرق الدجاج.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

كوب ونصف من الارز.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

اربعة فصوص مفرومة من الثوم.

اضافة ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

اضافة لوز مقلي للتزيين حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بوضع اللحم في وعاء على النار ثم نغمره بالماء ونضيف مكعبي مرق الدجاج.

نترك المكونات حتى درجة الغليان ثم نخفف النار ونغطي الوعاء حتى ينضج اللحم.

نقوم بطحن البصل في محضرة الطعام الكهربائية ونتركه جانبا في وعاء.

نضع الطماطم في محضرة الطعام ونطحنها ثم نضعها جانبا.

نسخن الزيت في وعاء على نار متوسطة ثم نضع البصل المفروم مع التقليب حتى يذبل البصل.

نضيف كل من الطماطم المطحونة والكمون وصوص الطماطم والفلفل الاسود والهال والقرفة والملح والزنجبيل واللومي والزعفران والثوم مع التحريك الجيد لمدة دقيقة.

نضع الارز ونحرك المكونات بشكل جيد ونضيف قطع اللحم ونضغط عليها بخفة حتى تنغمس في داخل المزيج.

نسكب كمية من مرق اللحم فوق الوعاء حتى نغمر المكونات.

نترك الخليط حتى درجة الغليان ثم نخفف درجة الحرارة ثم نغطي الوعاء.

نبقي الخليط على النار من ثلاثين الي اربعين دقيقة حتى ينضج الارز.

نسكب الكبسة في طبق التقديم ونزينها بالزبيب واللوز والكزبرة. الكبسة باللحم الضأني المكوناتطريقة التحضيرالكبسة باللحم الضأني والزنجبيل المكوناتطريقة التحضير الوسوم

تعد الكبسة من الاطباق المشهورة في جميع دول الخليج خاصة في المملكة العربية السعودية. وتسمي في بعض البلدان الخليجية (المكبوس) وهي من الاطباق الرئيسية في المناسبات. والتي يتم تحضيرها بعدة طرق ونكهات حسب عاداته وتقاليده ورغبته. ويمكن اعداد الكبسة باللحمة او الدجاج ولكن في هذا المقال سنقدم لكم طريقة كبسة اللحم بطريقة سهلة. الكبسة باللحم الضأني المكونات كيلو غرامان ونصف من اللحم الضأني.

اضافة اربعة اكواب من الارز.

وضع كوبان من الجزر المقطع.

اضافة أربع ملاعق صغيرة من الزيت النباتي.

ستة فصوص مفرومة من الثوم.

وضع ربع ملعقة صغيرة من كل من الكمون والكزبرة والملح والفلفل الاسود.

نصف كوب من الزبيب.

اضافة ربع ملعقة كبيرة من الزعفران.

رشة من الهال.

ربع ملعقة من القرفة المطحونة.

وضع ربع ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

رشة من الفلفل الابيض.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم. مكونات الصلصة كوبان من الماء.

وضع مكعب من مرق الدجاج.

اضافة بصلة مقطعة.

ثلاثة اكواب من الطماطم المقطعة.

ملعقتان صغيرتان من رب البندورة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وضع ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

أربع ملاعق صغيرة من الزبدة. طريقة التحضير نقوم بوضع اللحم في وعاء على النار ثم نغمره بالماء ونطهيه على النار حتى ينضج لمدة ساعة ونصف تقريبا.

ننقع الارز بالماء لمدة ربع ساعة ونسخن الزيت في وعاء على النار. ثم نضيف الجزر والثوم والزبيب والبهارات ونحرك المكونات جيدا.

نضيف الارز الي خليط الجزر ونطهيه لمدة خمس دقائق قبل اضافة اللحم.

نغطي القدر ونتركه على النار لنصف ساعة حتى ينضج.

نحضر الصلصة بتسخين الزبدة على نار هادئة ونقلي البصل والطماطم.

نقوم بإضافة رب البندورة والفلفل الاسود والملح والماء ومكعب المرق الدجاج ثم نترك الخليط حتى يتكاثف.

نسكب الكبسة في طبق التقديم. الكبسة باللحم الضأني والزنجبيل المكونات اضافة كيلو غرام من اللحم الضأني المقطع.

وضع أربع ملاعق من زيت الزيتون.

حبة مقطعة من الطماطم.

بصلة مفرومة.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

وضع أربع حبات من الهال الاخضر.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود.

رشة من الملح حسب الرغبة.

وضع عود من القرفة.

اضافة نصف كوب من صوص الطماطم.

حبة من اللومي.

وضع مكعبان من مرق الدجاج.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

كوب ونصف من الارز.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

اربعة فصوص مفرومة من الثوم.

اضافة ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

اضافة لوز مقلي للتزيين حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بوضع اللحم في وعاء على النار ثم نغمره بالماء ونضيف مكعبي مرق الدجاج.

نترك المكونات حتى درجة الغليان ثم نخفف النار ونغطي الوعاء حتى ينضج اللحم.

نقوم بطحن البصل في محضرة الطعام الكهربائية ونتركه جانبا في وعاء.

نضع الطماطم في محضرة الطعام ونطحنها ثم نضعها جانبا.

نسخن الزيت في وعاء على نار متوسطة ثم نضع البصل المفروم مع التقليب حتى يذبل البصل.

نضيف كل من الطماطم المطحونة والكمون وصوص الطماطم والفلفل الاسود والهال والقرفة والملح والزنجبيل واللومي والزعفران والثوم مع التحريك الجيد لمدة دقيقة.

نضع الارز ونحرك المكونات بشكل جيد ونضيف قطع اللحم ونضغط عليها بخفة حتى تنغمس في داخل المزيج.

نسكب كمية من مرق اللحم فوق الوعاء حتى نغمر المكونات.

نترك الخليط حتى درجة الغليان ثم نخفف درجة الحرارة ثم نغطي الوعاء.

نبقي الخليط على النار من ثلاثين الي اربعين دقيقة حتى ينضج الارز.

نسكب الكبسة في طبق التقديم ونزينها بالزبيب واللوز والكزبرة. الكبسة باللحم الضأني المكوناتطريقة التحضيرالكبسة باللحم الضأني والزنجبيل المكوناتطريقة التحضير

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