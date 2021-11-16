طريقة عمل بيكاتا الدجاج بمكونات اقتصادية سهلة وبسيطة مع سر المذاق المميز لها في المطاعم

طريقة عمل بيكاتا الدجاج ، تعتبر البيكاتا نوع من أنواع الأكلات الغربية التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في الفترة الحالية، ويبحث الكثيرين عن الطرق الخاصة بإعدادها والتفنن في تحضيرها بالمذاقات المتنوعة دون الحاجة لشراؤها من الخارج مجددًا، حيث أن البيكاتا وخاصة بيكاتا الدجاج يذهب الجميع دائمًا إلى المطاعم الكبرى من أجل تناولها للحصول على نفس المذاق المميز الذي يتم وضعه على الصوص، ويمكن التفنن في إعداد ذلك الطبق بإضافة المشروم والخضراوات المتنوعة التي تعطي الطبق قيمة غذائية أكبر.

طريقة عمل بيكاتا الدجاج

تعرف البيكاتا بأنها نوع من أنواع الأطباق الإيطالية الأصل ولكنه يتم تحضيره في كافة المطابخ العربية والأجنبية، وهو من الأطباق التي يمكن طهيها باللحم أو الدجاج، وتتميز بأنها أكلة تحتوي على الكثير من المكونات التي تعرف بقيمتها الغذائية العالية، والتي تمتزج سويًا مع بعضها البعض للحصول على الطعم المميز الذي لا يقاوم.

ويمكن تحضير بيكاتا الدجاج بإحضار تلك المكونات البسيطة :

نصف كيلو من الصدور المخلية المقطعة إلى شرائح.

كوب إلا ربع من الدقيق.

نصف معلقة من الملح.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

خمسة ملاعق من زيت الزيتون.

خمسة ملاعق من الزبدة.

3 فصوص من الثوم المفروم.

كوب إلا ربع من الخل الأبيض.

كوب من شوربة الدجاج.

5 ملاعق من عصير الليمون.

2 معلقة من البقدونس المفروم.

في إناء التحضير أولًا يتم وضع الصدور المخلية ورشها بمعلقة من الدقيق والملح والفلفل الأسود.

تحضر طاسة كبيرة وتوضع على النار وبها الزبدة حتى تذوب، ثم بعد ذلك توضع قطع الدجاج لتأخذ صدمة ويتغير لونها إلى اللون الذهبي.

توضع قطع الدجاج في طبق بعد أن تأخذ اللون الذهبي، وتترك إلى أن يتم تحضير باقي الخلطة.

في طاسة أخرى يوضع الزيت والثوم المفروم ويقلب الجميع باستخدام المعلقة الخشبية يجب التقليب جيدًا حتى يصفر لونه.

يضاف عصير الليمون مع معلقة من الدقيق وكوب شوربة الدجاج ويقلب الجميع على النار.

يقلب خليط الشوربة والدقيق حتى يصبح الخليط كثيفًا، ويترك لمدة ثلاثة دقائق حتى الغليان.

يضاف الدجاج المخلي إلى المكونات السابقة وتقلب الجميع جيدًا.

توضع البيكاتا في طبق التقديم وتزين بالبقدونس المفروم.

خطوات تحضير البيكاتا