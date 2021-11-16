سواد السنين سيزول مع كريم البقدونس والنشا السحري لتبييض البشرة

كريم البقدونس والنشا ، كريم رائع يساعد على حل جميع مشاكل البشرة المزعجة، ويعطيها نضارة وتفتيح غير عادي، ويخفي التجاعيد من الوجه بكل سهولة، ويزيد من إشراق البشرة ويجعلها مثل بياض الثلج، وهو من الكريمات الرائعة التي تخفي حبوب الشباب من الوجه بكل رائع، ويساعد على توحيد لون البشرة ويجدد خلائها التالفة، كما يتغلل داخل المسام بشكل رائع فيزيل الدهون والسموم التي تجعل مظهر الوجه قبيح، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم البقدونس والنشا السحري لتخلص من التجاعيد واسمرار البشرة في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم البقدونس والنشا مكونات كريم البقدونس والنشا سوف نتعرف على بعض المكونات الكريم الطبيعية التي تجعل الوجه أبيض مثل الثلج وهى كما يلي:- كوب من ماء البقدونس المغلي. ملعقة كبيرة من الفازلين. 2 ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البقدونس والنشا الرهيب لتبييض البشرة بخطوات بسيطة وهى كالتالي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع ماء البقدونس والنشا، وعصير الليمون، ونخفقهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بتفريغ الخليط في وعاء فارغ، ونضعه على حمام من البخار ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نرفع الوعاء من على البخار ونضيف إليه الفازلين، وزيت جوز الهند ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط ويصبح مثل الكريم.

نضع الكريم في علبة صغيرة ونحتفظ بها داخل الثلاجة لحين الاستخدام.

نضع الكريم على الوجه مرة واحدة قبل النوم ونتركه لمدة عشرين دقيقة ثم نقوم بغسله بالماء البارد. فوائد كريم البقدونس والنشا للوجه سوف نتعرف على بعض الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:- يساعد على توحيد لون البشرة ومنحها إشراق ونضارة غير عادية. كما يعمل على إخفاء التجاعيد من الوجه بشكل رائع ويجدد خلايا البشرة. يقضي على الحبوب والبثور السوداء التي تشوه مظهر الوجه. يحارب البكتيريا والجراثيم التي تتراكم داخل المسام بفضل احتوائه على الليمون. كما يساعد على تغذية البشرة ويغلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الأوساخ. يقلل من ظهور الخطوط البيضاء الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً. الوسوم

كريم البقدونس والنشا ، كريم رائع يساعد على حل جميع مشاكل البشرة المزعجة، ويعطيها نضارة وتفتيح غير عادي، ويخفي التجاعيد من الوجه بكل سهولة، ويزيد من إشراق البشرة ويجعلها مثل بياض الثلج، وهو من الكريمات الرائعة التي تخفي حبوب الشباب من الوجه بكل رائع، ويساعد على توحيد لون البشرة ويجدد خلائها التالفة، كما يتغلل داخل المسام بشكل رائع فيزيل الدهون والسموم التي تجعل مظهر الوجه قبيح، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم البقدونس والنشا السحري لتخلص من التجاعيد واسمرار البشرة في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم البقدونس والنشا مكونات كريم البقدونس والنشا سوف نتعرف على بعض المكونات الكريم الطبيعية التي تجعل الوجه أبيض مثل الثلج وهى كما يلي:- كوب من ماء البقدونس المغلي. ملعقة كبيرة من الفازلين. 2 ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البقدونس والنشا الرهيب لتبييض البشرة بخطوات بسيطة وهى كالتالي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع ماء البقدونس والنشا، وعصير الليمون، ونخفقهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بتفريغ الخليط في وعاء فارغ، ونضعه على حمام من البخار ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نرفع الوعاء من على البخار ونضيف إليه الفازلين، وزيت جوز الهند ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط ويصبح مثل الكريم.

نضع الكريم في علبة صغيرة ونحتفظ بها داخل الثلاجة لحين الاستخدام.

نضع الكريم على الوجه مرة واحدة قبل النوم ونتركه لمدة عشرين دقيقة ثم نقوم بغسله بالماء البارد. فوائد كريم البقدونس والنشا للوجه سوف نتعرف على بعض الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:- يساعد على توحيد لون البشرة ومنحها إشراق ونضارة غير عادية. كما يعمل على إخفاء التجاعيد من الوجه بشكل رائع ويجدد خلايا البشرة. يقضي على الحبوب والبثور السوداء التي تشوه مظهر الوجه. يحارب البكتيريا والجراثيم التي تتراكم داخل المسام بفضل احتوائه على الليمون. كما يساعد على تغذية البشرة ويغلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الأوساخ. يقلل من ظهور الخطوط البيضاء الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً.

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