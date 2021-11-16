طريقة كيك الباردة بالنسكافية والشوكولاته بدون فرن بدون بيض

طريقة كيك نسكافية الباردة بدون فرن وبدون بيض بمكونات متوفرة في كل منزل، وتحضر الكيك الباردة في 10 دقائق فقط ستقدمي لأسرتك أشهى انواع الحلويات السهلة التي لها طعم مميز رائع، وتعد كيك نسكافية الباردة طبقات بسكويت من حلويات المطبخ الإيطالي الرائع سهل تحضير، والتي تعد بمكونات إقتصادية بدون استخدام بيض أو حتى انتظار أن تنضج في الفرن فيمكن صنع قطع من جاتوة من كيك نسكافية الباردة سريعة وتبهر ضيوفك وأسرتك وتشبه كثيرا كيك التراميسيو الإيطالية أيضا، توجد الكثير من وصفات المتعددة التي تعد بها كيك نسكافية سواء بالكريم كراميل أو بالشوكولاته وغيرها، اليوم سنقدم لكم طريقة رائعة لعمل كيك نسكافية بارد بطريقة ناجحة لذيذة تحضر للأسرة وتستمتع بالنكهات المميزة بها. طريقة كيك باردة بالنسكافية الشوكولاته بدون فرن علبة من بسكويت سادة يفضل استعمال بسكويت بطعم كاكاو. كوب كبير من حليب البودرة. عدد 3 ملاعق كبيرة من دقيق. كوب من سكر الأبيض. نصف كوب من نشا الأبيض. عدد 3 كوب من الماء. ملعقة صغيرة نسكافية سريع الذوبان. ملعقة صغيرة من الفانيليا. لتزيين وجه كيك باردة بالنسكافية 150 جرام من كريم خفق. نصف كوب حليب كامل الدسم. ملعقة صغيرة نسكافية. كوب من شوكولاته مبشورة أو بسكويت كاكاو مطحون. خطوات تحضير كيك بارد بالبسكويت والنسكافية في وعاء ضعي ماء بارد مع حليب بودرة ودقيق والنشا والسكر والنسكافية وتقلب مكونات مع بعضها حتى تتجانس تماما وتختفي منها تكتلات الطحين.

ثم في إناء على نار هادئة ضعي مكونات سابقة مع تقليب حتى يصبح قوام مزيج كثيف وثقيل، ثم ضيفي له في نهاية الفانيليا وتقلب وترفع من على النار بعد ذلك.

في صينية من بايركس أو صينية تقديم رصي طبقة من بسكويت في القاع وصبي عليها صوص نسكافية السابق وساوي سطحها بملعقة حتى يكون متناسق.

ورصي طبقة أخرى من بسكويت السادة وغطي طبقة نسكافية الأولى وغطيها بالصوص وساوي أيضا سطحها جيدا.

ثم رصي طبقة أخرى من بسكويت تغطيها بباقي كمية صوص نسكافية الكريمي على الوجه وساوي الطبقة الأخيرة بالملعقة.

ثم رشي على الوجه شوكولاته مبشورة أو بسكويت مبشور وتدخل الثلاجة حتى تتماسك لمدة ساعتين لا تخرج من الثلاجة إلا بعد مرور تلك مدة.

تقطع كيك نسكافية باردة وتقدم أو يمكن زيادة تزيين كيك نسكافية الباردة عن طريق عمل طبقة كريمة تزيين الوجه يخفق كل من كريمة مع حليب ونسكافية وتكون كل مكونات باردة وتخفق لمدة 5 دقائق وتزين وجه كيك باردة بالبسكويت ونسكافية. طريقة كيك باردة بالنسكافية الشوكولاته بدون فرنلتزيين وجه كيك باردة بالنسكافيةخطوات تحضير كيك بارد بالبسكويت والنسكافية الوسوم

طريقة كيك نسكافية الباردة بدون فرن وبدون بيض بمكونات متوفرة في كل منزل، وتحضر الكيك الباردة في 10 دقائق فقط ستقدمي لأسرتك أشهى انواع الحلويات السهلة التي لها طعم مميز رائع، وتعد كيك نسكافية الباردة طبقات بسكويت من حلويات المطبخ الإيطالي الرائع سهل تحضير، والتي تعد بمكونات إقتصادية بدون استخدام بيض أو حتى انتظار أن تنضج في الفرن فيمكن صنع قطع من جاتوة من كيك نسكافية الباردة سريعة وتبهر ضيوفك وأسرتك وتشبه كثيرا كيك التراميسيو الإيطالية أيضا، توجد الكثير من وصفات المتعددة التي تعد بها كيك نسكافية سواء بالكريم كراميل أو بالشوكولاته وغيرها، اليوم سنقدم لكم طريقة رائعة لعمل كيك نسكافية بارد بطريقة ناجحة لذيذة تحضر للأسرة وتستمتع بالنكهات المميزة بها. طريقة كيك باردة بالنسكافية الشوكولاته بدون فرن علبة من بسكويت سادة يفضل استعمال بسكويت بطعم كاكاو. كوب كبير من حليب البودرة. عدد 3 ملاعق كبيرة من دقيق. كوب من سكر الأبيض. نصف كوب من نشا الأبيض. عدد 3 كوب من الماء. ملعقة صغيرة نسكافية سريع الذوبان. ملعقة صغيرة من الفانيليا. لتزيين وجه كيك باردة بالنسكافية 150 جرام من كريم خفق. نصف كوب حليب كامل الدسم. ملعقة صغيرة نسكافية. كوب من شوكولاته مبشورة أو بسكويت كاكاو مطحون. خطوات تحضير كيك بارد بالبسكويت والنسكافية في وعاء ضعي ماء بارد مع حليب بودرة ودقيق والنشا والسكر والنسكافية وتقلب مكونات مع بعضها حتى تتجانس تماما وتختفي منها تكتلات الطحين.

ثم في إناء على نار هادئة ضعي مكونات سابقة مع تقليب حتى يصبح قوام مزيج كثيف وثقيل، ثم ضيفي له في نهاية الفانيليا وتقلب وترفع من على النار بعد ذلك.

في صينية من بايركس أو صينية تقديم رصي طبقة من بسكويت في القاع وصبي عليها صوص نسكافية السابق وساوي سطحها بملعقة حتى يكون متناسق.

ورصي طبقة أخرى من بسكويت السادة وغطي طبقة نسكافية الأولى وغطيها بالصوص وساوي أيضا سطحها جيدا.

ثم رصي طبقة أخرى من بسكويت تغطيها بباقي كمية صوص نسكافية الكريمي على الوجه وساوي الطبقة الأخيرة بالملعقة.

ثم رشي على الوجه شوكولاته مبشورة أو بسكويت مبشور وتدخل الثلاجة حتى تتماسك لمدة ساعتين لا تخرج من الثلاجة إلا بعد مرور تلك مدة.

تقطع كيك نسكافية باردة وتقدم أو يمكن زيادة تزيين كيك نسكافية الباردة عن طريق عمل طبقة كريمة تزيين الوجه يخفق كل من كريمة مع حليب ونسكافية وتكون كل مكونات باردة وتخفق لمدة 5 دقائق وتزين وجه كيك باردة بالبسكويت ونسكافية. طريقة كيك باردة بالنسكافية الشوكولاته بدون فرنلتزيين وجه كيك باردة بالنسكافيةخطوات تحضير كيك بارد بالبسكويت والنسكافية

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