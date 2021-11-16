طبق فول بالطماطم والخضار للفطار بنكهة مميزة ولذيذة أحلى من المطاعم

طبق فول بالطماطم ، من الأكلات الشرقية والشعبية اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الإفطار فلا تخلو من مائدة، كما أن من الأكلات المحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار، والتي تحظى بإقبال الجميع أيضا، حيث يقبل الكثير من الناس إلى شرائه من المطاعم باستمرار، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والحديد والفسفور والألياف الطبيعية، كما يمنح الإنسان شعورا بالشبع لوقت طويل، مما يسد جوع الإنسان، وللفول فوائد كثيرة فهو يقي من الإمساك، كما يعمل على تقوية جهاز المناعة، ويخفض ضغط الدم أيضاً، وهو يقدم مع الطعمية الهشة والخبز والمخلل، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم بدلا من شرائه من الخارج لضمان نظافته وجودته، ولتكلفته الباهظة أيضاً، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل طبق الفول بالطماطم بطريقة سهلة وشهية، وبألذ الوصفات.

مكونات طبق فول بالطماطم

يتكون طبق الفول بالطماطم من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

4 حبات طماطم مقطع مكعبات صغيرة.

2 قرن فلفل ألوان مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كمون.

فول مدمس (الكمية حسب الرغبة) (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الفول المدمس في المنزل بدلاً من شرائه).

3 معلقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من الطحينة.

عصير ليمونة.

نصف كوب ماء.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طبق فول بالطماطم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، بأقل تكلفة، وهي كالآتي: