الآيس كريم بنكهات مختلفة وطعم رائع مثل الجاهز

يعد الآيس كريم من التحليات المفضلة للكبار والصغار لمذاقه اللذيذ والمميز، كما أنه يمد الجسم بالفيتامينات والكربوهيدرات والبروتينات وكلها مواد ضرورية للجسم، ويعتبر من المصادر الغنية بالمعادن مثل الكالسيوم المهم لبناء العظام، ولكن من المهم عدم الإفراط في تناول المثلجات لأنها قد تسبب زيادة الوزن، كما ينصح بتناولها بعد فترة من إخراجها من الثلاجة لتقليل أضرار تناول المثلجات، ويمكننا تحضير الآيس كريم في المنزل بنكهات مختلفة وطريقة سهلة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على طريقة سهلة لتحضير الآيس كريم بنكهات مختلفة وطعم رائع. آيس كريم الفراولة آيس كريم الفراولة المكونات لتر لبن مثلج.

2 كوب فراولة مفرومة.

باكو بودرة جيلي فراولة.

3 باكو كريم شانتي بودرة.

كوب سكر مطحون.

صوص فراولة للتزيين. طريقة التحضير نخلط بودرة الكريم شانتي والسكر المطحون وبودرة الجيلي ثم نضيف اللبن تدريجياً ونخفق المكونات بالمضرب الكهربي على السرعة المتوسطة. نستمر في الخفق حتى يثقل القوام ويصبح كريمي ثم نضيف الفراولة المفرومة ونخفق لمدة دقيقة. نضع الآيس كريم في أكواب التقديم ويزين بصوص الفراولة ثم ندخله المجمد لحين التقديم. نكهة الشوكولاتة نكهة الشوكولاتة المكونات 3 باكو كريم شانتي.

كوب إلا ربع لبن مثلج.

علبة لبن مكثف محلى.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

كوب شوكولاتة قطع أو مكسرات.

صوص شوكولاتة للتزيين طريقة التحضير نخفق بودرة الكريم شانتي، كوب إلا ربع لبن مثلج، علبة لبن مكثف محلى و3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام بالمضرب الكهربي على السرعة المتوسطة حتى يثقل القوام. ثم نضيف كوب من قطع الشوكولاتة أو مكسرات على حسب الرغبة ونخفق المكونات لمدة دقيقة. نضع الخليط في أكواب التقديم ثم يزين بصوص الشوكولاتة، وندخل الأكواب إلى المجمد لمدة خمس ساعات حتى تتماسك. آيس كريم صنداي المقادير كوب لبن بودرة.

كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

لتر كريمة حلويات مثلجة. للتزيين صوص فراولة.

صوص شوكولاتة. طريقة التحضير نخفق اللبن البودرة والسكر البودرة مع لتر كريمة حلويات مثلجة وملعقة صغيرة فانيليا سائلة بالمضرب الكهربي حتى يثقل القوام ويصبح كريمي. نضع الخليط في أكواب التقديم ثم يجمد في الفريزر 6 ساعات حتى يتماسك ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل صوص الشيكولاتة طريقة عمل صوص الشيكولاتة المكونات كوب حليب سائل.

نصف كوب كاكاو خام.

كوب زيت نباتي.

كوب سكر بودرة. طريقة التحضير نضع كوب حليب سائل، كوب زيت نباتي، كوب سكر ونصف كوب كاكاو في الخلاط الكهربي، ثم نخلط المكونات جيداً حتى يثقل قوام الخليط. ثم نضع صوص الشوكولاتة في وعاء ونحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام. الوسوم

يعد الآيس كريم من التحليات المفضلة للكبار والصغار لمذاقه اللذيذ والمميز، كما أنه يمد الجسم بالفيتامينات والكربوهيدرات والبروتينات وكلها مواد ضرورية للجسم، ويعتبر من المصادر الغنية بالمعادن مثل الكالسيوم المهم لبناء العظام، ولكن من المهم عدم الإفراط في تناول المثلجات لأنها قد تسبب زيادة الوزن، كما ينصح بتناولها بعد فترة من إخراجها من الثلاجة لتقليل أضرار تناول المثلجات، ويمكننا تحضير الآيس كريم في المنزل بنكهات مختلفة وطريقة سهلة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على طريقة سهلة لتحضير الآيس كريم بنكهات مختلفة وطعم رائع. آيس كريم الفراولة آيس كريم الفراولة المكونات لتر لبن مثلج.

2 كوب فراولة مفرومة.

باكو بودرة جيلي فراولة.

3 باكو كريم شانتي بودرة.

كوب سكر مطحون.

صوص فراولة للتزيين. طريقة التحضير نخلط بودرة الكريم شانتي والسكر المطحون وبودرة الجيلي ثم نضيف اللبن تدريجياً ونخفق المكونات بالمضرب الكهربي على السرعة المتوسطة. نستمر في الخفق حتى يثقل القوام ويصبح كريمي ثم نضيف الفراولة المفرومة ونخفق لمدة دقيقة. نضع الآيس كريم في أكواب التقديم ويزين بصوص الفراولة ثم ندخله المجمد لحين التقديم. نكهة الشوكولاتة نكهة الشوكولاتة المكونات 3 باكو كريم شانتي.

كوب إلا ربع لبن مثلج.

علبة لبن مكثف محلى.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

كوب شوكولاتة قطع أو مكسرات.

صوص شوكولاتة للتزيين طريقة التحضير نخفق بودرة الكريم شانتي، كوب إلا ربع لبن مثلج، علبة لبن مكثف محلى و3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام بالمضرب الكهربي على السرعة المتوسطة حتى يثقل القوام. ثم نضيف كوب من قطع الشوكولاتة أو مكسرات على حسب الرغبة ونخفق المكونات لمدة دقيقة. نضع الخليط في أكواب التقديم ثم يزين بصوص الشوكولاتة، وندخل الأكواب إلى المجمد لمدة خمس ساعات حتى تتماسك. آيس كريم صنداي المقادير كوب لبن بودرة.

كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

لتر كريمة حلويات مثلجة. للتزيين صوص فراولة.

صوص شوكولاتة. طريقة التحضير نخفق اللبن البودرة والسكر البودرة مع لتر كريمة حلويات مثلجة وملعقة صغيرة فانيليا سائلة بالمضرب الكهربي حتى يثقل القوام ويصبح كريمي. نضع الخليط في أكواب التقديم ثم يجمد في الفريزر 6 ساعات حتى يتماسك ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل صوص الشيكولاتة طريقة عمل صوص الشيكولاتة المكونات كوب حليب سائل.

نصف كوب كاكاو خام.

كوب زيت نباتي.

كوب سكر بودرة. طريقة التحضير نضع كوب حليب سائل، كوب زيت نباتي، كوب سكر ونصف كوب كاكاو في الخلاط الكهربي، ثم نخلط المكونات جيداً حتى يثقل قوام الخليط. ثم نضع صوص الشوكولاتة في وعاء ونحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام.

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