كيكة البرتقال الخفيفة الهشة فيتامين سي طبيعي لمناعة أسرتك

كيكة البرتقال الخفيفة الهشة من أجمل وأفيد أنواع الكيكة فهى غنية بفيتامين سي الذي يعزز من مناعة أسرتك ويحميهم من الإصابة بنزلات البرد وتحميهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وفي نفس الوقت هى ليست بالدواء بل هى نوع من أنواع الحلويات التي نعشقها جميعاً ونفضل تناولها كوجبة فطور أو عشاء بجوار مشروبنا المفضل.

وكيكة البرتقال من الأغذية التي يمكن أن تضعيها لأبنائك في علبة الطعام عند ذهابهم للمدرسة أو للتمرين مما يجعل تناولها يعطيهم الطاقة ويشعرهم بالسعادة ويفيد جسدهم بالفيتامينات والكالسيوم ويشعرهم أيضاً بالشبع.

وطريقة عمل كيكة البرتقال الخفيفة الهشة سهلة وبسيطة ومكوناتها متاحة في منزلك ونحن في موسم الشتاء حيث يمكنك الحصول على البرتقال لعمل الكيكة به بسهولة وبثمن رخيص، تابعونا لمعرفة التفاصيل.

كوبان ونصف الكوب من الدقيق الأبيض. كوب من عصير البرتقال الطازج. كوب من الزبادي الطازج. نصف كوب من الزيت النباتي. كوب ونصف من السكر الأبيض. ثلاثة حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج باودر. رشة صغيرة من الملح. عصير ليمونة كبيرة. ثلاثة ملاعق كبيرة برش قشرة البرتقال.

ينخل الدقيق ويضاف له برش البرتقال ومسحوق البيكنج باودر والملح ويترك جانباً لتحضير الخليط السائل. يخفق البيض مع الفانيليا ويضاف له السكر لمدة عشرة دقائق. يضاف عصير البرتقال واللبن الزبادي وعصير الليمون وتخفق المكونات على سرعة عالية حتى يذوب السكر تماماً. يضاف الزيت للخليط مع استمرار الخفق حتى الحصول على قوام كريمي. يصب الخليط الكريمي على الدقيق وتقلب المكونات جيداً بملعقة سيلكون في نفس الاتجاه حتى يختفي الدقيق تماماً. نحضر صينية متوسطة أو قالب عالى الجوانب ونقوم بدهنه بالسمنة وتبطينه بالدقيق. يصب خليط كيكة البرتقال في القالب ويهبد على الرخامة لنجاح علو الكيكة. تدخل كيكة البرتقال الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية. تظل الكيكة في الفرن لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تنضج بالكامل وتصبح ذهبية اللون.

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