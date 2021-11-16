طريقة عمل الكرواسون المورق الخفيف أحلى وجبة مدرسية لأولادنا

يعشق أولادنا تناول المخبوزات من الخارج وذلك بديلاً عن السندويشات المدرسية، ومن أشهر تلك المخبوزات الكرواسون، فهم يحبون تناوله كوجبة صباحية خفيفة وطازجة، ويشترونه من الخارج بمبلغ كبير حيث يمكننا أن نحصل بثمن قطعة واحدة على العديد من القطع إذا قمنا بإعداده في المنزل.

وللكرواسون العديد من الأنواع فهناك كرواسون الشيكولاتة الذي يعطي أولادنا الطاقة صباحاً ويجعلهم أكثر حيوية، وهناك أيضاً الكرواسون بالجبن الأبيض والزيتون وبالجبن الرومي والشيدر والعديد من أصناف الجبن الأخرى، ولا ننسى أن هناك الكرواسون بالمربى والكريمة، والعديد من الأصناف الأخرى التي ترضي أزواقنا جميعاً.

وطريقة عمل عجينة الكرواسون ليست بالصعبة كما يعتقد البعض ولذلك يسر أسرة موقع ثقفني أن تقدم لحضراتكم طريقة عمل الكرواسون المورق اللذيذ وحشوه بالعديد من الحشوات، تابعونا لمعرفة التفاصيل.

ثلاثة أكواب ونصف الكوب من الدقيق الأبيض الفاخر. كوب من الزبدة الطرية بدرجة الغرفة. كوب وربع الكوب من الماء الفاتر بعد غليانه. صفار بيضة دجاج واحدة. ملعقتان كبيرتان من اللبن البودرة. ربع كوب من الحليب السائل. ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من الخميرة الفورية. ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم. رشة صغيرة من الملح الناعم.

ينخل الدقيق ويأخذ منه كوب ويوضع عليه الماء الفاتر والسكر والخميرة الفورية ويعجن الخليط حتى الحصول على عجينة لينة كعجينة لقمة القاضي. تغطى تلك العجينة اللينة بالبلاستيك وتترك جانباً في مكان دافئ حتى تتخمر ويزداد حجمها. بعد ساعتين من تخمر العجينة تضاف لباقي كمية الدقيق ويضاف اللبن الباودر والملح واللبن السائل وتعجن جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة سهلة التشكيل. تترك العجينة لترتاح لمدة ربع ساعة ثم تلف جيداً وتوضع في صينية وتدخل الثلاجة لمدة نصف ساعة. تقطع الزبدة على شكل مربعات رقيقة ومتساوية في الحجم وتخرج العجينة من الثلاجة. تفرد العجينة على مكان أملس نظيف ويتم حشو العجينة بالزبدة. تفرك العجينة جيداً حتى تمتزج بداخلها الزبدة تماماً. تطبق العجينة مرة ثم نقوم بتطبيقها مرة أخرى حتى يصبح شكل العجينة ملفوف داخل بعضها قومي بتغليف العجينة بالبلاستك مرة أخرى، ووضعها في الثلاجة لمدة ساعة كاملة. تخرج العجينة من الثلاجة مرة أخرى وتترك ربع ساعة حتى تبرد. تفرد العجينة مرة أخرى على لوح رخامي أملس وضعيها في الثلاجة مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

مقادير عجينة الكرواسون الخفيف المورقطريقة تحضير عجينة الكرواسون المورق الخفيف