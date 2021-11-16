طريقة تحضير كرات جوز الهند المغطاة بالشوكولاتة والمكسرات بكل سهولة

نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كرات جوز الهند المغطاة بالشوكولاتة، فهي وصفة سهلة وسريعة ويتم تحضيرها بمكونات بسيطة جدا موجودة في المنزل، ولكن نتيجتها رائعة وسوف يعشقها الصغار خاصة، فجوز الهند له فوائد رائعة للجسم وللشعر والبشرة ايضا، فهو مفيد جدا للأسنان، ويحسن من مستوي الكوليسترول فالدم وايضا يحسن من وظائف المخ، ويعطي احساس بالشبع مما يساعد في الحفاظ علي الوزن، فهي حلوي مميزة وغير مكلفة ، ونقدم لكم ايضا طريقة سهلة لتحضير بسكويت الويفر الرائع . مكونات كرات جوز الهند المغطاة بالشوكولاتة الرائعة مكونات كرات جوز الهند المغطاة بالشوكولاتة الرائعة عدد ٤ أكواب من جوز الهند المبشور.

عبوة من الحليب المكثف المحلي.

شوكولاتة خام.

ملعقتين من الكاكاو. طريقة تحضير حلوي جوز الهند الغنية بالمكسرات نقوم باضافة عبوة الحليب المكثف المحلي الي جوز الهند المبشور ونقوم بعجنهم جيدا حتي يصبح الخليط كالعجين، نقوم بتشكيل نصف كمية العجين على هيئة كرات متساوية في الوزن والحجم حتي يصبح الشكل متساوي.

نقوم باضافة ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الي نصف العجين الأخر، ونقوم بتشكيلها ايضا علي شكل كرات متساوية في الشكل والحجم.

نضع حلوي جوز الهند في مبرد الطعام حتي نقوم بتجميدها لمكة لا تقل عن ساعتين.

نقوم بإذابة الشوكولاتة الخام في حمام مائي ثم نضع عليها ملعقة من الزيت النباتي حتي يصبح لونها لامعا، ثم نقوم بغمس حلوي جوز الهند في الشوكولاتة حتي تتغطي بالكامل نتركها لتبرد وتتماسك ثم نقدمها ونستمتع بطعمها الرائع.

ويمكن ايضا اضافة يعض من المكسرات لهذه الوصفة، فنقوم باضافة ٣ ملاعق من اللوز المطحون، وثلاث ملاعق من الفستق المطحون، وايضا ٣ ملاعق من البندق المطحون، مع ملعقة صغيرة من الفانيليا لعجين جوز الهند المبشور مع الحليب المكثف، ونخلطهم جيدا حتي نحصل علي عجين متجانس، ثم نقوم بتشكيلها إلي كرات أو اصابع متساوية في الشكل والحجم حسب الرغبة، ونتركها حتي تتجمد في مبرد الطعام ثم نقوم بغمسها في معجون الشوكولاتة ونتركها لتبرد مرة أخري فتصبع لدينا كرات أو اصابع رائعة من حشوة جوز الهند والمكسرات المغطاة بالشوكولاتة. طريقة تحضير حلوي جوز الهند الغنية بالمكسرات الوسوم

نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كرات جوز الهند المغطاة بالشوكولاتة، فهي وصفة سهلة وسريعة ويتم تحضيرها بمكونات بسيطة جدا موجودة في المنزل، ولكن نتيجتها رائعة وسوف يعشقها الصغار خاصة، فجوز الهند له فوائد رائعة للجسم وللشعر والبشرة ايضا، فهو مفيد جدا للأسنان، ويحسن من مستوي الكوليسترول فالدم وايضا يحسن من وظائف المخ، ويعطي احساس بالشبع مما يساعد في الحفاظ علي الوزن، فهي حلوي مميزة وغير مكلفة ، ونقدم لكم ايضا طريقة سهلة لتحضير بسكويت الويفر الرائع . مكونات كرات جوز الهند المغطاة بالشوكولاتة الرائعة مكونات كرات جوز الهند المغطاة بالشوكولاتة الرائعة عدد ٤ أكواب من جوز الهند المبشور.

عبوة من الحليب المكثف المحلي.

شوكولاتة خام.

ملعقتين من الكاكاو. طريقة تحضير حلوي جوز الهند الغنية بالمكسرات نقوم باضافة عبوة الحليب المكثف المحلي الي جوز الهند المبشور ونقوم بعجنهم جيدا حتي يصبح الخليط كالعجين، نقوم بتشكيل نصف كمية العجين على هيئة كرات متساوية في الوزن والحجم حتي يصبح الشكل متساوي.

نقوم باضافة ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الي نصف العجين الأخر، ونقوم بتشكيلها ايضا علي شكل كرات متساوية في الشكل والحجم.

نضع حلوي جوز الهند في مبرد الطعام حتي نقوم بتجميدها لمكة لا تقل عن ساعتين.

نقوم بإذابة الشوكولاتة الخام في حمام مائي ثم نضع عليها ملعقة من الزيت النباتي حتي يصبح لونها لامعا، ثم نقوم بغمس حلوي جوز الهند في الشوكولاتة حتي تتغطي بالكامل نتركها لتبرد وتتماسك ثم نقدمها ونستمتع بطعمها الرائع.

ويمكن ايضا اضافة يعض من المكسرات لهذه الوصفة، فنقوم باضافة ٣ ملاعق من اللوز المطحون، وثلاث ملاعق من الفستق المطحون، وايضا ٣ ملاعق من البندق المطحون، مع ملعقة صغيرة من الفانيليا لعجين جوز الهند المبشور مع الحليب المكثف، ونخلطهم جيدا حتي نحصل علي عجين متجانس، ثم نقوم بتشكيلها إلي كرات أو اصابع متساوية في الشكل والحجم حسب الرغبة، ونتركها حتي تتجمد في مبرد الطعام ثم نقوم بغمسها في معجون الشوكولاتة ونتركها لتبرد مرة أخري فتصبع لدينا كرات أو اصابع رائعة من حشوة جوز الهند والمكسرات المغطاة بالشوكولاتة. طريقة تحضير حلوي جوز الهند الغنية بالمكسرات

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