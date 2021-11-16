طريقة عمل خبز التورتيلا في البيت وبخطوات سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في كل بيت

طريقة عمل خبز التورتيلا بألذ الحشوات هو ما نقدمه لكِ، ولمن لا يعلم ما هو خبز التورتيلا فهو خبز شهي الطعم ازدادت شهرته في الوطن العربي في الفترة الأخيرة أصله مكسيكي ولكن انتقل للشعب الأمريكي ومن إلينا، نجده في بعض المطاعم بحشوات مختلفة كحشوة الفاهيتا، ومن يتذوقه يُحبه، لذلك وبدلًا من شراءه نضع لكم طريقة إعداده بالبيت وإن مكوناته وطريقته سهلة وبسيطة ولا يحتاج لمجهود كبير. طريقة عمل خبز التورتيلا طريقة عمل خبز التورتيلا المقادير 3 أكواب دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

⅓ كوب من الزيت النباتي.

كوب كبير من الماء.

ملعقة واحدة صغيرة من السكر. طريقة التحضير اخلطي في وعاء فارغ الدقيق بعد أن تقومي بنخله، مع الملح والزيت النباتي.

تأكدي من توزيع الزيت على الدقيق كله باليد أو باستخدام ملعقة كبيرة.

قومي بإضافة الماء تدريجيًا إلى الخليط السابق بجانب العجن باليد.

اعجني بشكل أقوى حتى تحصلين من ذلك على عجينة متماسكة لينة تصلح لفردها.

اتركي العجينة ترتاح وتختمر في درجة حرارة عالية لمدة 15 دقيقة.

استخدمي عصا الفرد في فرد العجينة على شكل خبز رقيق بعض الشيء.

لا تنسي رش الدقيق على العجينة أثناء الفرد.

ضعي المقلاة التيفال على النار واتركيها لدقائق حتى تسخن ثم أنزلي واحد من عجين خبز التورتيلا.

اتركي العجينة على نار متوسطة، وبعد أن تجديها تحمرت من جهة اقلبيها على الجهة الأخرى.

بعدما تتجهز كل قطعة خبز التورتيلا بعد أن تستوي ضعيها في قماشة بيضاء قطن حتى تحافظي عليها من أي جفاف.

كرري ذلك حتى تنتهي من كمية العجين. حشوة خبز التورتيلا بالدجاج والفلفل الرومي حشوة خبز التورتيلا بالدجاج والفلفل الرومي المقادير ½ كيلو صدور فراخ.

ملعقة حليب.

بصلة متوسطة.

فصين ثوم.

ملعقة ليمون.

ثمرتين فلفل رومي.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة واحدة كبيرة صويا صوص.

½ كيلو جبنة موتزريلا.

ملعقة زيت للقلي. طريقة التحضير نتبل قطع الدجاج الثوم بالملح والثوم والفلفل واللبن ونتركهم لساعتين على الأقل.

ضعي الزيت والزبدة على النار لنحمّر البصلة ثم ننزل بالدجاج وبعد أن ينضج نضيف الفلفل والصويا صوص.

قلبي المكونات لعشر دقائق قبل أن ترفعيهم من على النار.

ضعي من الدجاج المطهي مع الجبن في العيش التورتيلا. خبز التورتيلا من الخبز المعروف انه مكسيكي، حيث عرف للشعب الأمريكي، كما أنه يتم تناولة في المطاعم، ثم عرف في معظم الدول العربية واشتهر بشكل كبير جدا، ويمكن أن يتم حشوة بالعديد من الحشوات المختلفة واللذيذة، ومن ضمنها الشاورما، والفاهيتا، والبانية، والجبن، والكثير منا يقوم بشراؤه من الخارج، ولا يعلم مدي سهولة إعدادة في المنزل، إذن عليك تنفيذ الخطوات البسيطة التي تم ذكرها لإعدادة في المنزل. الوسوم

طريقة عمل خبز التورتيلا بألذ الحشوات هو ما نقدمه لكِ، ولمن لا يعلم ما هو خبز التورتيلا فهو خبز شهي الطعم ازدادت شهرته في الوطن العربي في الفترة الأخيرة أصله مكسيكي ولكن انتقل للشعب الأمريكي ومن إلينا، نجده في بعض المطاعم بحشوات مختلفة كحشوة الفاهيتا، ومن يتذوقه يُحبه، لذلك وبدلًا من شراءه نضع لكم طريقة إعداده بالبيت وإن مكوناته وطريقته سهلة وبسيطة ولا يحتاج لمجهود كبير. طريقة عمل خبز التورتيلا طريقة عمل خبز التورتيلا المقادير 3 أكواب دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

⅓ كوب من الزيت النباتي.

كوب كبير من الماء.

ملعقة واحدة صغيرة من السكر. طريقة التحضير اخلطي في وعاء فارغ الدقيق بعد أن تقومي بنخله، مع الملح والزيت النباتي.

تأكدي من توزيع الزيت على الدقيق كله باليد أو باستخدام ملعقة كبيرة.

قومي بإضافة الماء تدريجيًا إلى الخليط السابق بجانب العجن باليد.

اعجني بشكل أقوى حتى تحصلين من ذلك على عجينة متماسكة لينة تصلح لفردها.

اتركي العجينة ترتاح وتختمر في درجة حرارة عالية لمدة 15 دقيقة.

استخدمي عصا الفرد في فرد العجينة على شكل خبز رقيق بعض الشيء.

لا تنسي رش الدقيق على العجينة أثناء الفرد.

ضعي المقلاة التيفال على النار واتركيها لدقائق حتى تسخن ثم أنزلي واحد من عجين خبز التورتيلا.

اتركي العجينة على نار متوسطة، وبعد أن تجديها تحمرت من جهة اقلبيها على الجهة الأخرى.

بعدما تتجهز كل قطعة خبز التورتيلا بعد أن تستوي ضعيها في قماشة بيضاء قطن حتى تحافظي عليها من أي جفاف.

كرري ذلك حتى تنتهي من كمية العجين. حشوة خبز التورتيلا بالدجاج والفلفل الرومي حشوة خبز التورتيلا بالدجاج والفلفل الرومي المقادير ½ كيلو صدور فراخ.

ملعقة حليب.

بصلة متوسطة.

فصين ثوم.

ملعقة ليمون.

ثمرتين فلفل رومي.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة واحدة كبيرة صويا صوص.

½ كيلو جبنة موتزريلا.

ملعقة زيت للقلي. طريقة التحضير نتبل قطع الدجاج الثوم بالملح والثوم والفلفل واللبن ونتركهم لساعتين على الأقل.

ضعي الزيت والزبدة على النار لنحمّر البصلة ثم ننزل بالدجاج وبعد أن ينضج نضيف الفلفل والصويا صوص.

قلبي المكونات لعشر دقائق قبل أن ترفعيهم من على النار.

ضعي من الدجاج المطهي مع الجبن في العيش التورتيلا. خبز التورتيلا من الخبز المعروف انه مكسيكي، حيث عرف للشعب الأمريكي، كما أنه يتم تناولة في المطاعم، ثم عرف في معظم الدول العربية واشتهر بشكل كبير جدا، ويمكن أن يتم حشوة بالعديد من الحشوات المختلفة واللذيذة، ومن ضمنها الشاورما، والفاهيتا، والبانية، والجبن، والكثير منا يقوم بشراؤه من الخارج، ولا يعلم مدي سهولة إعدادة في المنزل، إذن عليك تنفيذ الخطوات البسيطة التي تم ذكرها لإعدادة في المنزل.

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