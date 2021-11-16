فطائر الجبنة والزعتر بعجينة قطنية هشة أسرع وجبة مدرسية لأولادك

تعتبر فطائر الجبن والزعتر من أشهى أنواع الفطائر التي يحب الجميع تناولها في كل وقت، وهى من الوجبات التي يمكن أن تعوضنا عن وجبة الفطور أو وجبة العشاء كما تقدم أيضاً على وجبة الغداء كمقبلات شهية ولذيذة.
وتحتار الأمهات كثيراً في محاولة إقناع أبناءهم بتناول وجبة الفطور قبل ذهابهم إلى المدارس أو الجامعات وأحياناً الزوج أيضاً قبل ذهابه إلى العمل، ولكن إذا كان الفطور فطائر الجبنة والزعتر فيكون الفطور شئ جديد وأساسي بجوار مشروبنا الصباحي مما يعطينا الأحساس بالطاقة والبهجة في الصباح، لهذا عليك أن تسعدي أسرتك بإعداد فطائر الجبنة والزعتر بعجينة قطنية هشة لفطور سريع شهي ولوجبة مدرسية مشبعة ولذيذة، ولذلك نرجو أن تتابعوا معنا طريقة تحضير فطائر الجبنة والزعتر بمكونات بسيطة وخطوات سهلة.مقادير فطائر الجبنة والزعتر
- أربعة أكواب ونصف الكوب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- كوب ونصف الكوب من الجبنة البيضاء النوع المحبب لأسرتك.
- نصف كوب من الزعتر الاخضر الطازج.
- نصف كوب من اللبن السائل.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من السكر الأبيض.
- القليل من السمسم المحمص.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.
- ماء دافئ للعجن.
طريقة تحضير فطائر الجبنة والزعتر بعجينة قطنية هشة
- ينخل الدقيق ويضاف له الملح وحبة البركة والسمسم وتقلب المكونات وتترك جانباً حتى تجهيز باقي المكونات.
- تذاب الخميرة الفورية في كوب من الماء الدافئ ويضاف لها السكر لتسريع التفاعل.
- يضاف اللبن السائل والزيت للدقيق وتضاف الخميرة المتفاعلة ونبدأ العجن باليد.
- يضاف الماء الدافئ تدريجياً مع العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة سهلة التشكيل.
- تغطى العجينة بالبلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة ساعتين على الأقل قبل التشكيل لتتخمر ويتضاعف حجمها.
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تعتبر فطائر الجبن والزعتر من أشهى أنواع الفطائر التي يحب الجميع تناولها في كل وقت، وهى من الوجبات التي يمكن أن تعوضنا عن وجبة الفطور أو وجبة العشاء كما تقدم أيضاً على وجبة الغداء كمقبلات شهية ولذيذة.
وتحتار الأمهات كثيراً في محاولة إقناع أبناءهم بتناول وجبة الفطور قبل ذهابهم إلى المدارس أو الجامعات وأحياناً الزوج أيضاً قبل ذهابه إلى العمل، ولكن إذا كان الفطور فطائر الجبنة والزعتر فيكون الفطور شئ جديد وأساسي بجوار مشروبنا الصباحي مما يعطينا الأحساس بالطاقة والبهجة في الصباح، لهذا عليك أن تسعدي أسرتك بإعداد فطائر الجبنة والزعتر بعجينة قطنية هشة لفطور سريع شهي ولوجبة مدرسية مشبعة ولذيذة، ولذلك نرجو أن تتابعوا معنا طريقة تحضير فطائر الجبنة والزعتر بمكونات بسيطة وخطوات سهلة.مقادير فطائر الجبنة والزعتر
- أربعة أكواب ونصف الكوب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- كوب ونصف الكوب من الجبنة البيضاء النوع المحبب لأسرتك.
- نصف كوب من الزعتر الاخضر الطازج.
- نصف كوب من اللبن السائل.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من السكر الأبيض.
- القليل من السمسم المحمص.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.
- ماء دافئ للعجن.
طريقة تحضير فطائر الجبنة والزعتر بعجينة قطنية هشة
- ينخل الدقيق ويضاف له الملح وحبة البركة والسمسم وتقلب المكونات وتترك جانباً حتى تجهيز باقي المكونات.
- تذاب الخميرة الفورية في كوب من الماء الدافئ ويضاف لها السكر لتسريع التفاعل.
- يضاف اللبن السائل والزيت للدقيق وتضاف الخميرة المتفاعلة ونبدأ العجن باليد.
- يضاف الماء الدافئ تدريجياً مع العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة سهلة التشكيل.
- تغطى العجينة بالبلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة ساعتين على الأقل قبل التشكيل لتتخمر ويتضاعف حجمها.
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